"الاجترار النفسي".. التفكير بالماضي مرارا وتكرارا يوقع الفرد في فخ الاكتئاب

رشا كناكرية

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عمان- يتشارك العديد من البشر في خطاب النفس وحسابها على بعض التصرفات التي وقعت في الماضي، بالقول "ماذا لو لم أفعل هذا؟.. وماذا لو سلكت هذا الطريق بدلا من ذلك؟.. وماذا لو لم أخطُ هذه الخطوة لربما كانت النتيجة أفضل؟". جميع هذه الأسئلة جاءت من اعتقاد الفرد بأنه قد يجد حلا لو أعاد التفكير في الماضي وعليه اختلفت النتيجة.يمر الإنسان في حياته بتجارب عديدة، منها ما يتجاوزها وبعضها تبقى عالقة في عقله، ليعيد التفكير بها مرة تلو الأخرى، ويلقي اللوم على نفسه، فيجرها معه من ماضيه لحاضره دون إدراك منه بأنه يقع في فخ الاكتئاب.وهذا ما يسمى بـ"الاجترار النفسي"، ويعرفه الطب النفسي بأنه التفكير بشكل متكرر بالأفكار السلبية نفسها التي تقود إلى الحزن، وغالبا ما تكون هذه الحالة خطيرة على الصحة العقلية نظرا لما تسببه من زيادة في حدة الاكتئاب، إضافة إلى الشعور بالعزلة والابتعاد عن العالم الخارجي، وتؤدي أيضا إلى عدم القدرة على التفكير بمنطقية.سوسن (33 عاما) وقعت في الفخ، بحسب قولها، إذ مرت بتلك الحالة، ولم تكن تدرك أن تفكيرها الدائم بحلول لمشاكل مرت بها هو حالة نفسية قادتها للاكتئاب، وهذا ما اكتشفته مؤخرا بعدما قررت أن تتجه للمختص النفسي حتى تتخلص من التفكير المفرط الذي تعاني منه.وتشير سوسن إلى أنها بدأت تلوم نفسها على تصرفها في بعض المواقف، بقولها "كان يجب ألا أقول هذا.. ولو فعلت ذلك لما حدثت المشكلة.."، وهذا ما قادها لحالة دائمة من القلق والضغط، وعليه فقدت الدافع والطاقة في حياتها، وفق وصفها.لجأت سوسن لمختص نفسي ليساندها في إيجاد حل لما تمر به، وبدوره أخبرها بضرورة أن تتوقف عن لوم ذاتها وجلدها، وبدأ العلاج بجلسات عديدة، وإثرها تحسنت حالتها النفسية.بينما سعيد (27 عاما)، سيطر عليه اعتقاد بأن أي شيء يفعله محكوم عليه بالفشل، وأصبح دائما يتوقع الأسوأ، مما أفقده التركيز في عمله وحياته بشكل عام، وساءت حالته النفسية كثيرا، ليجد نفسه يبحث عبر الانترنت واكتشف أن حالته هذه تصل به للاكتئاب."اكتشفت هذا الأمر ببدايته الحمد لله"، يقول سعيد، وهذا ما ساعده على البدء بإعادة التفكير بطريقة مختلفة ورؤية الأمور من حوله دون التحدث عنها مرارا وتكرارا، ليتبع قاعدة "ما مضى ذهب ويجب ألا أفكر به".ليؤكد بذلك أنه بدأ يقنع نفسه بهذه الفكرة ليتخلص من هذه الحالة النفسية، ويركز على يومه ويعيشه كل يوم دون العودة للماضي.ومن الجانب النفسي، تقول الاختصاصية النفسية عصمت حوسو "للخروج من الأزمات هنالك فروق فردية تحكم الفرد، فهنالك أشخاص كل أزمة يمرون بها تقويهم، بل تجعلهم أكثر تركيزا على الحلول وأكثر استيعابا لأي ضغط أو أزمة يتعرضون لها لاحقا".ومن جانب آخر، هنالك أشخاص تضعف أدواتهم بدل أن تقوى، بمعنى أنهم ينهارون، وهذا بدوره يعتمد إذا كانت الأزمة التي يمرون بها للمرة الأولى أو أنها أزمات متكررة، وفق حوسو. وتوضح أن هنالك فروقا فردية وبيئية وخبراتية بين الأفراد، وهي التي تجعل تراكم التجارب المريرة إما تقويه أو تضعفه في حالة الاكتئاب، مشيرة إلى أن الإنسان يقوى مع التجارب لأنه دائما يسير على مبدأ "إذا لم نتألم لن نتعلم"، والتي بدورها تقدم له الخبرات فيصبح يعيش الهامش الإنساني بالصدمة والألم في بدايته، ومن بعدها فورًا يركز على الحلول ويخرج منها، وهذا يعود لنوع الصدمة وشدتها ومن أين أتت، وكم تأثيرها السلبي عليه، وهذه العوامل جميعها تبين الفرق بين الشخص والآخر.وتشير حوسو الى أن الإنسان عندما يقع في مشكلة أو يصل بمرحلة يفقد شيئا مهما وعزيزا عليه سواء علاقة أو زواج أو صداقة أو عمل يحبه، فهنالك دورة الألم وحسرة الفقد والحداد التي يمر بها، وهنالك أشخاص يعيشون المراحل جميعها، مؤكدة ضرورة التعايش والخروج من الأزمة ضمن الوقت الطبي الطبيعي، بينما هنالك أناس يحتاجون وقتا أكثر أو يبقون عالقين بإحدى المراحل.وتلفت حوسو الى أنه من ضمن الأعراض المهمة عندما يمر الإنسان بأزمة أو يعيش في دائرة الألم هي "الاجترار النفسي"، فيصبح عندما يقع في مشكلة يلوم نفسه ويجتر الماضي، ويتذكر كل شيء سيئ وخاطئ حدث في حياته، فيكبر الألم لديه ولا يبقى الألم ناجما عن حدث معين حدث في الحاضر، فيصبح يجتر الماضي، وهذه مقدمات لحالة الاكتئاب. وبحسب نظرية أشكال الاستجابة (Response Styles Theory)، يلعب الاجترار دورًا محوريًا في التسبب بالاكتئاب والضغط النفسي وفي إطالة مدته.وتشير حوسو الى أن الاجترار النفسي يفعل ويدعم التفكير السلبي للإنسان، وهي سبب ونتيجة بمعنى تجعله يفكر بطريقة سلبية ويجتر الماضي والآلام جميعها التي مر بها أو تجعله يثبت نمط التفكير السلبي في رؤيته للأمور والحلول وندب الحظ، ويلعب دور الضحية، وجميع هذه الأمور والعوامل مرتبطة مع بعضها بعضا وتقود الى بعضها بعضا، فجميعها سبب ونتيجة.ومن جهة أخرى، تقول "إذا كان الإنسان يجتر الماضي في نمط تفكيره في كل مشكلة يتعرض لها فلا يتعلم منها أو يقوى بها، فهو في النهاية سيقع في فخ الاكتئاب وتشتد الأعراض مع الوقت، وهنا يصبح يحتاج لعلاج دوائي ونفسي، أما الإنسان الذي لديه اجترار دائم، فهذا نمط تفكير سلبي ومع الوقت سيصبح لديه امراض عصابية منها القلق والاكتئاب، وهذا له علاقة بطريقة التفكير، فالاجترار النفسي مؤشر سلبي سيئ يجعل الإنسان عالقا في مكانه، ولا يركز على الحلول فقط "يولول" ويلقي اللوم على الآخرين، ويجلد ذاته بدل أن يراجعها ويتعلم".وتؤكد حوسو أن مخاطر الاجترار النفسي عالية، لأنها مع الوقت تتطور وتؤثر على إنتاجية الفرد وعلى شبكة علاقاته الاجتماعية لأنه يصبح منفرا وغير مرغوب، وغالبا الذي يصيبه اجترار نفسي بدرجة شديدة يكون غير قادر على أن يخرج من هذه الحالة وحده ويجب أن يلجأ لمختص، والذي بدوره يحدد إن كانت حالته تتطلب علاجا دوائيا أو نفسيا فقط، وتعليم مهارات وتعديل سلوك وأفكار "العلاج المعرفي السلوكي".وتختم حوسو حديثها، بالقول "إن الفرد الذي يكون لديه حالة اجترار شديدة يكون لديه مؤشر لأعراض اكتئاب، والمختص قادر على تحديد ذلك، بينما الذي تنجم لديه الحالة بسبب أزمة معينة وبدأ يجتر، فهنا إذا كان لديه مهارة التركيز على الحلول، وحاول أن يساعد نفسه، فمن الممكن أن يخرج من هذه الحالة ويتخلص منها، إذ كانت في بداية مراحلها أو حدثت لمرة واحدة، ولكن إذا كانت متكررة وتتفاقم مع تفاقم المشاكل فمن المستحيل أن يتمكن من الخروج وحده، ويجب أن يكون لديه شخص يساعده، وضرورة حصوله على مساعدة طبية احترافية".