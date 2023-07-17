الثلاثاء 18 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"افروديت" مبادرة تعرف بجرش الأثرية وتروج لسياحة المسارات

جانب من المسار السياحي - (من المصدر)
جانب من المسار السياحي - (من المصدر)

عمان- بالتزامن مع تحضيرات انطلاق مهرجان جرش الثقافي الذي يحظى بحضور عالمي، أطلق مجموعة من الشباب الريادين في جرش فكرة سياحية جديدة وخلاقة تعرف بـ"مسار افروديت السياحي"، وتجربة فريدة بعنوان "البحث عن الكنز".
هذه الفكرة المميزة، التي لاقت ترحيباً في المجتمع المحلي جاءت بابتكار لمجموعة من الشباب الرياديين من أبناء محافظة جرش بقيادة الريادي والدليل السياحي مجاهد العياصرة، بحيث استثمر تلك المجموعة من الشباب وجميعهم من خريجي الجامعة، ولديهم مختلف التخصصات التي حاول العياصرة أن يعمل "مزيجا" ما بين تخصصاتهم وربطها بالقطاع السياحي من خلال "مسار افروديت"، الذي يربط المدينة الأثرية في المدينة الطبيعية من خلال تجربة "البحث عن الكنز".
مسار افروديت السياحي، او كما يسمى مسار"ألهة الحب والجمال"، يبدأ من موقع الحمامات الشرقية، هذا الموقع الذي استخرج منه أكبر تمثال لألهة الحب والجمال، في العالم، وفق الروايات، والبحث عن اللغز الأول في هذه المنطقة، ومن ثم يستمر المسار بزيارة قوس هدريان وزيارة معرض الحرف اليدوية الدائم، لإطلاع الزائر على المنتجات اليدوية في جرش، من إنتاج فريق شباب وسيدات أبناء المنطقة، وتسويق المنتج الجرشي اليدوي من خلال المسار والحصول على اللغز الثاني، وفق الخطة السياحية للمسار التي وضعها الفريق.
وفي هذا الاطار، قام العياصرة بتدريب 300 شاب وشابة على صناعة المنتوجات التراثية من خلال الحصول على التمويلات الدولية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمنح الشباب فرصا تعمل على تمكينهم اقتصاديا ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال دخولها القطاع السياحي والوقوف وإظهار الميزة التنافسية التي تتمتع بها المحافظة والاستثمار بها، كونها تستضيف أكبر المهرجانات الدولية "جرش للثقافة والفنون".
ويحرص الفريق من خلال تلك البرامج التي يقدمها، على الحفاظ على الإرث الطبيعي والتراثي الثابت والمنقول وحماية الغابات الحرجية التي تتمتع بها المنطقة من خلال فيديوهات ترويجية بطرق عصرية، وترجمتها لأكثر من لغة لنشر الوعي وزيادة الاهتمام في الغابات الطبيعية وإشراك أبناء المجتمع المحلي كجزء من صورة الهوية الوطنية الأردنية.
كما يقوم الفريق بالتركيز على البرامج المتعلقة بريادة الأعمال السياحية.
ويبين العياصرة، أن كل شاب في الفريق لديه دور في التنظيم، ويقوم بما يتلاءم مع قدراته العملية والعلمية، حيث يستمر المسار بعد ذلك بالانطلاق إلى "غابة الأرز"، التي تمثل إحدى جبال لبنان والحصول على اللغز الثالث بين الطبيعة الخضراء الخلابة والاستمتاع في المناظر الجميلة، يليه الانطلاق إلى "غابة السناجب"، التي تقع بين آخر غابات الصنوبر الحلبي في العالم في "منطقة دبين" والحصول على اللغز الرابع.
الألغاز تلك التي يتم وضعها بترتيب من المشرفين على المسار والمجموعة السياحية التي تنظلق معهم، وذلك باكتشاف معلومات وحيثيات جديدة تتعلق بالمنطقة، تساعد على الترفية والتثقيف السياحي في  الوقت ذاته، ومن يكمل المسار رحلته بالانطلاق إلى منطقة سد الملك طلال للاستماع والحصول على اللغز الأخير واكتشاف الكنز الذي يمثل مجسما صنع يدويا لألهة الحب والجمال، وقراءة النص الترحيبي لهم.
وفي النص الذي يقرأ في النهاية: "يكتمل البدر وسط زرقة قميص سماوي آخاذ يعكس الضوء على البحيرة، يتوهج العشب ويطل الزهر خجلا من  شقوق الصخر وترتدي العرافات ثيباهن البيضاء وتطل الصبايا بكامل البهجة يرتدين زينتهن وينثرن شعورهن بدلال، وتبدأ العرافات بالتراتيل ويعلقن تعاويذهن، ويحصن المكان من المس والشر، وتطل افروديت بكامل حسنها آلهة الحب والخصب والجمال، وتفرد ذراعيها  تجاه الأزرق، فيزداد القمر اكتمالا وتنبعث الحياة في مسامات المكان، إذ تبدأ الحكاية هنا بيننا".
هذا النص الذي قدمه العياصرة، هو روايات عن إله الحب والجمال، ويكون قراءة هذا النص للحضور في نهاية المسار وآخر الفعاليات، والتي تتثمل كذلك بـ "الحكواتي"، ومن ثم يستمتع السياح بتتاول المؤكلات الأردنية التراثية للحصول على تجربة فريدة ومحاولة لنشر سياحة التجربة بطريقة مبتكرة، تتميز بالتأمل والبحث عن الألغاز.

اضافة اعلان


الفنانة تسنيم هاشم-(من المصدر)

تسنيم هاشم: العمل الفني نتاج لمخزون الممثل وانعكاس لثقافته ورؤيته 15 تموز 2023

فراس الور

الدراما الأردنية.. هل هنالك أمل؟ 15 تموز 2023

1689341161483878900

كاظم الساهر يطرب جمهور "مهرجان ليالي عمان" 14 تموز 2023

1689341161533879100

بالتزامن مع دول عربية.. حر "لم يسبق له مثيل" في أوروبا 14 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قامت بتشكيل لوحة فسيفسائية في مدينة العقبة

غدير العتيبي تروي قصص الجمال بقطع إبداعية بفن الموزاييك

منذ1 ساعة
ما أثر التعلم باللعب بتنمية مهارات التكامل الحسي لطلبة "طيف التوحد"؟

ما أثر التعلم باللعب بتنمية مهارات التكامل الحسي لطلبة "طيف التوحد"؟

منذ1 ساعة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم - (من المصدر)

مذكرة تفاهم بين "الملكية للأفلام" وأجيال السلام لدعم الشباب بصناعة الأفلام

منذ1 ساعة
جانب من المحاضرات التوعوية - (من المصدر)

"نحن نستثمر الفرص".. مشروع يعرف الشباب بفرص العمل بـ"قلب المحافظة"

15 تموز 2023
في بادرة إنسانية.. طبيب يقدم استشارات مجانية لقاصديه

في بادرة إنسانية.. طبيب يقدم استشارات مجانية لقاصديه

15 تموز 2023
ماجدة الرومي في ليلة استثنائية بمهرجان ليالي عمان

ماجدة الرومي في ليلة استثنائية بمهرجان ليالي عمان

15 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحروب البديلة  

ماهر أبو طير |اليوم

الثعلب فريدمان يبعث برسائل!

محمود الخطاطبة |اليوم

الحاجة الملحة لمعالجة أزمة ارتفاع الدين العالمية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا اقتصادية مزمنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السوريون.. معركة توطين جديدة

سميح المعايطة |اليوم

العطارات لن تكون الأخيرة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات | منذ1 ساعة
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات | منذ1 ساعة
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
 