اختتام فعاليات البطولة الوطنية التاسعة عشرة للروبوت

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أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الوطنية التاسعة عشرة للروبوت نتائج مسابقات البطولة (السومو روبوت، جمع الكرات وتتبع الخط)، وهي كما يلي:حصلت فرق مدارس أكاديمية الحضارات العالمية على جائزة المركز الأول والثاني والثالث في تحدي تتبع الخط المستوى المبتدئ، كما حصلت على جائزة المركزين الأول والثاني في تحدي تتبع الخط المستوى المتقدم، أما جائزة المركز الثالث فقد حصلت عليها مدارس أبو بكر الرازي الثانوية.أما في تحدي جمع الكرات المستوى المبتدئ، فحصلت فرق STEAM Center على جائزة المركزين الأول والثاني، أما جائزة المركز الثالث فقد حصلت عليها مدارس إربد النموذجية الثانوية المختلطة، كما حصل STEAM Center على جائزة المركزين الأول والثالث في تحدي جمع الكرات المستوى المتقدم، وجائزة المركز الثاني حصل عليها المعهد القومي للروبوت والتكنولوجيا NIRT.كما حصلت فرق مدارس أكاديمية الحضارات العالمية على جائزة المركز الأول والثاني والثالث في تحدي السومو المستوى المبتدئ، وحصلت فرق المعهد القومي للروبوت والتكنولوجيا NIRT على جائزة المركزين الأول والثالث في تحدي السومو المستوى المتقدم، أما المركز الثاني فحصلت عليه مدرسة علي سيدو الكردي المهنية للبنين.ومن الجدير بالذكر أن البطولة تعقد من قبل مركز اليوبيل للتميز التربوي/ مؤسسة الملك الحسين، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ العام 2006؛ حيث تعد هذه البطولة الأكبر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.