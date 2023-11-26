"الإيموجي" تتخطى الخوارزميات وتساند رواد المنصات لإيصال صوت غزة

رشا كناكرية

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"وإن منعتم أصواتنا من الوصول بالإيموجي سوف نعبر".. بهذه الكلمات أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إصرارهم على إيصال كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونشر حقيقة العدوان الوحشي الذي يشنه الاحتلال الغاشم على أهالي غزة، لتغدو الرموز التعبيرية "الايموجي" سلاحا للتعبير عن الدعم والتضامن مع القضية.ومنذ بداية أحداث طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر ومنصات التواصل الاجتماعي تحاول منع وتقييد المحتوى الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية وكل ما هو متعلق بما يحدث في قطاع غزة من جرائم بشعة، للحد من إيصال الحقيقة للعالم، في محاولات منهم لطمس الجرائم الوحشية وإخفائها.وللتحايل على خوارزميات هذه المنصات، اختار البعض استخدام "الايموجي" لإيصال رسالته والتعبير عن تضامنه، إذ أصبح رمز المثلث الأحمر المنقلب بوصلة للعالم يرمز للمقاومة، والبطيخ الذي تتشابه ألوانه مع ألوان العلم الفلسطيني أصبح رمزا للقضية الفلسطينية، واليد القابضة مع الشاهد ترمز الى "أبو عبيدة". وبلا حروف أو قواعد، تجاوزت الرموز التعبيرية "الإيموجي" الحواجز ونقلت المعاناة والدعم وكأنها لغة مشتركة تجوب العالم بقوة وصلابة.المستشار الإعلامي والمدرب المتخصص بالتسويق والعلاقات العامة بشير مريش، يبين أن التعامل بلغة "الإيموجي" واستخدام الرموز للتعبير عن القضية الفلسطينية نجح بلا شك في تخطي خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي، كون هذه الخوارزميات لن تستطيع التمييز بين من يستخدم هذه الرموز بمعناها الحقيقي أو المعنى المجازي الذي يرمز لعلم فلسطين أو المقاومة أو النصر، وعليه فقد نجح مستخدمو هذه المنصات في تجاوز بعض الحدود ونشر المحتوى على نطاق أكبر.ولكن التحدي الأكبر يكمن في أن هذه الخوارزميات تقرأ أيضا الصور والفيديوهات، وفقا لمريش، وعليه قد تتعرض للحظر أو الحد من النشر بناء على باقي المحتوى الذي سيكون من الصعب التلاعب به لتجاوز خوارزميات الحظر.ويشير مريش الى أن "الإيموجي" تعد لغة للعالم أجمع أسهمت في نشر القضية على نطاق عالمي، فقد أصبح الغرب يعلمون أن كل "ايموجي" له دلالة معينة ويفهم المعنى المختبئ خلف استخدامه، ووصلتهم أيضا الصور والفيديوهات من المنشورات التي لم تتعرض للحظر أو الحد من النشر، وأصبح الغربيون يستخدمون "الايموجي" أيضا لإخفاء المعنى عن خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي.ويؤكد مريش أن مواقع التواصل الاجتماعي كان الهدف الأساسي منها في بداية الحرب وحتى قبلها، منح الاحتلال الشرعية وبث رسائله للغرب بشكل يومي، لكن في هذه المرة ومن خلال انتشار المحتوى الفلسطيني بشكل واسع وحضور وتأييد للقضية بشكل عالمي، انقلبت الأمور وأصبحت هذه المواقع منصة لنصرة القضية والتعبير عن الظلم الواقع على الفلسطينيين.ويذكر مريش أن دراسة أشارت، مؤخرا، إلى أن المحتوى المؤيد لفلسطين يتفوق على المحتوى المؤيد للاحتلال بنسبة60 % لفلسطين مقابل 40 % للاحتلال على كل المنصات، باستثناء منصة "يوتيوب" التي تتفوق فيها رواية الاحتلال بنسبة 70 % مقابل 30 % للرواية الفلسطينية، والسبب هو أن خوارزميات "يوتيوب" تعتمد على مراقبة المحتوى المصور "الفيديو" أكثر من مراقبة المنشور الكلامي، مؤكدا بذلك أن استخدام "الإيموجي" نجح في تجاوز خوارزميات بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ما عدا تلك التي تستخدم رقابة المحتوى البصري وقراءة ما فيه ومن ثم حظره أو نشره بوتيرة أوسع.بدوره، يرى الخبير في الإعلام الرقمي المحامي الدكتور يونس عرب، أن الكتاب والصحفيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أجبروا على استخدام وسائل غير تقليدية لمحاولة إيصال المحتوى الذي تمنعه التطبيقات المختلفة منها "فيسبوك" و"انستغرام" وغيرها، موضحا "أننا لم نكن نحتاج الى هذه الوسائل ابتداء لو أن حرية الرأي والتعبير قد احترمتها هذه الشبكات والتطبيقات، بل العكس، فهذه الشبكات والمنصات أبدعت في الإساءة الى حرية الرأي والتعبير، فالشخص الذي اعتاد أن تصل نسبة مشاهداته الى الحد الأعلى متجاوزا بذلك آلاف المشاهدات، اليوم لا يظهر المنشور الخاص به لأكثر من 20-30 شخصا وهم منتقون بطريقة مدروسة، وهم أفراد عائلته وبعض الأصدقاء المحيطين به".ويؤكد عرب، أن استخدام الرموز التعبيرية "الايموجي" كانت أفكارا إبداعية وخطوات ذكية وقوية من المدونين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، ليحولوا اليد القابضة مع الشاهد الى "أبو عبيدة"، فهذا دليل مهم، وكذلك استخدم المثلث الأحمر المقلوب لكل دبابة يتم تدميرها من دبابات الاحتلال الصهيوني، وهذا أمر رائع.وينوه إلى أن منصة "فيسبوك" عملت أكثر من أي منصة أخرى على حماية الشركات الإسرائيلية من المقاطعة، ومع ذلك نجحت المدونات في أن تبرز معظم المنتجات التي تدخل في نطاق المقاطعة.وبذلك، يشير عرب إلى "أننا جميعا مجبرون على استخدم أي طريقة للدلالة على القضية الفلسطينية ولإيصال أصواتنا".ووفقا لذلك، يلفت عرب الى أن فاعلية الرموز التعبيرية "الايموجي" ليست بديلا عن خيار جذب وقوي ينبغي الالتفات اليه عبر العمل على استبدال هذه الشبكات بشبكات تحترم حرية الرأي. ويقول "البعض قد يقول إن التقنية صعبة والمبالغ المطلوبة كبيرة، وأقول له لا، ففي العالم العربي والأمة الإسلامية هنالك مئات ملايين الأموال المهدرة ويمكن أن تتحول الى إنشاء شبكة معلومات تتعلم الشبكات الأخرى منها معنى حرية الرأي".ويتابع عرب "هذا التحايل لن يكون كافيا أحيانا في مواجهة العدو الصهيوني، فإن طرف الإعلام الغربي وانحيازه مغموس بالدم الفلسطيني حينما يقوم بهذا النوع من إخفاء الحقائق ومنع المدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من إظهارها".ومن جهة أخرى، فإن الطرف العربي لا يكذب بالحقائق التي يقولها ليتم مهاجمته ومحاربته ومنعه، إذ إن بنك المعلومات يأتي من أرض الواقع ولربما أقل بكثير من الحقيقة ومع ذلك يهاجمونه، ولذلك نحتاج الى شبكات تواصل لنا ولمدونات نملكها وشبكة خاصة بنا، مؤكدا بذلك أن شبكة الانترنت تستطيع أن تستوعب وتتسع لعشرات آلاف من التطبيقات التي لا سيطرة عليها لهذه الجهات المؤذية والعميلة والمطبعة التي تتعاون لخدمة العدو الصهيوني. والفكرة الأهم، وفقا لعرب، الانتباه إلى أن هنالك حلولا خوارزمية موجودة، وعلى المبرمجين العرب أن يحاولوا مساعدتنا بها الى أن ننشئ شبكات تدعمنا، والأكيد أن العقل العربي يتفق على حلول خوارزمية يمكن أن تحد من سيطرة أصحاب التطبيقات على منع أصواتنا من الوصول الى الرأي العام العالمي، وربما المظاهرات أوصلت أصواتنا أكثر بكثير من "فيسبوك"، ولكن الأمر يحتاج أيضا منا إبداعا علميا، معتقدا أن قدرتنا على الإبداع أمر يحد من هذه السيطرة التقنية في العالم.ويختتم عرب حديثه، مؤكدا أن ما تم تقديمه حتى الآن على مواقع التواصل الاجتماعي هو عمل مهم للغاية. لكن الأهم أن يكون هنالك مشاريع عالمية نكون نحن فيها أصحاب الرأي والكلمة التي لا تمنع.