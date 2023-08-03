"الأهلي الشركسي" تبدع برقصات الشموخ والجمال في "الجنوبي"

معتصم الرقاد

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عمان - يحرص مهرجان جرش على حضور الفن الشركسي بين فعالياته، حسب تقليد التناوب بين نادي الجيل والنادي الأهلي، وهذه الدورة دمج لكليهما في المهرجان، ليرسم النادي الأهلي أمسية فلكلورية بليلة مميزة على المسرح الجنوبي، بتقديم الجديد، وبالوقت ذاته الانتماء الى الجذور الشركسية، تعبيرا عن الأيام والوقائع والأحداث.تألقت فرقة "النادي الأهلي للتراث الشركسي" في الأمسية على مسرح المدينة الأثرية "الجنوبي"، ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون.وقدمت الفرقة التي شكلت لوحات من الشموخ والقوة والجمال، أمسية فلكلورية مميزة من حيث التنظيم والابتكار، بتقديم كل ما هو جديد من الثقافة الشركسية التي تعد من مكونات فسيفساء الثقافة الأردنية، بمشاركة 24 فتاة وشابا إبداعاتهم من خلال 5 فقرات راقصة وأغان جاءت من بلاد القفقاس.وكان برنامج "النادي الأهلي للتراث الشركسي" حافلا بالعروض المتميزة والفقرات المبهرة التي جسدت بمجملها الفلكلور الشركسي في منطقة القوقاز، وتقديم تراث الأجداد.وتواصل حفل الفرقة بتقديم رقصة قافا، وهي رقصة النبلاء الشراكسة، التي يجسد فيها الشاب شموخه وتسطر الفتاة أسمى معاني الكبرياء والرقي.وقدمت فقرة بعنوان "باربان" التي تعني الطبلة، وهي فقرة إيقاعية يظهر فيها الشباب مهاراتهم الحركية والإيقاعية على آلة الباربان.كما قدم الشباب الشركسي فقرة رقصة الشباب، وهي رقصة تجسد عنفوان وشجاعة الشباب في الجبال، وإظهار الحركات بشكل رجولي يليق بالبنية الجسمية لهم.واستمتع الجمهور بفقرة "حكولش"، وهي رقصة استنبطت من اسم شاب مصاب في قدمه كان يحاول أن يرقص في إحدى المناسبات رقصة القافا، ونتيجة لإصابته قام بأداء حركة القدم بطريقة مختلفة فتوارثت الأجيال هذه الحركة لتنتج عنها رقصة الحاكولش.واختتم "النادي الأهلي للتراث الشركسي" بفقرة "ثاباريفا"، وهي رقصة شعب الوبيخ، الذي كان يسكن على شواطئ البحر الأسود، والذي عانى إثر الحرب بينه وبين القيصرية الروسية من ضياع لهجته الخاصة به، وانصهر ضمن الشعوب والقبائل الشركسية المختلفة، والتحدث بلهجات تلك القبائل.وتخليداً لذكرى هذا الشعب، تمت تأدية رقصته من خلال إظهار حركة أمواج البحر وخفة حركات الأقدام والأصابع.أما رقصة "ثابا ريفا"، فهي من فلكلور منطقة البحر الأسود، في تلك الفترة التي تعرض فيها الشركس للإبادة على أيدي القيصرية الروسية، وتتميز الرقصة بالرشاقة، وخفة الحركة، وجمال التشكيلات المعبرة عن حالة الانصهار، والتماهي مع اللهجات، والتعبير عن الوضع الجديد.وكان برنامج الفرقة متنوعا ومدهشا، بلوحاته والأزياء المزركشة، والألوان، والإكسسوارات، والموسيقا، والإيقاع المنسجم، والخطوة الرشيقة، وأنوثة ورقة الصبايا، وعنفوان الشباب الشركسي.وشاركت فرقة النادي الأهلي للفلكلور الشركسي في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية منذ تأسيسها، وآخرها كانت مشاركتها ضمن الاحتفالات في كأس انترامينيا الذي أقيم في إيطاليا.كما كانت أول فرقة أردنية فلكلورية تقدم عرضا في دار الأوبرا المصرية، وكان العرض باسم فرقة كوبان؛ حيث تضمن وقتها مجموعة من اللوحات الراقصة والموسيقا والأغاني الشركسية التي يحمل كل منها مضموناً مختلفاً يعبر عن التاريخ الثري للشراكسة، منها الأمراء، البنات، الوج ورقصة إسلامية.يذكر أن فرقة "النادي الأهلي" تأسست في العام 1993، تمزج الرقص الشركسي وإرثه بالثرى الأردني، ليعبر العالم نهر من الفن والإبداع والموسيقا وليكون شاهداً على تراث الشراكسة في الأردن.وتحمل الفرقة رسالة الإبداع وعبقرية الشباب الموهوب، رافعة راية السلام والمحبة، راية ترفعها أرواح أعضائها رقصاً وغناءً وموسيقا ليسمع العالم كله نداء الأجداد.