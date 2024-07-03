 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأسرة ودورها في صقل شخصية الطالب الموهوب

الأسرة ودورها في صقل شخصية الطالب الموهوب
الأسرة ودورها في صقل شخصية الطالب الموهوب
 د.ابراهيم بني حمدان*
عمان- إن للأسرة دورا كبيرا في تنمية الطفل وصقل شخصيته بما ينعكس على عاداته واعتقاده وسلوكه وما سيصبح عليه في المستقبل من إنجازات وتوجهات وقدرات، لأنها اللبنة الأساسية والحاضنة الأولى التي ينشأ فيها الطفل ولها دور في اكتشاف مواهبه والعمل على تطويرها خاصة في سن مبكرة، من تطوير للمهارات والقدرات الابتكارية.اضافة اعلان
ومع ذلك فإن العديد من الأفراد الناجحين رغم ظروفهم الأسرية الصعبة، استطاعوا أن يتخطوا ذلك ويحققوا نجاحات في مجالات عديدة، وقد يكون هناك أشخاص تربوا في بيئات أسرية داعمة لكنهم مع الأسف، لم يحققوا أي مستوى في تقدمهم واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.
يؤكد مجموعة من الخبراء والمختصين، أهمية رعاية الموهبة في المراحل المبكرة من عمر الطفل لأن الخبرات الإبداعية في المراحل الأولى من عمر الطفل تساعده على استخدام إمكانياته في مجال التفكير الإبداعي والحل للمشاكل خاصة في مرحلة ما بين (3-5) سنوات الأولى، لأن الأطفال في هذه المرحلة يتميزون برغبة وحب اكتشاف العالم من حولهم عن طريق الأسئلة والإدراك واللعب، حتى إذا استعصى عليهم الفهم والتفكير بدأوا بالتساؤل ووضع الفرضيات وتحليلها، فهنا يأتي دور الأسرة في دعم هذه الاستراتيجية للطفل وتنمية شخصيته وقدرته على التفكير الإبداعي.
من أهم مراحل الكشف والتعرف على الطفل الموهوب معرفة خصائص الفئة، وتلك الخصائص ذكرها مجموعة من الباحثين المتخصصين وقد شملت مفردات عديدة منها:
- خصائص معرفية وانفعالية وحسية جسدية، خصائص عقلية اجتماعية وعاطفية، خصائص شخصية وأخلاقية، خصائص جسدية وتربويّة مهنية، خصائص وجدانية وتفكيرية، خصائص اجتماعية وعاطفية.
- المجال المعرفي: تخزين كمية كبيرة من المعلومات، القدرة على توليد أفكار وحلول للمشكلات، قدرة لغوية بمستوى عال، سرعة الاستيعاب، - المجال الانفعالي، الاهتمام بمشكلات الآخرين، الاهتمام بقضايا العدل، تقديم الخدمات والمساعدة للىخرين، القيادة والاستقلالية. 
-الكمالية: الخوف من الفشل، القصور وعدم الفاعلية في عملية تنظيم الوقت، الجمود في طريقة التفكير إما نجاح كامل أو فشل كامل…

* اختصاصي تربية خاصة
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طلبة توجيهي أثناء تقديم أحد الامتحانات - (تصوير: ساهر قدارة)

امتحانات "التوجيهي".. هل تنذر بمعركة نفسية جديدة للطلبة وأسرهم؟

منذ2 ساعة
1719932748400217500

من وراء قناع الغضب.. الكلمات المؤذية تحفر "ندوبا" لا تشفى

02 تموز 2024
عائلة هيام عباس التي تمتد عبر 4 اجيال- (من المصدر)

"وداعا طبريا" يفتتح "عمان السينمائي": أجيال تقص حكايات الفقد والحنين

02 تموز 2024
تعبيرية

كيف تقنع طفلك بضرورة الحد من وقت الشاشة؟

02 تموز 2024
Untitled-1

لنيل الرضا.. 8 عادات يجب التخلي عنها عند التقاعد

02 تموز 2024
تعبيرية

تطوير روبوتات نانوية تقتل الخلايا السرطانية بـ"سلاح مخفي"

02 تموز 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

وديعة النبي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد الحرب

موفق ملكاوي |اليوم

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

للعلم فقط

سلامة الدرعاوي |اليوم

تلك الضفة المحتلة

مالك العثامنة |اليوم

حوكمه قطاع التأمين والاستدامة

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-2)

ترجمات | منذ2 ساعة
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات |02 تموز 2024
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء إيجارات المنازل

غلاء إيجارات المنازل

إدمان الهواتف الذكية! 02 تموز 2024

كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت
 