الأعين تتوجه نحو غزة.. وترقب تحت وطأة الأخبار العاجلة

تغريد السعايدة

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عمان- حالة من الترقب والقلق يعيشها الناس اليوم في ظل تزايد وتيرة الأعمال الإجرامية التي تقع في قطاع غزة، وتبعاتها من التصريحات وردود الأفعال العالمية. ومع كل خبر عاجل، يقف الجميع على أُهبة الاستعداد، في انتظار جديد الأحداث على المحطات التلفزيونية، والتطبيقات الإخبارية."لا يمكن أن يمر يومنا دون قلق وانتظار.. نعيش على أمل أن تتوقف آلة الحرب والدمار"؛ تقول ناديا أبو زيد، التي ما تعود من العمل، حتى تسرع لتشغيل التلفاز على القنوات العربية التي تبث أولاً بأول ما تفرزه تلك الحرب الوحشية على قطاع غزة، منذ أكثر من 12 يوما.لا تستطيع ناديا أن تفصل نفسها عن الأحداث الجارية في قطاع غزة، حتى في كل تفاصيل حياتها اليومية. حتى أثناء عملها في المنزل، أو تدريس أبنائها، فإنها تظل تتابع الأخبار على التلفزيون، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، بحثًا عن أي جديد، وخشية أيضا من تفاقم الأحداث.في كل بيت ومكان عمل، وحتى في المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، تعمّ حالة من الترقب الشديد، الجميع يحاول أن يبقى على اطلاع دائم بالأحداث الجارية، في انتظار أي جديد، سواء عبر القنوات الإخبارية أو المنصات الاجتماعية، التي تبث كل ما يحصل على أرض الواقع.ويلجأ أصحاب محال تجارية ومقاه إلى تثبيت القنوات التلفزيونية على الأخبار، لتلبية رغبة الزبائن المتواجدين فيها، الذين يحرصون على متابعة كل ما يتم بثه، إذ لا يمكن الفصل بين الحياة اليومية والأحداث الجارية في حرب الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى رصد ردود الفعل التي تحدث في عواصم العالم، كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وغزة على وجه التحديد.ومنذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" وما تبعه من هجوم وقصف "دموي" على غزة، أصبحت متابعة ما يجري أولاً بأول تتسيد كل مكان، خاصة مع وجود المظاهرات والاحتجاجات التي تندد بهذا العدوان، وتصريحات رؤساء الدول المتتالية.هذا الكم الهائل من الأخبار العاجلة أوجد حالة من التوتر والقلق، وما إن تدخل أحلام موسى، وهي معلمة، إلى مدخل العمارة السكنية التي تقطن بها، حتى تسمع صوت نشرات الأخبار الصادرة من شاشات الجيران، لتملأ الأخبار أجواء العمارة، وتسارع لبيتها لمعرفة كل ما هو جديد، عدا عن متابعة المستجدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.توفر الأجهزة الحديثة وإمكانية وصول كل شخص لمواقع التواصل ومتابعة الأخبار، جعل حالة الترقب حاضرة في كل وقت، مما يتطلب من الشخص أن يحمي نفسه من التبعات النفسية وردود الفعل السلبية حول ما يحدث. وبحسب المختصة والاستشارية النفسية الدكتورة عصمت حوسو، فإن كثرة متابعة المشاهد والأخبار القاسية قد تؤدي إلى حالة من التبلد العاطفي، وهي حالة من اللامبالاة وعدم الشعور بالعواطف تجاه ما يحدث حولنا.وأوضحت حوسو أن هناك منطقة في الدماغ مسؤولة عن تعريف الأشياء والأشخاص، وتعطي أوامر للجسم بالتفاعل الجسدي والاستجابة الجسدية والعاطفية حسب المثير الموجود أمامه، مضيفة أن هذه المنطقة تستثار عندما نشاهد مواقف وصورا مرعبة، مما يؤدي إلى استثارة مناطق الرعب والخوف والقلق والحزن في الدماغ. وأشارت إلى أن هذه الاستثارة تعود إلى التربية والتنشئة التي يتربى عليها الشخص، والتي تجعله يشعر بالحزن والقلق عند رؤية الأشياء التي تبعث على هذه المشاعر، بناءً على المخزون المعرفي من المعلومات حول هذه الأمور.عندما نرى الأحداث الجارية في غزة وما يحصل من انتهاكات صارخة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تثير منطقة الشعور في الدماغ، والتي تتحكم في استجابتنا لها.ولأن نسبة كبيرة من الجمهور يشاهد هذه الأحداث المروعة للمرة الأولى، تعتقد حوسو أن نسبة الاستجابة الجسدية والعاطفية تكون عالية جداً.قد يعاني الكثير منا من نوبات الهلع أو اضطراب ما بعد الصدمة، وفقًا لحوسو. يبقى الإنسان في حالة متابعة وترقب لكل ما هو جديد، حيث تبقى مشاعره "مستفزة". ويعيش الإنسان حالة انتظار للأحداث والحالة المأساوية التي يعيشها الشعب في غزة. قد تظهر تبعات ذلك أيضًا من خلال حالات اضطراب ما بعد الصدمة، حيث تبقى حالة التأهب والاستجابة عالية، وتثير منطقة الاستجابة في الدماغ.ومع مرور الوقت، تعتقد حوسو أنه مع تكرار التعرض لتلك المشاهد، فإن المنطقة المسؤولة عن الاستجابة الجسدية والعاطفية تصبح أقل استجابة، وقد تصل إلى مرحلة "الصفر في التفاعل"، حيث يبدأ العقل في الاعتياد على المشاهد، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الاستجابة لتلك المثيرات بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في المرة الأولى.تنصح حوسو المشاهدين والمتابعين والمرتقبين لكل ما هو جديد في هذه الفترة، بضرورة الحفاظ على حسهم الإنساني بشكل مستمر، وعدم الوصول إلى حالة التبلد العاطفي، التي قد تؤدي إلى فقدان التعاطف والمتابعة مع مرور الوقت. إلى ذلك، استمرار دعم القضية والشعب المكلوم في غزة، كما أنه من المهم أن يحمي المشاهدون مشاعرهم من الداخل أيضًا.كما تنصح حوسو بضرورة وجود فاصل زمني بين مشاهدة الصور وترقب الأخبار، وذلك لحماية النفس من الآثار النفسية للأخبار العاجلة، مؤكدة أن هناك فروقات فردية لدى الأشخاص في تحمل هذه الآثار، وفي حال كانت المشاهدة تزيد من العبء العاطفي على الإنسان، فمن الممكن أن يكتفي بـ"السماع" للأخبار، مع ضرورة التفاعل والدعم للشعوب المضطهدة.ووفق علماء النفس، فإن الترقب والانتظار، المقرون بتوقع الأسوأ، هو السبب الرئيس لحالة القلق المرضي، ووفق دراسات نفسية، فإن هذا العصر والتسارع والتطور الكبير وملاحقته يُطلق عليه "عصر القلق"، عدا عن نسبة الحروب والصراعات الموزعة في مختلف دول العالم، والتي جميعها مرتبطة بالترقب، وما يحدث الآن في غزة، وانتظار اللحظة التي يتم فيها وقف إطلاق النار، أو لحظة إدخال مساعدات وغيرها من القرارات.اختصاصي الصحة النفسية والعلاج النفسي الدكتور أحمد عيد الشخانبة يبين أن حالة القلق والتوتر والترقب لها تأثيرات وأعراض جسدية سلبية كبيرة على صحة الإنسان، وخاصة عندما تستمر لفترة طويلة، وعندما يرتبط ذلك بتوقع الأسوأ والانتظار المستمر للأخبار العاجلة.ووفقًا للشخانبة، فإن هذا التوتر وتوقع الأسوأ من شأنه أن يزيد من نسبة إفراز الكثير من الهرمونات، وخاصة هرمون الأدرينالين، مما يترك آثارًا صحية سلبية على صحة الإنسان. وهناك علاقة سلبية بين التوتر وقدرة الإنسان على القيام بوظائفه الحياتية بشكل عام.لذا، يقول الشخانبة إنه كلما زاد التوتر والترقب من حيث المدة والشدة، فإن قدرة الإنسان تنخفض على القيام بالكثير من الأمور الخاصة في حياته اليومية، بحيث قد تصل في النهاية إلى التوقف التام عن القيام بالوظائف الحياتية والدخول في حالة اكتئاب شديد تتميز باليأس والعجز.