الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأشرطة الفموية.. تقنية واعدة في عالم الأدوية

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الأشرطة الفموية.. تقنية واعدة في عالم الأدوية
الدوحة- يعد تناول الأدوية عن طريق الفم الطريق الأكثر تفضيلاً للمرضى لتناول الأدوية مقارنة بكل أشكال توصيل الدواء الأخرى، وقد أسهمت الأبحاث المستمرة في هذا المجال في تطور أشكال الجرعات من الحبوب/الكبسولات التقليدية البسيطة، وصولا إلى الحبوب المتحللة، ومنها مؤخرا إلى تطوير الأشرطة الفموية الرقيقة سريعة الذوبان.اضافة اعلان
وتحظى الأشرطة الفموية باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، نظرا لما تقدمه من حلول للعديد من المشاكل المترافقة مع الأشكال الدوائية الأخرى على اختلافها، وخصوصاً لدى فئتي الأطفال وكبار السن؛ إذ ما يزال الأطفال يرفضون في كثير من الأحيان تناول الأدوية السائلة بسبب طعمها وغيرها من الأسباب، وبالطبع فإن الحقن تمثل هاجس خوف لا يتغلب عليه أغلبهم.
وفي المقابل، فإن فئة كبار السن يواجهون مشكلة مع البلع نظراً لقلة إفراز اللعاب المرتبط بالتقدم بالعمر، وهو ما يجعل تناول حبوب/ كبسولات متعددة وكبيرة الحجم في بعض الأحيان تحديا لا يمكن التغاضي عنه في الحياة اليومية.
ويتم تصنيع الشريط الفموي عادة ليكون بحجم طابع بريدي مع القدرة على تصنيعه بأحجام وأشكال مختلفة، وبمجرد وضعه داخل الفم، فإنه ومع اختلاطه باللعاب يبدأ بالتحلل ليذوب بشكل كامل خلال مدة زمنية محددة مسبقا لتبدأ بعدها مباشرة عملية الامتصاص إلى الدم.
الأشرطة الفموية.. دقة عالية
يشير الباحثون إلى أن هذه التقنية توفر دقة عالية في الجرعة إذا ما قورنت بالأدوية السائلة والتي قد تصل نسبة خطأ الجرعة فيها إلى أربعة أضعاف إذا ما قورنت بالأشكال الدوائية المحددة الجرعة مسبقا. وفي حالة الأشرطة الفموية، فإن كل شريط يحتوى على جرعة محددة ويتم تغليفه بشكل منفصل تماما كما هو الحال مع الحبوب/الكبسولات، ولكنها تتفوق على هذين الشكلين الدوائيين بأنها تضمن تجنب أي مشاكل استنشاق أو اختناق من الممكن أن ترافق تناول الأدوية السائلة أو الحبوب.
كما وتضمن هذه التقنية نسبة امتصاص عالية نظراً لغنى البطانة الداخلية للفم ومنطقة تحت اللسان بالأوعية الدموية، وهو ما يسهم في وصول الدواء للدم مباشرة دون عبوره بالجهاز الهضمي، مما يجعل منها حلا ممتازا للمرضى الذين يعانون من الغثيان والقيء، أو مشاكل امتصاص في الأمعاء، ويساعد هذا كذلك على رفع التوافر البيولوجي للدواء، وهذا بدوره يخفض الحاجة إلى جرع دوائية أعلى، وبالتالي المساهمة في تقليل الآثار الجانبية للدواء.
ولا يمكن التغاضي عن أن الأشرطة الفموية سهلة الاستخدام وترفع من راحة المريض بصورة لا تتوافر مع أي شكل دوائي آخر؛ فاستهلاكها لا يحتاج لشرب الماء، ومن الممكن التغلب من خلالها على مشكلة الطعم غير المستساغ للأدوية، هذا إلى جانب سهولة نقلها وتخزينها.
ومن زاوية أخرى، يشير الباحثون إلى أنه من الممكن لهذه التقنية أن تكون صديقة للبيئة مقارنة بباقي الأدوية التقليدية، وذلك نظرا إلى أنها لا تتطلب تصنيع أجهزة أو أدوات إضافية إلى جانب الدواء مثل الإبر والمحاقن، أو أدوات القياس المختلفة، كالملاعق والأكواب المدرجة التي تُصرف مع الأدوية السائلة.-(الجزيرة نت)
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