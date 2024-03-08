الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اكتشاف أجسام مضادة تستهدف "الجانب المظلم" لفيروس الانفلونزا

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اكتشاف أجسام مضادة تستهدف "الجانب المظلم" لفيروس الانفلونزا
حدد العلماء في المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، أجساما مضادة تستهدف منطقة يصعب اكتشافها من فيروس الانفلونزا.
وتحتوي فيروسات الانفلونزا على بروتين على شكل فطر يعرف باسم نيورامينيداز (NA)، ويقال إن له "جانبا مظلما" لأن البنية الموجودة أسفل غطاء الفطر لم يتم استكشافها إلى حد كبير من قبل العلم، وفق ما نشر على موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وكتب العلماء، في ورقة بحثية نشرت في مجلة Immunity، أن الأجسام المضادة التي تلتصق بهذا "الجانب المظلم" يمكن أن تساعد على تشكيل الأساس للأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات التي تعمل ضد العديد من فيروسات الانفلونزا.
وحاليا، تم تصميم لقاحات الانفلونزا لاستهداف بنية مختلفة على سطح فيروسات الانفلونزا، تسمى الراصة الدموية (HA). ويسمح هذا البروتين على شكل مصاصة للفيروسات بالالتصاق بالجزء الخارجي من الخلايا البشرية ثم التسلل إليها. لكنه يتحور بسرعة، ولهذا السبب يجب تحديث لقاح الانفلونزا كل عام ليتوافق مع الراصة الدموية الخاصة بسلالات الانفلونزا المنتشرة.
وللمقارنة، فإن "الجانب" المظلم من النيورامينيداز لا يتحور بالسرعة نفسها ويبدو متشابها جدا في سلالات مختلفة من فيروس الانفلونزا، وفقا لبيان صادر عن المعاهد الوطنية للصحة.
ويعتقد أن النيورامينيداز (NA) يساعد فيروسات الانفلونزا على الانتقال إلى مستقبلاتها المفضلة الموجودة على السطح الخارجي للخلايا المضيفة. وبعد ذلك، بمجرد إصابة الفيروس للخلية وتكاثره داخلها، يساعد النيورامينيداز تلك الفيروسات الجديدة على الخروج من الخلية.
وتعمل العديد من الأدوية المضادة لفيروسات الانفلونزا، بما في ذلك أوسيلتاميفير (يباع تحت الاسم التجاري تاميفلو)، في الواقع عن طريق تثبيط النيورامينيداز، وبالتالي منع فيروسات الانفلونزا من الهروب من الخلايا التي أصابتها. وبذلك، فإن الطفرات التي تعدل بنية النيورامينيداز يمكن أن تجعل الفيروسات أقل عرضة للخطر، أو أقل مقاومة لمثل هذه الأدوية.
وأشار الفريق، في تقريره، إلى أن العلماء لم يكتشفوا سوى عدد قليل من الأجسام المضادة البشرية ضد النيورامينيداز الذي يلتصق بشكل عام بالجزء العلوي أو الجانبي من غطاء الفطر البروتيني. وأضافوا أن هذه الأجزاء من الفطر أكثر عرضة للتحور بطرق تساعد فيروسات الانفلونزا على تفادي آثار الأدوية المضادة للفيروسات.
وفي دراستهم الجديدة، قام علماء المعاهد الوطنية للصحة بتحليل الدم المأخوذ من شخصين أصيبا بفيروس H3N2، وهو نوع فرعي من فيروس الانفلونزا A الذي ينتشر موسميا ويتحور بسرعة خاصة. وفي عينات الدم، حدد الفريق ستة أجسام مضادة تلتصق بالجانب المظلم من النيورامينيداز.
وفي الاختبارات المعملية، التصقت هذه الأجسام المضادة بعدد من فيروسات H3N2 المختلفة وأبطأت تكاثرها. وعملت الأجسام المضادة أيضا ضد نوع مختلف من الانفلونزا A، يسمى H2N2.
وفي التجارب التي أجريت على الفئران، أنقذت الأجسام المضادة العديد من القوارض من جرعة مميتة من فيروس H3N2، ما يشير إلى أنها قد تكون مفيدة للوقاية من الانفلونزا وعلاجها لدى البشر. وأظهرت الأجسام المضادة حماية قوية سواء عند إعطائها للفئران قبل الإصابة أو عند إعطائها بعد ذلك.
واختبر الفريق أيضا مدى فعالية الأجسام المضادة ضد بعض سلالات الانفلونزا المقاومة للأدوية، ووجدوا أنها ما تزال تظهر درجة الحماية نفسها.
وكتب الفريق المشرف على الدراسة: "تساعد النتائج التي توصلنا إليها في توجيه تطوير تدابير مضادة فعالة ضد فيروسات الانفلونزا المتغيرة باستمرار من خلال تحديد مواقع الضعف المحفوظة المخفية على الجانب السفلي من نيورامينيداز".
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