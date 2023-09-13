"الأسئلة الفضولية".. تعد على الحدود الشخصية ومساحات الخصوصية

رشا كناكرية

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عمان- لعل العديد من الأفراد يصادفون في كل يوم "شخصا فضوليا" يوجه موجة من الأسئلة تخترق الخصوصية، سواء خلال التنقل في المواصلات العامة، وفي أماكن العمل وحتى ضمن مناسبات عامة وخاصة. قد تبدو هذه المواقف للبعض أمرا طبيعيا، بينما آخرون قد يجدونها تجاوزا للحدود الشخصية واعتداء على الخصوصية والمساحة الخاصة.ويلعب التواصل دورا مهما في الحياة، وفي علاقاتنا الإنسانية بشكل خاص، لكن يبقى هنالك خط فاصل مع الآخرين وهو الاحتفاظ بالخصوصية، بعيدا عن فضول أشخاص بأسئلة تطفلية تشعر الإنسان المقابل بالضيق.وهنالك من يستطيع تجنب هذه النوع من المحادثات بمهارة، في حين يقع البعض بفخ فضول الآخرين بسبب الخجل، وآخرون يظهرون استياءهم بسبب محاولة كسر حاجز الخصوصية، ويبقى السؤال: كيف نخرج من هذه الحوارات بطريقة نتجاوز بها هذا التطفل العفوي ونحمي الفرد حدوده الشخصية.وتعبر عبير عبدالله (29 عاما) عن كرهها لركوب المواصلات العامة خوفا من الجلوس بجانب شخص فضولي يغرقها بأسئلة لا تريد الإجابة عنها، فقد مرت بعدة مواقف كهذه من قبل التي تبدأ بسؤال عادي وبسيط ولا تعلم كيف تنجر لأسئلة أخرى شخصية.وتعترف عبير انها تخجل من عدم الرد، خاصة اذا كانت سيدة كبيرة بالعمر تتبادل الحديث معها ولذلك تستجيب لأسئلتها بدافع الاحترام، ولكنها لا تنكر أنها تنزعج من كمية الأسئلة الشخصية بداية عن عمرها ودراستها ولما لم تتزوج بعد.وتذكر عبير أنها في إحدى المرات توقفت في غير محطتها فقط هربا من هذه الأسئلة فلا تعلم كيف تتجنب هذا التطفل، وتحاول أن تجلس لوحدها بقدر الإمكان كما تضع سماعات الهاتف بادعاء أنها مشغولة لكي لا تتلقى أي سؤال.بينما سامي( 33 عاما) قد عانى هذا الأمر مع زميله في العمل وتجمعهما علاقة العمل فقط، وبالرغم من ذلك فقد حاول أكثر من مرة تجاوز حدوده بتوجيه بعض الأسئلة الخصوصية التي أزعجته.ويذكر سامي أنه في إحدى المرات كان سيصب غضبه عليه، ولكنه تمالك نفسه فلم يكن يريد أن يحرجه وفي البداية حاول الإجابة بطريقة مختصرة، متأملا بأن يدرك أنه لا يريد مشاركة معلومات عن حياته معه لكن الادعاء والصمت لم ينجح معه، ليصارحه بانزعاجه من هذه الأسئلة ويوقفه عند حده.ومن الجانب الاجتماعي يبين الدكتور محمد جريبيع أن جزءا من طبيعتنا كمجتمع "الفضول"، وسبب ذلك يعود لتركيبة المجتمع التي تعطي الفرد مساحة بأن يتدخل بتفاصيل الآخر، فالالتقاء بالشخص وسؤاله عن أسمه وعائلته سيقود لسيل من أسئلة أخرى وهذا سببه تركيبة المجتمع المتقاربة.ويوضح جريبيع أن هذه الأسئلة الأولية والفضول هي مدخل للحديث، بمعنى أن الفرد يطرح السؤال لمعرفة معلومات أكثر عن الآخر، ولكن النقطة الأهم في هذا الأمر أن هنالك من يسمح بذلك وأخر لا يفتح المجال ويختار أن لا يجيب عن هذه الأسئلة.ويلفت جريبيع الى أن الرد من عدمه يعتمد بالدرجة الأولى على الشخص نفسه وهل يسمح بالتدخل في خصوصيته أم لا؟، منوها أن "الخجل "هو من يحكم الأغلبية الذي يقود للإجابة عن كثير من الأسئلة.ويشير جريبيع الى أن هنالك أكثر من طريقة يمكن للفرد من خلالها أن لا يسمح للآخر بالتدخل في خصوصيته بداية بالادعاء بأنه مشغول، وبذلك يعبر عن امتعاضه من دون أن يجرح بالكلام أو الإجابة باختصار، بحيث تقفل مداخل لمحادثة.وينوه جريبيع أنه في بعض الأحيان تكون الإجابة مدخل للاستمرار، لافتا إلى أن هنالك شخصيات بطبيعتها حتى وإن لم تكن على معرفة بالآخر تتحدث بكل شيء، وبرأيه أن السبب يعود للرغبة في التعبير عن النفس وهذا ايضا أحد الأسباب التي يعاني منها الفرد بحكم التربية والتنشئة التي لم تسمح له بأن يعبر عن نفسه بالطريقة الصحيحة.ولذلك عندما يجد الفرد فرصة للتعبير يعبر بصرف النظر من أمامه، ويتحدث بكل شيء، مؤكدا ذلك بقوله "هنالك أشخاص تلتقي فيهم للمرة الأولى وفجأة تعلم كل ما يدور في حياتهم من دون أن تسألهم حتى".ويؤكد جريبيع أن هذا يعد دليلا على أن الأفراد بحاجة لعلاقات مريحة، ومساحات لا يجدونها عند الأشخاص الذين يرتبطون معهم، سواء صداقة أو صلة قرابة ولذلك قد يتحدثون عن كل شيء مع أشخاص لا يعرفونهم.ويقول جريبيع "بشكل عام في مجتمعنا وبحكم التركيبة القريبة من بعضها، قد تعد إشكالية بحد ذاتها" وبالرغم من أن هنالك جوانب إيجابية، ولكن في بعض الأحيان يكون لها جوانب سلبية وأهمها اختراق الخصوصية وحتى في مجال العمل قد يعتقد الآخر أن رؤيته لزميله كل يوم ضوء أخضر ليطرح أسئلة شخصية.ويشير جريبيع الى أن مهارات الانسحاب مهمة في هذه الحالة، وهي جزء من مهارات الاتصال وكذلك الاحتواء بمعنى أنت ترى شخصا فضوليا وتكون لديك مهارة بالخروج من هذه المحادثة. ومن جهة أخرى يبين أن جزءا من "ثقافة الواسطة"، وطلب خدمة معينة يقود لأسئلة متعددة، فيها كسر للحواجز.ووفق جريبيع أنه لا شك أن هذا الفضول أثره سلبي على المجتمع ويخترق مساحة للفرد لأنه يسأل في أشياء لا تخصه، مضيفا أنها قد تسبب الإحراج للطرف الآخر.ويبقى الفضول أمرا لا يستساغ عند الكثيرين، فحياة الفرد الخاصة ملك له وحده وليست كتابا مفتوحا لأحد، وليس مضطرا للإجابة على أسئلة الآخرين حتى لو كانت بدافع الاهتمام وتمضية الوقت.