"استقبال أم حفظي" طقوس العرس الفلسطيني حاضرة في منتدى الرواد (صور)

عزيزة علي

عمان - عمت أجواء الفرح والبهجة الأمسية التراثية التي نظمها منتدى الرواد الكبار، ضمن برنامج "استقبال أم حفظي"و"العرس والأهازيج الفلسطينية".

اشتمل الحفل، على عرض للمنتجات والمقتنيات التراثية الفلسطينية التي قدمتها جمعية "خليل الرحمن" الخيرية، وجمعية "نعمة الخير" الخيرية، إلى جانب فقرات طقوس العرس الفلسطيني، وعرض أزياء مقدم من متحف "قعوار للأزياء التراثية".

حضر الحفل الذي أدارته المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، العديد من السيدات، منهن: ضيفة الشرف وداد قعوار مؤسسة متحف قعوار للأزياء التراثية، والفنانة التشكيلية تمام الاكحل، ومجموعة من سيدات المجتمع الأردني، والناشطات في مجال العمل الخيري مثل رئيسة جمعية "خليل الرحمن" الخيرية، ورئيسة جمعية "نعمة الخير"، اللواتي بادرن بإحضار مقتنيات تراثية فلسطينية منها: الثوب الفلسطيني والعديد من المنتجات اليدوية كالمطرزات والتحف والأدوات وغيرها.

مديرة المنتدى هيفاء البشير قالت: "على الخير والمحبة والبركة نلتقي بهذا الجمع الكريم في هذا الحفل الذي نقيم فيه عرسا فلسطينيا من خلال استذكار تراثنا العتيق والذي توارثناه جيلاً بعد جيل، فنحن أصحاب حق أرض اغتصبت منا، لكنها باقية ستبقى في قلوبنا وقلوب أبنائنا وأحفادنا الذين تهفو قلوبهم إليها بالرغم من أنهم لم يرونها، لكن جذورها نبتت حبا في أعماقهم تذكرهم ببيارات برتقال يافا، وعنب الخليل والمسجد الأقصى مهللين لها مكبرين حتى استعادتها بإذن الله تعالى.

وأوضحت البشير، أن منتدى الرواد الكبار اعتاد على التذكير بالتراث، وطرح كل ما هو جديد من ثقافة، وفكر وعطاء مستمر من خلال برامجه الثقافية، والاجتماعية، واليوم معنا كوكبة مميزة من السيدات الفاضلات ممثلة بالفنانة الأستاذة وداد قعوار، ضيفة الشرف وحارسة خزانة التراث الفلسطيني، وسميرة زرارة سفيرة السلام من مخيم الوحدات، وجمعية خليل الرحمن ممثلة بالسيدة ماجدة طهبوب، وسهى العيادات من مخيم البقعة، لإقامة هذا العرس الفلسطيني الجميل، ليضيء شعلة بلادنا رافعين علمها، محيين شهداء المقاومة في جنين ونابلس والضفة الغربية ورافعين الرأس بصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سند الأرض المحتلة الأول ومعاهدين أهلها على أن نظل معهم دائماً وأبداً حتى النصر بإذن الله.

وضمت الأمسية فقرات متنوعة من الفلكلور الفلسطيني، ومنها العرس الفلسطيني ومكوناته من طقوس وعادات حرصت الأسر الفلسطينية على التمسك بها والحفاظ عليها رغم الاحتلال والغربة.

وبدأت طقوس العرس التي تشتمل على العديد من الفقرات المنوعة، بـ"طلبة العروس" والتي تقوم بها أم العريس، بالذهاب إلى بيت أم العروس، والطلب ثم الاتفاق على موعد ذهاب أهل العريس والجاهة لطلب يد العروس من أهلها، ثم فقرات العرس التي تشتمل على شرب القهوة كدلالة على موافقة أهل العروس، ثم قراءة الفاتحة، والاتفاق على "المهر"، ثم توزيع الحلوى "البقلاوة أو الكنافة"، إلى جانب المشروبات القهوة العربية السادة.

تليها، فقرة دخول العروس بلباسها الفلسطيني المكون من الثوب المطرز بالألوان الزاهية، ترافقها الأهازيج لتجلس على "الستيج"، وأغنيات ترحيبية بأهل العريس، بعد ذلك يدخل العريس القاعة، لتقام الأفراح برفقة الدبكة، حيث تحمل الصبايا كل على كتفها أو رأسها جرة وسلة حنة وسلة من الحلوى، مع أغنية "ليلة حنة العريس"، ثم يأتي طقس حناء العروس برسم الزخارف على يديها، يرافقها فقرات الغناء والدبكة، ثم تذهب العروس لاستبدال لباسها بالثوب الأبيض.

مديرة التراث الفلسطيني في منتدى الوحدات الثقافي، مخيم الوحدات، سميرة عبدالحي مسلم زرارة قالت: "في هذا الحفل نتحدث عن الشعب الفلسطيني لنقول، ها هو الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وهذه هي المرأة الفلسطينية التي تختلف وتتميز عن غيرها كونها أم الشهداء التي ترسم الفرح رغم الجرح النازف، عندها سواء كان من احتلال أو استشهاد أبنائها".

وأوضحت زرارة، نقيم في هذا الحفل العرس الفلسطيني القديم الذي يبدأ من "طلبة العروس"، لافتة إلى أن التقاليد في فلسطين بالماضي كانت عندما تولد البنت يقال "بنت العم لابن العم"، وعندما تكبر يتم زفافها على ابن عمها.

وتابعت زرارة حديثها عن مكونات العرس الفلسطيني، مشيرة إلى أنه أثناء طلبة العروس يتم تحديد المهر، وتقام الافراح، وليلة الحناء، ويوم العرس بارتداء الثوب الفلسطيني الذي يمثل الهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني.

وأشارت زرارة، إلى ركن التراث والمقتنيات القديمة التي يتم صنعها يدويا، وتستعمل في البيوت الفلسطينية إلى جانب مطرزات وأثواب فلسطينية، ومنسوجات يدوية.

واختتمت فقرات الحفل، بتكريم مديرة المنتدى هيفاء البشير للمشاركات في هذا العرس، بتقديم الدروع لكل منهن.

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