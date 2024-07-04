الأعذار المتكررة.. حينما يصبح تبرير الأخطاء "حاضرا ودائما"!

رشا كناكرية

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عمان- لطالما عانت زينب (34 عامًا) من أعذار زوجها التي لا تنتهي جراء كل خطأ يصدر منه، مبينة أن هناك عذر "حاضر" يقدمه لها ليبرئ نفسه من اللوم. وتقول: "كل خطأ ومعه عذره، وكأنه ليس عليه أي حق أو خطأ".وتذكر زينب أنها في البداية كانت تصدق هذه الأعذار وتتعاطف معه، ولكن مع تكرارها وعدم انقطاعها، أصبحت "شماعة" لأخطائه ليعود ويكررها دون أن يتعلم منها. وهذا ما أتعبها في حياتها معه وسبب لها الكثير من المشاكل الزوجية وخلق مسافة بينهما.وتعتقد زينب أن هذا السلوك يعود لطفولة زوجها، حيث كانت الأعذار دائماً حاضرة من عائلته لأخطائه لأنه الطفل الوحيد، مما جعله يتبنى هذا النمط كنهج حياة. وتشير إلى أنها قررت مراجعة مستشار نفسي معه لتصحيح هذا النمط، وذلك بعد مناقشة طويلة معه، وبعد أن وصلت علاقتهما إلى طريق مسدود، بحد قولها، لإقناعه بذلك.بينما يدرك يزن (38 عامًا) تمامًا أن الأعذار ستدخله في دوامة من الأخطاء المتكررة، لذلك لا يتخذها منهجًا في حياته. بدلاً من ذلك، يختار أن يتعلم من أخطائه ويستفيد منها ليتطور ويتقدم في حياته، بحد قوله. ويقول: "العذر سهل جدًا، لكنه بوابة الفشل لحياة الكثير من الأشخاص".ووفقًا ليزن، فهو يحرص في تربية أطفاله على تعليمهم الاستفادة من الأخطاء التي يمرون بها، فهذا هو التصرف الصحيح لمستقبل بعيد عن الأعذار التي قد تقودهم إلى الفشل في حياتهم. ويؤكد أن هذا ما تعلمه من والديه، ولذلك يعمل على توعية أطفاله بذلك.ابتعاده عن الأعذار الواهية ساعده في حياته، ومكنه من أن يتعلم من أخطائه ويبتعد عن تكرارها، مما ساعده على التطور في تصرفاته واتباع طريق مثمر وناجح في حياته المهنية والزوجية.هنالك كثيرون ممن يختارون الأعذار نمطا في حياتهم وإن كانت بنسب متفاوتة، إلا أنها حاضرة بها وتؤثر سلبا عليهم بطريقة أو بأخرى، بينما الواقع أن الأعذار تحول دون تعلم الفرد من أخطائه، فالأعذار سهلة مثل "الشماعات" التي يضعها الانسان لنفسه معلقا عليها جميع أخطائه، ليكون بذلك كالذي يربط يديه بنفسه.فالأعذار تؤدي إلى عدم اعتراف الفرد بأخطائه، رغم أن الإنسان بطبيعته خلق ليتعلم من الأمور التي يمر بها. وبين سلبية الأعذار وآثارها يبقى السؤال: لماذا يختار الإنسان أن يضع الأعذار لنفسه؟من الجانب النفسي يبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن الشخصية التي دائما تضع الاعذار لنفسها أو تحاول أن تجد شماعة تعلق عليها أخطاءها وعجزها هي شخصية مضطربة نفسية، وهذا الاضطراب يقوده للهروب من المسؤولية وكما أنه يركز على الناس ورأيهم دائما.ووفقًا لذلك، دائمًا يجد الأعذار والمبررات لأي سلوك أو خطأ منه بحسب مطارنة. فإما يكيده أو يبعده مبررًا ذلك بـ "لأنه هكذا كانت الظروف الأسرية والعائلية". وبذلك يضعه على عاتق الظروف ويتبنى دور الضحية، محاولًا جلب الاهتمام لنفسه. وتتسم هذه الشخصية بالاتكالية، حيث ليس لديها القدرة على الاستقلال والإبداع، وليس لديها القدرة أيضًا على مواجهة التحديات.ويؤكد مطارنة، أن هذه الشخصية مضطربة نفسيًا وغير مستقرة، ودائمًا يسعى صاحبها إلى أن يجد عذرًا لكل خطأ يرتكبه، فليس لديه الجرأة على الاعتراف بالخطأ وليس لديه ثقة في نفسه. ويسعى دائمًا لجذب اهتمام الناس واستحسانهم من خلال تعاطفهم معه ومن خلال ابتكار مثل هذه الأعذار.ويشير إلى أن تكرار هذه الحالة يتسبب في جعلها نمط حياة، وهذا النمط في حياته له انعكاسات سلبية عليه، لأنه يظهر هكذا أمام الناس بهذا النمط ولكنه مع نفسه يعلم تماما أنه شخصية ضعيفة ومهزوزة، وشخصية ليس لديها قدرة على المواجهة أو معالجة نفسها والتخلص من العيوب الذاتية التي لديها.إلى ذلك، يرى مطارنة أن هذه الشخصية لا تستفيد من الدروس ولا تبذل أي جهد لتحسين الأوضاع. في النهاية، قد تنجرف إلى الانطواء والعزلة، وقد تصل إلى حد الاكتئاب وعدم القدرة على القيام بأي أعمال أو مواجهة تحديات. وبسبب ضعفها، تفقد الشغف بالحياة وتلجأ إلى الهروب من الواقع، مما يجعلها تعيش في حالة من العزلة التي تمكنها من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أو الانفصام.ويبين أن الإنسان بطبيعته عندما يولد يكتسب شخصيته من البيئة الأسرية والاجتماعية، حيث تلعب كل منهما دورًا في تشكيل شخصيته. وبالتالي، يبدأ هذا الإنسان عندما تتراكم مشاكله في الطفولة نتيجة لإشكاليات في البيئة الاجتماعية والأسرية، في العمل على نفسه للتغلب على هذه التحديات.بمعنى آخر، يبدأ الإنسان في اعتبار هذه التجارب دروسًا يتعلم منها، ويطور نفسه في هذا الاتجاه عبر التدريب والتثقيف والوعي الذاتي، حيث يكتشف ذاته ويحدد المشكلات في شخصيته، ويعالج كل مشكلة على حدة. قد يلجأ إلى استشاري تنمية بشرية أو استشاري نفسي لمساعدته على تجاوز مشكلاته إذا لم يتمكن من ذلك بمفرده. وبهذه الطريقة، يستطيع أن يتخلص من الصعوبات ويحظى بشخصية طبيعية، حيث يتعلم أن يعتذر عندما يخطئ ويعترف بالخطأ ويواجهه، ويعتبر كل تجربة جزءًا من عملية التعلم التي تعزز من فهمه لطبيعة الإنسان وتطويره."الحياة تعني التعلم" يقول مطارنة، مشيرا الى أننا نتعلم من البدايات إذ إن شخصياتنا وأنماطها وسلوكنا ومفاهيمنا وأفكارنا جميعها نكتسبها من التعلم، فالإنسان منذ الولادة يكوّن المفاهيمَ، والمفاهيمُ تتحول إلى أفكارٍ، والأفكارُ تتحول إلى مبادئَ، والمبادئُ تتحول الى سلوكٍ، ولذلك جميع سلوكياتنا هي ناتجة عن مفاهيم اكتسبناها وتعلمناها من مراحل الطفولة والبيئة الاجتماعية ومراحل حياتنا.ويختم مطارنة حديثه مؤكدا أهمية اكتساب الخبرات المختلفة من خلال التجارب والمعرفة والاطلاع على معارف مختلفة، ليبني شخصية متميزة قادرة على مواجهة الحياة، وتصبح لديه كريزما نفسية وصلابة نفسية، يستطيع معها أن يواجه أي مشكلة في حياته بعيدا عن الأعذار.