الاستراحة بين الامتحانات تنعش ذاكرة الطلبة وتعزز الاحتفاظ بالمعلومات

منى أبوحمور

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عمان- أسر أردنية بدأت بإعلان حالة الطوارئ بالتزامن مع بدء الامتحانات النهائية، معلنة التأهب للدراسة والسباق مع الزمن، ليتمكن الأبناء من إنهاء المقرر الدراسي قبل موعد الامتحان، لا سيما وأن قصر المدة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وكثافة المواد الدراسية من الأسباب التي تضع الطلبة وذويهم تحت قلق وتوتر كبيرين.يعتقد العديد من أولياء الأمور أن بقاء أبنائهم لساعات طويلة ومتتالية داخل غرفهم للدراسة هو مؤشر إيجابي للاجتهاد، متناسين القدرات الاستيعابية لأبنائهم والضغط الذي قد تسببه الامتحانات المتتالية عليهم.تعاني ليلى خالد، وهي ولية أمر لثلاثة طلاب في مراحل صفية مختلفة، خلال فترة الامتحانات، من عدم انضباط أبنائها في الدراسة. وتلفت إلى أنهم لا يكملون ساعتين من الدراسة حتى يبدأوا بالتململ والبحث عن أي مخرج للتهرب من الدراسة.وتشكل هذه الحالة، بالنسبة لخالد، قلقا كبيرا لتسببها في قلة التركيز أو الإخفاق في الدراسة، الأمر الذي يجعلها في تصادم دائم معهم خلال فترة الدراسة والامتحانات.في حين تلجأ منار حسن إلى تخصيص استراحات بسيطة خلال اليوم أثناء وضع برنامج دراسي لبناتها خلال فترة الامتحانات، خصوصاً عندما يبدأن في البحث عن أي حجة لترك الدراسة. وتقول منار: "عندما يبدأن البحث عن الطعام والشراب وأحياناً يقمن بأمور لم يكن يقمن بها من قبل، أعلم أنهن مللن من الدراسة"، مما يجبرها على منحهن وقتاً للاستراحة.وتعتبر فرح بدر الاستراحة خلال الدراسة حقا للطالب وأمرا صحيا، ليتمكن من العودة إلى الدراسة بجد واجتهاد، خصوصا عندما يبدأ الشعور بالنعاس والملل من المادة الدراسية.وتوضح، باعتبارها والدة لطالب في الصف الأول الثانوي، أن بقاء الطالب لساعات مع الكتاب في المكان نفسه يجعله يشعر بالملل وصعوبة في الحفظ، تماماً كما يحدث مع ابنها. لذلك، تدفعه في كل مرة لأخذ دقائق للاستراحة، مثل مشاهدة التلفاز أحياناً، أو شرب كوب من الماء، أو تناول حبة فاكهة.وتحرص بدر على إعطاء ابنها فترات الاستراحة لتناول الطعام أو شرب العصير أو حتى كوب من المشروبات الساخنة، لافتة إلى أنها لا تحب أن تدخل الطعام والشراب إليه أثناء الدراسة لكسر حالة الجمود والملل في الدراسة.دراسة علمية جديدة، أكدت أن أخذ فترات راحة طويلة أثناء المذاكرة يزيد من تركيز الطلاب ويساعدهم على تذكر المعلومات بسهولة أكبر.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أجرى فريق الدراسة، التابع لمعهد ماكس بلانك في ألمانيا، تجاربهم لإثبات فوائد الظاهرة المعروفة باسم "تأثير التباعد"، والتي تقول إن المعلومات يتم حفظها بشكل أكثر فاعلية في الذاكرة طويلة المدى عندما تتخلل جلسات التعلم والمذاكرة فترات راحة طويلة.ووجد فريق البحث أن فترات الراحة الطويلة تساعد على تنشيط بعض المسارات العصبية بالدماغ، في حين أن فترات الراحة الأقصر تجعل الدماغ يستخدم مجموعات جديدة ومختلفة من الخلايا العصبية وكأنه يبدأ عمله ونشاطه من جديد.من جهة أخرى، تشكل فترة الاختبارات، بحسب الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة، تحديا كبيرا لأولياء الأمور نتيجة تعرض الطلبة لضغوط نفسية مرتبطة بضرورة التركيز والتفرغ التام للدراسة، خاصة وأن التحصيل المعرفي هو المطلوب وبشكل كبير.عدم اعتياد الطلبة على الدراسة لساعات طويلة فقط خلال فترة الاختبارات يتطلب، بحسب النوايسة، جهدا ووقتا أكبر لدراسة، ويتطلب من الأهل خفض حدة التوتر والقلق لدى الطلبة، من خلال توفير أجواء إيجابية للدراسة ومساعدتهم على تنظيم وقت الدراسة بطريقة مثلى.ووفق النوايسة، الأصل هو تنظيم الوقت من البداية، من خلال إكساب الطلاب مهارات إدارة الوقت والتخطيط الجيد للدراسة. وأشارت الدراسات إلى أن هذه المهارات هي سر نجاح الطلبة وتفوقهم، لأنها تتحول مع مرور الوقت إلى سلوك ومهارة حياتية دراسية.ولعل أبرز الاستراتيجيات لخفض القلق والتوتر هي جعل الطلبة يدرسون بالطريقة التي تناسبهم، بحيث يكون دور الأهل هو المحفز، هذا يسهم بشكل كبير في جعل الطلبة يذاكرون بجدية أكبر؛ حيث يمكن للأهل وضع محفزات وحوافز بسيطة، لكن ذات أثر كبير على نفسية الطلبة، وفقاً للنوايسة.أما الجانب الآخر المرتبط بالجانب المتعلق بتحسين الذاكرة والدراسة، فيكون، بحسب النوايسة، عن طريق تناول نوع معين من الطعام، وعادة ما ينصح مختصو التغذية، مثلاً، بالبيض، كونه يحتوي على الأحماض الأساسية والبروتينات اللازمة للجسم لتحسين إنتاج الطاقة، وينصح بالأسماك وجوز القلب، لما لها من دور كبير في تحسين التخزين للمعلومات في الذاكرة طويلة المدى، كما ينصح بالأغذية التي تحافظ على طاقة الجسم مثل الفول السوداني والشوكولاته الداكنة وغيرها، ولكن يجب على الأهل إبعاد الأبناء عن المشروبات الغازية، وبشكل خاص مشروبات الطاقة، لما لها من آثار سلبية على الذاكرة وعلى نشاط الجسم، وكذلك الابتعاد عن تناول الأكل سريع التحضير، مثل الإندومي وغيرها، إذ إن الأضرار لها كبيرة جداً والفوائد معدومة.ويبقى الأهم في هذه الفترات الحساسة، عدم ضغط الأهل على الأبناء، ومنحهم فترات للراحة بعيدا عن الضغط الذي يحد من الكفاءة أوقات تقديم الامتحانات ويزيد من حالة القلق والتوتر لديهم، فالأهم توفير أوقات للراحة بما يعزز التحصيل العلمي واستيعاب المناهج الدراسية بفعالية أكبر.