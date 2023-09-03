الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يطلق "لوتو الأردن"

رشا كناكرية

اضافة اعلان

عمان- أطلق الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في مقره، اليانصيب الخيري الأردني الموزع إلكترونياً (لوتو الأردن الخيري)، يوم أمس الأحد، في خطوة نحو التطور والمواكبة.وحضر حفل الإطلاق نائب رئيس الاتحاد العام عياش كريشان ومدير عام الاتحاد واليانصيب خليل القبيسي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثل الشركة الأردنية لتطوير وإدارة اليانصيب ووسط حضور ممثلي الإعلام الأردني المرئية والمسموعة والمقروءة.وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات إن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ومنذ تأسيسه عام 1959 يسعى لدعم المبادرات الإنسانية والتطوعية لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية والفقيرة والأقل حظا وذوي الإعاقة واستثمار إمكاناته بكل كفاءة وفاعلية لتحقيق العمل والإنجــاز والتميز والسلم المجتمعي، ليكون رديفا لمؤسسات المجتمع المدني من خلال التنسيق والتشبيك لغايات توحيد العمل الجماعي المنظم والمساهمة في دعم المؤسسات والمجتمع الأردني.وأضاف عضيبات أن يانصيب "لوتو الأردن الخيري" هو شكل من أشكال اليانصيب المعروف ويوزع في الدول العربية مثل لبنان والعراق والإمارات وعُمان وغيرها من الدول وهو الأكثر شعبية بينهم ويسهم في تزويد مدخلات الاتحاد العام، مشيرا إلى أن الأهداف التي يقوم بها الاتحاد تسعى للتخفيف من الفقر والبطالة والمساهمة أيضا في دعم الاتحادات والجمعيات في المحافظات. وقال "نسعى من خلال لوتو لخلق عدد أكبر من فرص العمل والمساهمة في الزخم المالي في الأردن الذي من الممكن للجميع أن يلمس أثره".وأشار عضيبات إلى أن هنالك حملة تسويقية ضخمة لتعريف المجتمع الأردني بـ "لوتو الأردن الخيري" والتي ستكون في الشارع الأردني وجميع منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال "قد تبدو العملية معقدة بالبداية، ولكنها تواكب العصر وتتطور معه".وبين عضيبات أن الاتحاد العام قدم مئات الملايين من الدنانير كمساعدات للاتحادات والجمعيات الخيرية في المحافظات ونفذ العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات الخيرية اعتمادا على الموارد المالية المتأتية من توزيع اليانصيب الخيري الأردني والتي تعد أنموذجا للعمل الخيري والإنساني، حيث استحقت على إثرها التقدير والمركز المرموق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.ولفت إلى ان تأسيس اليانصيب الخيري الأردني جاء بموجب مكرمة ملكية سامية من جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال المعظم، حيث أصدر مجلس الوزراء نظام اليانصيب الخيري والذي حدد انواع اليانصيب المتعددة وتأطيره في التشريعات الوطنية لكي يكون متوائما مع الدستور الأردني ومع النظام العام للمجتمع الأردني وثقافته وعاداته وتقاليده ومعتقداته.وبين أن إصدار اليانصيب جاء من أجل دعم العمل الخيري والتكافل الاجتماعي وهو ظاهرة عالمية بامتياز منتشرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية حيث أسهم اليانصيب الخيري منذ انطلاقته في مطلع عام 1972 في تعزيز العمل الخيري، مبينا أن أشكال اليانصيب الخيري تتمثل بالدواليب الورقي والكشط والموزع الكترونيا.وثمن عضيبات جهود ومساندة أعضاء الهيئة الادارية في الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي وسائل الاعلام لدعم رسالة الاتحاد العام وأهدافه وأنشطته وبرامجه وإبراز الجهود التي بذلها لتعزيز العمل الخيري والتطوعي والإنساني والتنموي على امتداد مساحات الوطن.واشتملت فعاليات حفل الاطلاق الذي أدارته الدكتورة ردينه بطارسه وحضره عدد من ممثلي وسائل الاعلام، على حوار ونقاش حول اليانصيب الخيري وعرض لمسيرة الاتحاد العام واليانصيب كما تم تكريم عدد من ممثلي وسائل الاعلام والداعمين والمساندين.