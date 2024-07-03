الأسرة ودورها في صقل شخصية الطالب الموهوب

د.ابراهيم بني حمدان*

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د.ابراهيم بني حمدان*عمان- إن للأسرة دورا كبيرا في تنمية الطفل وصقل شخصيته بما ينعكس على عاداته واعتقاده وسلوكه وما سيصبح عليه في المستقبل من إنجازات وتوجهات وقدرات، لأنها اللبنة الأساسية والحاضنة الأولى التي ينشأ فيها الطفل ولها دور في اكتشاف مواهبه والعمل على تطويرها خاصة في سن مبكرة، من تطوير للمهارات والقدرات الابتكارية.ومع ذلك فإن العديد من الأفراد الناجحين رغم ظروفهم الأسرية الصعبة، استطاعوا أن يتخطوا ذلك ويحققوا نجاحات في مجالات عديدة، وقد يكون هناك أشخاص تربوا في بيئات أسرية داعمة لكنهم مع الأسف، لم يحققوا أي مستوى في تقدمهم واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.يؤكد مجموعة من الخبراء والمختصين، أهمية رعاية الموهبة في المراحل المبكرة من عمر الطفل لأن الخبرات الإبداعية في المراحل الأولى من عمر الطفل تساعده على استخدام إمكانياته في مجال التفكير الإبداعي والحل للمشاكل خاصة في مرحلة ما بين (3-5) سنوات الأولى، لأن الأطفال في هذه المرحلة يتميزون برغبة وحب اكتشاف العالم من حولهم عن طريق الأسئلة والإدراك واللعب، حتى إذا استعصى عليهم الفهم والتفكير بدأوا بالتساؤل ووضع الفرضيات وتحليلها، فهنا يأتي دور الأسرة في دعم هذه الاستراتيجية للطفل وتنمية شخصيته وقدرته على التفكير الإبداعي.من أهم مراحل الكشف والتعرف على الطفل الموهوب معرفة خصائص الفئة، وتلك الخصائص ذكرها مجموعة من الباحثين المتخصصين وقد شملت مفردات عديدة منها:- خصائص معرفية وانفعالية وحسية جسدية، خصائص عقلية اجتماعية وعاطفية، خصائص شخصية وأخلاقية، خصائص جسدية وتربويّة مهنية، خصائص وجدانية وتفكيرية، خصائص اجتماعية وعاطفية.- المجال المعرفي: تخزين كمية كبيرة من المعلومات، القدرة على توليد أفكار وحلول للمشكلات، قدرة لغوية بمستوى عال، سرعة الاستيعاب، - المجال الانفعالي، الاهتمام بمشكلات الآخرين، الاهتمام بقضايا العدل، تقديم الخدمات والمساعدة للىخرين، القيادة والاستقلالية.-الكمالية: الخوف من الفشل، القصور وعدم الفاعلية في عملية تنظيم الوقت، الجمود في طريقة التفكير إما نجاح كامل أو فشل كامل…* اختصاصي تربية خاصة