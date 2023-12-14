الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يحصد المركز الأول بمسابقة أجمل طابع أورومتوسطي

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الأردن يحصد المركز الأول بمسابقة أجمل طابع أورومتوسطي
 أعلن اتحاد البريد الأورومتوسطي، فوز الأردن بالمركز الأول (طابع جرش)، في مسابقة أجمل طابع للعام الحالي والتي نظمها الاتحاد.
وبحسب بيان لشركة البريد أمس، بدأت عملية التصويت منذ 7 أيلول (سبتمبر) ولغاية 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023؛ حيث حقق طابع البريد الأردني إقبالا على التصويت الذي كان بعنوان "المهرجانات الأورومتوسطية"، وحصل على المرتبة الأولى من أصل 23 دولة مشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد.اضافة اعلان
وأوضح البيان، أن المشاركة الأردنية تعكس أهمية تواجد الأردن في نشاط الاتحاد البريدي، ويعكس الاهتمام بالمهرجانات في المنطقة الأورومتوسطية والرغبة في تسليط الضوء على نشر الثقافة الأردنية، من خلال هذه المهرجانات الموسمية التي تحتفي بالإبداع المحلي والعربي والإنساني.-(بترا)
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