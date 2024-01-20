السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اكتشاف علاقة بين الإضاءة الليلية وفقدان البصر

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اكتشاف علاقة بين الإضاءة الليلية وفقدان البصر
عمان- _- اكتشف علماء كلية الطب بجامعة جيجو الوطنية الكورية الجنوبية، أن لمستوى الإضاءة الليلية العالي علاقة بتسارع الضمور البقعي المرتبط بالعمر. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وتشير مجلة JAMA Network Open، إلى أن الضمور البقعي هو السبب الرئيسي لفقدان كبار السن حاسة البصر.
ووفقا للمجلة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 126 ألف مواطن كوري أعمارهم 50 عاما وأكثر، واكتشفوا أن حوالي 4100 منهم شخصت إصابتهم بالضمور البقعي. وبعد ذلك قارنوا إضاءة أماكن سكن هؤلاء الأشخاص بصور الأقمار الصناعية التي تظهر مستوى الإضاءة في الليل.
واتضح أن كبار السن المقيمين في أحياء المدينة ذات الإضاءة الليلية الاصطناعية العالية في المناطق المفتوحة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي بنسبة 2.17 مقارنة بسكان الأحياء التي فيها مستوى الإضاءة الليلة منخفض. أما مقارنة بالأحياء التي مستوى الإضاءة الليلية فيها منخفض جدا، فإن هذا الخطر يرتفع إلى 12 بالمائة.
ووفقا للباحثين، تبين أن العوامل الإضافية -السمنة والتدخين وتناول الكحول- تعزز العلاقة بين الإضاءة الخارجية ليلا والضمور البقعي المرتبط بالعمر.
ويوصي الباحثون المرضى الذين يعانون من هذا المرض بالإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن من الفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وارتداء النظارات الشمسية.
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