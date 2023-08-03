الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

"الأهلي الشركسي" تبدع برقصات الشموخ والجمال في "الجنوبي"

1691057539487772700
فرقة النادي الأهلي للتراث الشركسي- من المصدر
عمان -  يحرص مهرجان جرش على حضور الفن الشركسي بين فعالياته، حسب تقليد التناوب بين نادي الجيل والنادي الأهلي، وهذه الدورة دمج لكليهما في المهرجان، ليرسم النادي الأهلي أمسية فلكلورية بليلة مميزة على المسرح الجنوبي، بتقديم الجديد، وبالوقت ذاته الانتماء الى الجذور الشركسية، تعبيرا عن الأيام والوقائع والأحداث.اضافة اعلان
تألقت فرقة "النادي الأهلي للتراث الشركسي" في الأمسية على مسرح المدينة الأثرية "الجنوبي"، ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون.
وقدمت الفرقة التي شكلت لوحات من الشموخ والقوة والجمال، أمسية فلكلورية مميزة من حيث التنظيم والابتكار، بتقديم كل ما هو جديد من الثقافة الشركسية التي تعد من مكونات فسيفساء الثقافة الأردنية، بمشاركة 24 فتاة وشابا إبداعاتهم من خلال 5 فقرات راقصة وأغان جاءت من بلاد القفقاس.
وكان برنامج "النادي الأهلي للتراث الشركسي" حافلا بالعروض المتميزة والفقرات المبهرة التي جسدت بمجملها الفلكلور الشركسي في منطقة القوقاز، وتقديم تراث الأجداد.
وتواصل حفل الفرقة بتقديم رقصة قافا، وهي رقصة النبلاء الشراكسة، التي يجسد فيها الشاب شموخه وتسطر الفتاة أسمى معاني الكبرياء والرقي.
وقدمت فقرة بعنوان "باربان" التي تعني الطبلة، وهي فقرة إيقاعية يظهر فيها الشباب مهاراتهم الحركية والإيقاعية على آلة الباربان.
كما قدم الشباب الشركسي فقرة رقصة الشباب، وهي رقصة تجسد عنفوان وشجاعة الشباب في الجبال، وإظهار الحركات بشكل رجولي يليق بالبنية الجسمية لهم.
واستمتع الجمهور بفقرة "حكولش"، وهي رقصة استنبطت من اسم شاب مصاب في قدمه كان يحاول أن يرقص في إحدى المناسبات رقصة القافا، ونتيجة لإصابته قام بأداء حركة القدم بطريقة مختلفة فتوارثت الأجيال هذه الحركة لتنتج عنها رقصة الحاكولش.
واختتم "النادي الأهلي للتراث الشركسي" بفقرة "ثاباريفا"، وهي رقصة شعب الوبيخ، الذي كان يسكن على شواطئ البحر الأسود، والذي عانى إثر الحرب بينه وبين القيصرية الروسية من ضياع لهجته الخاصة به، وانصهر ضمن الشعوب والقبائل الشركسية المختلفة، والتحدث بلهجات تلك القبائل.
وتخليداً لذكرى هذا الشعب، تمت تأدية رقصته من خلال إظهار حركة أمواج البحر وخفة حركات الأقدام والأصابع.
أما رقصة "ثابا ريفا"، فهي من فلكلور منطقة البحر الأسود، في تلك الفترة التي تعرض فيها الشركس للإبادة على أيدي القيصرية الروسية، وتتميز الرقصة بالرشاقة، وخفة الحركة، وجمال التشكيلات المعبرة عن حالة الانصهار، والتماهي مع اللهجات، والتعبير عن الوضع الجديد.
وكان برنامج الفرقة متنوعا ومدهشا، بلوحاته والأزياء المزركشة، والألوان، والإكسسوارات، والموسيقا، والإيقاع المنسجم، والخطوة الرشيقة، وأنوثة ورقة الصبايا، وعنفوان الشباب الشركسي.
وشاركت فرقة النادي الأهلي للفلكلور الشركسي في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية منذ تأسيسها، وآخرها كانت مشاركتها ضمن الاحتفالات في كأس انترامينيا الذي أقيم في إيطاليا.
كما كانت أول فرقة أردنية فلكلورية تقدم عرضا في دار الأوبرا المصرية، وكان العرض باسم فرقة كوبان؛ حيث تضمن وقتها مجموعة من اللوحات الراقصة والموسيقا والأغاني الشركسية التي يحمل كل منها مضموناً مختلفاً يعبر عن التاريخ الثري للشراكسة، منها الأمراء، البنات، الوج ورقصة إسلامية.
يذكر أن فرقة "النادي الأهلي" تأسست في العام 1993، تمزج الرقص الشركسي وإرثه بالثرى الأردني، ليعبر العالم نهر من الفن والإبداع والموسيقا وليكون شاهداً على تراث الشراكسة في الأردن.
وتحمل الفرقة رسالة الإبداع وعبقرية الشباب الموهوب، رافعة راية السلام والمحبة، راية ترفعها أرواح أعضائها رقصاً وغناءً وموسيقا ليسمع العالم كله نداء الأجداد.
"الحرية النفسية" تقنية علاجية نحو الخروج من "دوائر الاختناق" وتغيير السلوكيات

"الحرية النفسية" تقنية علاجية نحو الخروج من "دوائر الاختناق" وتغيير السلوكيات منذ24 ساعة

"انقطاع" يؤول لخلو ذاكرة أطفال وشباب من أسماء الأقارب بالأسر الممتدة.. وخبراء يوضحون

"انقطاع" يؤول لخلو ذاكرة أطفال وشباب من أسماء الأقارب بالأسر الممتدة.. وخبراء يوضحون 01 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-01 at 7.23.19 PM

قرداحي: للأسف حضور القضية الفلسطينية في الإعلام العربي يضمحل وينحسر 01 آب 2023

مع "قلق الانتظار".. كيف يهيئ الأهالي الطلبة "تحسبا" لنتائج التوجيهي؟

مع "قلق الانتظار".. كيف يهيئ الأهالي الطلبة "تحسبا" لنتائج التوجيهي؟ 31 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1691062739077961300

"رائدات الصبيحي" و"النساء العربيات" تتكاتفان بحملات توعوية تمنع انتهاك حقوق العاملات

منذ 43 دقيقة
سرطان الدماغ

البكتيريا الفموية.. هل تزيد من الإصابة بالسكتة الدماغية؟

منذ 44 دقيقة
1691057539467772500

علماء يتوقعون إصابة نصف سكان الأرض بالاضطرابات النفسية

منذ 45 دقيقة
1691057539507772900

أمير الغناء العربي يطرب جمهور "الشمالي" بأغنيات الفن الجميل

منذ 46 دقيقة
فرقتا "جوقة بيات" و"الأخوين شحادة" تحييان حفلا غنائيا في جرش

فرقتا "جوقة بيات" و"الأخوين شحادة" تحييان حفلا غنائيا في جرش

منذ24 ساعة
"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" في دورتها 19

"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" في دورتها 19

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ24 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 