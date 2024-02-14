الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاستماع إلى لغتين ينشط أدمغة الرضع

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أرشيفية
 كشفت الدراسات الحديثة، أن الرضع الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أشهر، ويعيشون في منازل يتم التحدث فيها بلغتين، يظهرون أنماطا متميزة من تنشيط الدماغ، مقارنة بأولئك الذين يعيشون في بيئات أحادية اللغة.اضافة اعلان
وتشير النتائج إلى أن التعرض للغة يشكل الدماغ بشكل كبير خلال الحياة المبكرة، ما يؤكد تأثير تجارب الحياة المبكرة على المسارات العصبية. كما تدعم النتائج فكرة أن السنة الأولى من الحياة هي فترة حرجة لتطور اللغة، بحسب ما نشره موقع Medriva.
رحلة اكتساب اللغة
تتطور اللغة عند الأطفال منذ الولادة مباشرة، حيث يبدأ الأطفال في الاستماع ومشاهدة المتحدثين. بحلول الوقت الذي يبلغون فيه ستة أشهر، يدخلون في الفترة الحساسة لتطور اللغة، حيث يتعلمون أولاً حروف العلة في لغتهم الأم. في عمر تسعة أو عشرة أشهر تقريبا، يبدؤون في تعلم الأصوات الساكنة.
يمكن للأطفال الذين يسمعون بانتظام لغة أخرى يتم التحدث بها من حولهم أن يتقنوا تلك اللغة الثانية بسرعة نسبية، حتى سن السابعة تقريبا. عندما يصل الأطفال إلى عامهم الأول، تبدأ مرحلة استخدام الإيماءات للتواصل ونطق كلماتهم الأولى.
ويتقدمون تدريجيا إلى عبارات مكونة من كلمتين، ويؤدي في النهاية إلى انفجار المفردات بين عمر ثمانية عشر شهرا وسنتين. تؤكد مراحل تطور اللغة هذه الحاجة إلى التفاعل المتكرر مع الطفل باللغة الأم من قبل كل من البالغين والأطفال.
تفاعلات بين المعلم والطفل
أثبتت الأبحاث دور التفاعل بين المعلم والطفل في تطوير مهارات التنظيم الذاتي لدى الأطفال ثنائيي اللغة. أظهر الأطفال ثنائيو اللغة في مرحلة ما قبل المدرسة مكاسب أكبر في مهارات التنظيم الذاتي مقارنة بأقرانهم أحاديي اللغة عندما يكونون في فصول دراسية ذات تفاعلات عالية الجودة بين المعلم والطفل.
استفاد الأطفال ثنائيو اللغة، الذين لديهم معرفة أكبر بالمفردات، بشكل أكبر من التفاعلات في الفصول الدراسية، ما يؤكد بشكل أكبر على أهمية رعاية المهارات اللغوية في بيئة ثنائية اللغة.
إن التعرض للغتين في سن مبكرة يمكن أن يؤدي إلى فوائد معرفية وتحسين الوظيفة التنفيذية. يلعب توقيت وشدة التعرض للغة دورا حاسما في تشكيل نمو دماغ الأطفال في بيئة ثنائية اللغة. تعزز ثنائية اللغة عند مهارات اكتساب اللغة وتؤثر أيضا بشكل إيجابي على الجوانب الأخرى من التطور المعرفي.
وللوالدين دور مهم يلعبانه في عملية التطوير والتنمية لمهارات الطفل. إن تقديم أصوات جديدة والغناء والتفاعلات وجهاً لوجه أثناء الرضاعة، وتغيير الحفاضات، والاستحمام، يمكن أن تحفز نمو دماغ الطفل في بيئة ثنائية اللغة.
إن المشاركة في المحادثات والتفاعلات مع الأطفال الرضع يمكن أن تدعم بشكل كبير تطور لغتهم ونموهم المعرفي.
اضطرابات النمو العصبي
أسهم البحث في اضطرابات النمو العصبي، بما يشمل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر القراءة واضطراب طيف التوحد، في فهم اكتساب اللغة لدى الأطفال أحاديي اللغة وثنائيي اللغة.
قدمت الدراسات، التي تستخدم تقنيات الفيسيولوجيا العصبية أو التصوير العصبي أو علم النفس العصبي رؤى قيمة حول تأثير هذه الاضطرابات على اكتساب اللغة.
تعمل هذه الدراسات على تعزيز فهم أفضل لكيفية دعم وتعزيز عملية تطوير اللغة لدى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو العصبي، سواء كانوا في بيئة أحادية اللغة أو ثنائية اللغة.-(العربية نت)
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