الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

افتتاح مهرجان صيف الملتقى الثقافي للمكفوفين

1688898444115195100
جانب من افتتاح فعاليات المهرجان-(من المصدر)
عمان- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، يوم أمس، في مركز هيا الثقافي بعمان، فعاليات مهرجان صيف الملتقى الثقافي للمكفوفين.
وفي كلمة ألقتها بحفل افتتاح المهرجان الذي ينظمه الملتقى الثقافي للمكفوفين، قالت النجار: "إن هناك الكثير ممن يمتلكون البصر ولكن القلة ممن يمتلكون البصيرة، منوهة إلى أن الأردن صمد في مواجهة مختلف التحديات لأن قيادته الهاشمية تمتلك البصيرة والحكمة".اضافة اعلان
كما نوهت إلى أن الأردن دولة تعنى بدمج مختلف فئات المجتمع في مسيرتها التنموية، وخصوصا المرأة والشباب وذوي الإعاقات، لافتة إلى أهمية الوعي المجتمعي بذوي الإعاقات واحتياجاتهم.
وثمنت دور الملتقى ورؤيته في رعاية هذه الفئة من ذوي الإعاقات البصرية، من خلال المبادرات والمشروعات التي يقدمها والتي تسهم بتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
وأشارت إلى مشروع التحديث الاقتصادي في الأردن الذي يؤكد دمج جميع المواطنين في حلقة الإنتاج وخصوصا ذوي الإعاقات.
وكانت رئيسة الملتقى سهير عبدالقادر، ألقت كلمة في مستهل حفل الافتتاح تحدثت فيها عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مركزة على أهمية تغيير الصورة النمطية حول هذه الفئة.
وبينت، أن الملتقى يعمل على تغيير الصورة النمطية لذوي الإعاقة البصرية، من خلال دمجهم في مشروعات ومبادرات ودورات تسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم، مستعرضة أبرز مشروعات الملتقى ومنها تدريب مرتبات الأمن العام على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية، وإطلاق فرقة فنية للمعاقين بصريا.
كما تحدثت، عن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لنقلهم من دائرة الأخذ إلى دائرة الإنتاج.
من جانبه، تحدث مدير المشاريع في الملتقى عمر عربيات وهو من ذوي الإعاقة البصرية، عن الملتقى الذي تأسس في العام 1995، ويعمل على تحسين نوعية الحياة للمكفوفين من خلال إزالة العوائق من البيئة المادية المحيطة والتوعية اللازمة بضرورة استخدام العصا البيضاء، مؤكدا أن الملتقى يهدف إلى تمكين جميع ذوي الإعاقة البصرية من الأطفال والشباب والنساء.
واستعرض عربيات، أبرز النشاطات التي نفذها الملتقى ومنها مؤتمر شاركت فيه 12 دولة عربية، وكان موضوعه المحتوى الرقمي وتأهيل هذه الفئة للتعامل مع العالم الرقمي والتطورات التي يشهدها، ومبادرة تبناها الملتقى بالشراكة مع المستشفى التخصصي للعيون تتعلق بضعيفي البصر.
كما تطرق إلى أبرز فعاليات المهرجان، مبينا أنه مهرجان فني ترفيهي يعنى بالأطفال والشباب من ذوي الإعاقة البصرية.
واشتمل الحفل على "اسكتش تمثيلي"، شارك فيه 3 من الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، وفقرات غنائية من الموروث الشعبي الأردني قدمها أحد أعضاء الملتقى من الشباب ذوي الإعاقة البصرية.
وفي ختام الحفل تسلمت النجار، درع الملتقى التكريمي من رئيسته عبدالقادر، فيما سلمت النجار وعبدالقادر دروعا تكريمية للجهات الداعمة وأصحاب المبادرات الإبداعية من ذوي الإعاقة البصرية.
كما تم في الحفل توزيع 57 نظارة طبية خاصة، للأطفال من ضعيفي البصر، بدعم من الملتقى وشركة ألفا للبصريات. -(بترا)
من تصاميم الكسواني - (من المصدر)

زينب الكسواني.. تصميمات تجمع ما بين التراث والعصرية بألوان مفعمة بالحياة 05 تموز 2023

البيوت تتزين بعودة الحجاج.. وهدايا وتوزيعات بتصاميم مبتكرة للمهنئين

البيوت تتزين بعودة الحجاج.. وهدايا وتوزيعات بتصاميم مبتكرة للمهنئين 03 تموز 2023

تعليم الأطفال قيم المحافظة على البيئة تبدأ بتوجيه المربين

تعليم الأطفال قيم المحافظة على البيئة تبدأ بتوجيه المربين 03 تموز 2023

حمودة يوظف صفحاته على السوشال ميديا لدعم المصابين بمتلازمة داون

حمودة يوظف صفحاته على السوشال ميديا لدعم المصابين بمتلازمة داون 01 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1688900349675272900

سمبوزيوم بنك القاهرة عمان للفنون يعلن عن فناني الدورة السابعة

منذ3 ساعة
1688898444145195300

"الكفيل المالي".. توقف المدين عن السداد يقود لمنازعات وقطيعة اجتماعية

منذ3 ساعة
كشف طريقة لزيادة التركيز

كشف طريقة لزيادة التركيز

منذ16 ساعة
انطلاق فعاليات الموسم الرابع من ملتقى إربد للشعر الشعبي

انطلاق فعاليات الموسم الرابع من ملتقى إربد للشعر الشعبي

08 تموز 2023
مشاركة المشاعر

مشاركة المشاعر مع الأحبة والأصدقاء.. "ملجأ" يمنح الروح الطمأنينة

08 تموز 2023
جانب من انتظار الاهالي لابنائهم لحين الانتهاء من اداء الامتحان - (تصوير: امير خليفة)

بقاء أولياء أمور على أبواب المدارس هل يمنح طلبة "التوجيهي" الاطمئنان؟

05 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يفعله الإسرائيليون أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

أولئك الأخطر على الإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إنجازات افتراضية

د.عاصم منصور |اليوم

إضاءات على الدرب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

سورية.. الممر الوحيد

سميح المعايطة |اليوم

الوعي الموؤود في الطفولة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات | منذ3 ساعة
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
 