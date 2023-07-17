"افروديت" مبادرة تعرف بجرش الأثرية وتروج لسياحة المسارات

معتصم الرقاد

عمان- بالتزامن مع تحضيرات انطلاق مهرجان جرش الثقافي الذي يحظى بحضور عالمي، أطلق مجموعة من الشباب الريادين في جرش فكرة سياحية جديدة وخلاقة تعرف بـ"مسار افروديت السياحي"، وتجربة فريدة بعنوان "البحث عن الكنز".

هذه الفكرة المميزة، التي لاقت ترحيباً في المجتمع المحلي جاءت بابتكار لمجموعة من الشباب الرياديين من أبناء محافظة جرش بقيادة الريادي والدليل السياحي مجاهد العياصرة، بحيث استثمر تلك المجموعة من الشباب وجميعهم من خريجي الجامعة، ولديهم مختلف التخصصات التي حاول العياصرة أن يعمل "مزيجا" ما بين تخصصاتهم وربطها بالقطاع السياحي من خلال "مسار افروديت"، الذي يربط المدينة الأثرية في المدينة الطبيعية من خلال تجربة "البحث عن الكنز".

مسار افروديت السياحي، او كما يسمى مسار"ألهة الحب والجمال"، يبدأ من موقع الحمامات الشرقية، هذا الموقع الذي استخرج منه أكبر تمثال لألهة الحب والجمال، في العالم، وفق الروايات، والبحث عن اللغز الأول في هذه المنطقة، ومن ثم يستمر المسار بزيارة قوس هدريان وزيارة معرض الحرف اليدوية الدائم، لإطلاع الزائر على المنتجات اليدوية في جرش، من إنتاج فريق شباب وسيدات أبناء المنطقة، وتسويق المنتج الجرشي اليدوي من خلال المسار والحصول على اللغز الثاني، وفق الخطة السياحية للمسار التي وضعها الفريق.

وفي هذا الاطار، قام العياصرة بتدريب 300 شاب وشابة على صناعة المنتوجات التراثية من خلال الحصول على التمويلات الدولية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمنح الشباب فرصا تعمل على تمكينهم اقتصاديا ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال دخولها القطاع السياحي والوقوف وإظهار الميزة التنافسية التي تتمتع بها المحافظة والاستثمار بها، كونها تستضيف أكبر المهرجانات الدولية "جرش للثقافة والفنون".

ويحرص الفريق من خلال تلك البرامج التي يقدمها، على الحفاظ على الإرث الطبيعي والتراثي الثابت والمنقول وحماية الغابات الحرجية التي تتمتع بها المنطقة من خلال فيديوهات ترويجية بطرق عصرية، وترجمتها لأكثر من لغة لنشر الوعي وزيادة الاهتمام في الغابات الطبيعية وإشراك أبناء المجتمع المحلي كجزء من صورة الهوية الوطنية الأردنية.

كما يقوم الفريق بالتركيز على البرامج المتعلقة بريادة الأعمال السياحية.

ويبين العياصرة، أن كل شاب في الفريق لديه دور في التنظيم، ويقوم بما يتلاءم مع قدراته العملية والعلمية، حيث يستمر المسار بعد ذلك بالانطلاق إلى "غابة الأرز"، التي تمثل إحدى جبال لبنان والحصول على اللغز الثالث بين الطبيعة الخضراء الخلابة والاستمتاع في المناظر الجميلة، يليه الانطلاق إلى "غابة السناجب"، التي تقع بين آخر غابات الصنوبر الحلبي في العالم في "منطقة دبين" والحصول على اللغز الرابع.

الألغاز تلك التي يتم وضعها بترتيب من المشرفين على المسار والمجموعة السياحية التي تنظلق معهم، وذلك باكتشاف معلومات وحيثيات جديدة تتعلق بالمنطقة، تساعد على الترفية والتثقيف السياحي في الوقت ذاته، ومن يكمل المسار رحلته بالانطلاق إلى منطقة سد الملك طلال للاستماع والحصول على اللغز الأخير واكتشاف الكنز الذي يمثل مجسما صنع يدويا لألهة الحب والجمال، وقراءة النص الترحيبي لهم.

وفي النص الذي يقرأ في النهاية: "يكتمل البدر وسط زرقة قميص سماوي آخاذ يعكس الضوء على البحيرة، يتوهج العشب ويطل الزهر خجلا من شقوق الصخر وترتدي العرافات ثيباهن البيضاء وتطل الصبايا بكامل البهجة يرتدين زينتهن وينثرن شعورهن بدلال، وتبدأ العرافات بالتراتيل ويعلقن تعاويذهن، ويحصن المكان من المس والشر، وتطل افروديت بكامل حسنها آلهة الحب والخصب والجمال، وتفرد ذراعيها تجاه الأزرق، فيزداد القمر اكتمالا وتنبعث الحياة في مسامات المكان، إذ تبدأ الحكاية هنا بيننا".

هذا النص الذي قدمه العياصرة، هو روايات عن إله الحب والجمال، ويكون قراءة هذا النص للحضور في نهاية المسار وآخر الفعاليات، والتي تتثمل كذلك بـ "الحكواتي"، ومن ثم يستمتع السياح بتتاول المؤكلات الأردنية التراثية للحصول على تجربة فريدة ومحاولة لنشر سياحة التجربة بطريقة مبتكرة، تتميز بالتأمل والبحث عن الألغاز.

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