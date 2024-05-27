الإعلان عن فعاليات "مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي"

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أعلنت إدارة "مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي"، في مؤتمر صحفي عقدته مساء أول من أمس، في منتدى البيت الثقافي العربي بجبل الحسين، عن فعاليات دورة المهرجان السابعة عشرة، التي تنطلق عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، على مسرح سمير الرفاعي في الجامعة الأردنية، بمشاركة 18 عرضاَ مسرحياً من 11 دولة، وتستمر حتى الأول من حزيران (يونيو) المقبل.وفي المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور فراس الريموني، ومدير المهرجان الدكتور يحيى البشتاوي، وأداره الزميل محمود الداوود، بين الريموني أن المهرجان الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين والجامعة الأردنية، سيمنح جوائزه للأعمال المسرحية المشاركة في مساراته الثلاثة، وهي: "أفضل عمل مسرحي" لكل مسار من مسارات عشيات طقوس والديودراما والمونودراما، بينما جوائز: أفضل إخراج وأفضل سينوغرافيا وأفضل نص مسرحي وأفضل تأليف موسيقي، فتتنافس عليها جميع المسارات السابقة بجائزة واحدة، كما تضم الجوائز أيضاً، جائزة أفضل ممثل وممثلة عن مسار عشيات طقوس، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة عن مسار المونودراما، وجائزة أفضل ثنائي تمثل عن مسار الديودراما.كما سيكرم المهرجان الذي تحمل دورته اسم المخرج الراحل خالد الطريفي، تقديراً لمسيرته المسرحية، الفنانة الأردنية إيمان هايل، والفنان الفلسطيني حسام أبو عيشة، والكاتب والصحفي الأردني رمضان الرواشدة.وأشار البشتاوي، إلى أن لجنة تحكيم العروض، يرأسها الدكتور عدنان مشاقبة، وتضم الفنانين محمد الشوابكة، وشايش النعيمي، ومحمود الزغول من الأردن، والدكتورة رشا ناصر العلي من سورية، وصلاح الدين حسين من العراق.وبين أن برنامج المهرجان، يتضمن ندوة فكرية بعنوان: "جماليات العرض المسرحي الطقسي"، فضلاً عن ندوة تتناول سيرة المخرج الراحل خالد الطريفي، وندوات تعقيبية للعروض، وورش مسرحية خاصة بالتمثيل والإخراج في المسرح الطقسي.وتنطلق عروض المهرجان، بمسرحية "جثة على الرصيف" للمخرج عمر الصرايرة، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، على مسرح سمير الرفاعي في الجامعة الأردنية، وتعرض مسرحية "زلزال" للمخرجة ميس الزعبي، عند الخامسة والنصف مساء، في المركز الثقافي الملكي، ومسرحية "أنثى الثور" للمخرج كامل الشاويش، عند السابعة والنصف مساء في ساحة مديرة المسرح في اللويبدة، ومسرحية "في انتظار غودو" للمخرجة رشا المليفي عند الثامنة والنصف مساء، في مسرح أسامة المشيني في اللويبدة.فيما ستكون عروض غد، على النحو الآتي: عند الساعة الثانية عشرة ظهراً على مسرح سمير الرفاعي بالجامعة الأردنية، مسرحية "سيكيزوفرانيا" للمخرج عبد الرضا جاسم من العراق، وعند الخامسة والنصف مساء في المركز الثقافي الملكي، مسرحية "أنصاف" للمخرج المعتمد اليافعي من سلطنة عمان، وعند الساعة السابعة والنصف مساء في ساحة مديرية المسرح باللويبدة، مسرحية "المحارب الأخير" للمخرج خلف الله أمين من السودان، وعند الساعة الثامنة والنصف في مسرح أسامة المشيني في اللويبدة، مسرحية "من الشعر ما بتر" للمخرج عز الدين الدويلي من ليبيا.فيما تعرض بعد غد، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً على مسرح سمير الرفاعي بالجامعة الأردنية، مسرحية "أرواح معلقة" للمخرج عمر العنزي من الأردن، وعند الخامسة والنصف مساء في المركز الثقافي الملكي، مسرحية "التيه" للمخرج جاسم العالي من البحرين، وعند الساعة السابعة والنصف مساء في ساحة مديرية المسرح باللويبدة، مسرحية "القيد" للمخرج موسى أبو عبدالله من السعودية، وعند الساعة الثامنة والنصف في مسرح أسامة المشيني في اللويبدة، مسرحية "رجال لهم رؤوس" للمخرج حسن ميكائي من ليبيا.كما تعرض يوم الجمعة، عند الخامسة والنصف مساء في المركز الثقافي الملكي، مسرحية "ثائر على سرير العزلة" للمخرج صلاح الدين عيسى من الأردن، وعند الساعة السابعة والنصف مساء في ساحة مديرية المسرح باللويبدة، مسرحية "نزيف الزنزانة 7" للمخرج أمين بو جميل من المغرب، وعند الساعة الثامنة والنصف في مسرح أسامة المشيني في اللويبدة، مسرحية "العزف على النوى" للمخرج عيسى الصبح من سلطنة عمان.وتختتم فعاليات المهرجان، يوم السبت 1 حزيران (يونيو) المقبل؛ إذ تعرض يوم الجمعة، عند الخامسة والنصف مساء في المركز الثقافي الملكي، مسرحية "التابوت" للمخرجة فداء أبو حماد من الأردن، وعند الساعة السابعة والنصف مساء في ساحة مديرية المسرح باللويبدة، مسرحية "سلمى" للمخرجة نجاة نجم من كردستان العراق، وعند الساعة الثامنة والنصف في مسرح أسامة المشيني في اللويبدة، مسرحية "الحلم" للمخرج عيسى الجراح من الأردن، يعقبها تسليم جوائز المهرجان على الفائزين.وتقام، ضمن فعاليات المهرجان، مجموعة الندوات الفكرية في فندق ساندي بلس، حسب البرنامج الآتي: عند العاشرة من صباح غد؛ "جماليات توظيف الطقوس في المسرح" يقدمها الدكتور عبد الرضا جاسم من العراق، ويديريها الزميل محمود الداوود، تليها "الطقوس وبناء الصورة البصرية في المسرح" يقدمها الكاتب محمد العامري، ويديرها الكاتب جروان المعاني، فيما تنعقد ندوة "إضاءات على حياة وتجربة الفنان الراحل خالد الطريفي المسرحية" تقدمها زوجة المخرج الفنانة بشرى حاجو، ويديريها الكاتب تيسر نظمي.وتضم اللجنة العليا للمهرجان الدكتور فراس الريموني رئيساً، والدكتور يحيى البشتاوي مديراً للمهرجان، والمخرج واصف الدلالعة مديراً تنفيذياً للمهرجان، والمخرج عيسى الجراح مديراً لمسار عشيات المونودراما والديودراما الأول، والمخرج معتمد المناصير مديراً للمسار الشبابي، والدكتور علي الشوابكة مديراً للندوات والمؤتمرات الفكرية.-(بترا)