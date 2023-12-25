الباحث خمار يؤرخ أسماء الأماكن والمواقع في فلسطين

عزيزة علي

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عمان- ضمن منشورات مكتبة الأسرة "القراءة للجميع"، أعادت وزارة الثقافة طباعة كتاب "أسماء الأماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى العام 1948"، للباحث والمؤرخ قسطنطين خمار.يقول ناشر الكتاب في التمهيد، إن المساهمة في الحفاظ على الشخصية الفلسطينية، بتحديد معالمها ودرسها وتسجيل مقوماتها واجب أساسي يحس به كل معني بخدمة القضية الفلسطينية في الفكر أو النشر، مبينا أن الإطار الجغرافي لهذه الشخصية؛ أي فلسطين بلدا وأرضا، هو من أول المواضيع التي تستحق الدرس، ليس فقط للمزيد من التعرف عليها، بل أيضا للحفاظ على أسماء مواقعها وتحديدها، لترسيخ عروبة البلد الشهيد في وجه الإجراءات الإسرائيلية لطمس المعالم العربية وبديل المواقع وتحوير الأسماء كوسيلة شرسة لتهويد فلسطين.ويشير إلى أن الذين وعوا أهمية الحفاظ على التراث العربي الفلسطيني وعمل من أجله الجغرافيون العرب الذين عقدوا في بيروت حلقة دراسية بعنوان "لتوحيد أسماء المواقع الجغرافية في الوطن العربي"، في صيف 1971، تدارس أفراد الحلقة مساعي إسرائيل لتبديل أسماء المواقع الفلسطينية من أصلها العربي إلى أسماء عبرية، وأوصوا بإعداد كشف يتضمن الأسماء العربية لجميع المواقع الجغرافية، مع ذكر الأسماء التي أبدلتها سلطات الاحتلال بأسماء عبرية دخيلة.ويذكر أن وفدا من مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية كان حضر هذه الحلقة وقدم مذكرة حول الموضوع، أعدها عضو الحلقة الأستاذ قسطنطين خمار، الذي سبق له أن أعد للمركز كشفا شاملا لجميع المواقع الجغرافية في فلسطين، من مدن وقرى وجبال وتلال وسهول ووديان وأنهار وبحيرات ورؤوس وخلجات وخرب، وقد صدر عمله في مطلع 1969، بعنوان "موسوعة فلسطين الجغرافية".وتحقيقا لتوصية الحلقة المذكورة، ونظرا لأهمية الموضوع، أعد الأستاذ خمار الكشف المطلوب، وقد استغرق الإعداد ما يزيد على سنتين، وهو نواة هذا الكتاب.يقول خمار "يسرني أن أقدم الكتاب إلى القارئ العربي، ليكون مصدرا جديدا في خدمة الباحث العربي، الجغرافي أو المؤرخ أو الأستاذ أو الدارس أو الكاتب أو الصحفي".وقام المؤلف بتنظيم الكشف حسب الترتيب الهجائي للأسماء العربية للمواقع. ويتلو الاسم العربي الاسم العبري، بين هلالين، إذ كان الاسم العربي قد ألغي ووضع مكانه اسم عبري.ووضع المؤلف، في نهاية كل سطر، الاسم العربي بالحرف اللاتيني، وذلك طبقا لما أقرته حلقة الخبراء العرب المذكورة آنفا في اجتماعها في بيروت في آب (أغسطس) 1971.ويشير الناشر إلى أن المؤلف أورد بعد الاسم العبري، إذا وجد، هوية الموقع حسب الرمز الاصطلاحي، مثلا "م=مدينة، خ=خربة"، وتلاه الموقع على الوجه التقريبي ليتمكن الباحث من العثور عليه، على الخريطة، دون عناء كبير. وقد ذكر المؤلف، في تقرير أرفقه بمخطوطة الكشف، بعض الملاحظات التي سجلها، وهي كما يلي: "حرصت إلى حد ما على وضع أسماء بالفصحى، حيث أمكن، مع اضطرار لاستعمال الاسم العامي أحيانا. فمثلا ذكرت "وادي البيارة" غربي جبال الخليل ولم أدونه (وادي الآبار)، لأني لو فعلت ذلك فلربما اختلط الأمر على سكان تلك البقعة ولما تمكنوا من معرفة الموقع المقصود، كما أن هناك أسماء كثيرة لو كتبت بالفصحى لما صعب على السكان المحليين التعرف عليها والتأكد أنها هي المقصودة، لا غيرها. فعندما نذكر (تل القائمات). صفد يسهل على السكان المحليين أن يعرفوا أنه هو بعينه (تل القايمات)، كما يلفظونه عادة.ولقد صادفت صعوبات جمة بالتعرف على اللفظ الحقيقي لبعض المواقع التي لم أعثر على أسمائها إلا من المصادر الأجنبية وبالحروف اللاتينية، ولا يخفى ما يحصل أحيانا من الالتباس بين طريقة لفظ اسم الموقع لدى الأجنبي وكتابته له بالحروف اللاتينية وحقيقة اللفظ العربي الأصيل، فالهاء والحاء مع معظم المصادر الأجنبية تعرف بالحرف (H)، على حد سواء دون أي فارق، كذلك كثيرا ما يختلط على المصادر الأجنبية التمييز بين حرفي (د، ض)، أو (س، ص)، أو (ت، ط)، لعدم وجود حروف (ض، ص، ط) في اللغات الأجنبية. كما أن اختلاف اللهجات المحلية بين منطقة وأخرى من فلسطين يعمل علمله على تغيير اسم الموقع، ففي بعضها يلفظ السكان المحليون (ق) وكأنها (ك)ـ أو (أ)، أة (ظ)، وكأنها (ض)، (ذ)، وكأنها (ز)، وهنا كنت ألجأ حيث يتيسر لي ذلك إلى المسنين الذين قضوا فترة طويلة من سني حياتهم في الديار الغالية للوقوف على حقيقة لفظ الاسم".أما المصادر الرئيسية التي اعتمد عليها خمار في إعداد كشفه فمنها مثلا: خريطة دائرة التسوية في عهد الانتداب البريطاني لفلسطين، وهي بمقياس (1 :100،000) وتشمل الأراضي الفلسطينية من الحدود اللبنانية شمالا حتى بئر السبع جنوبا فقط، إذ إن منطقة النقب لم تقم دائرة التسوية بمسحها حتى نهاية عهد الانتداب البريطاني لفلسطين. وست وعشرون خريطة كل منها بمقياس (1 :36،000)، قام برسمها كل من اللفتننت كوندور واللفتننت كتشز بين العامين 1871 و1876، وتشمل الأراضي الواقعة بين نهر الليطاني شمالا وبئر السبع جنوبا، وبين البحر المتوسط غربا ونهر الأردن والبحر الميت شرقا.وخلص الناشر الى أن الطبعة الأولى من الكتاب صدرت مختصرة، ومطبوعة على الآلة الكاتبة ومسحوبة على الستانسل، للتوزيع المحدود والخاص، وفي صيف 1973، صدر الكتاب عن مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، ونظرا لأهمية الموضوع ولاستمرار الحاجة (بل لتزايدها)، التي دعت إلى إعداد هذا الكتاب، رأت المؤسسة العربية للدراسات والنشر طبع الكتاب بطبعة منقحة مضافا إليها عدد كبير من أسماء الأماكن التي لم تكن في الطبعة الأولى ما تتيح له الانتشار الواسع ليحقق بالفعل الغاية التي كانت في الأساس وراء إعداده.