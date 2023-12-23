السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"البحر الأحمر يبكي" الأردني يفوز بجائزة نجمة الجونة للفيلم القصير

المخرج فارس الرجوب-(من المصدر)
المخرج فارس الرجوب-(من المصدر)
 فاز الفيلم الأردني "البحر الأحمر يبكي" للمخرج فارس الرجوب بـجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير ضمن فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم مساء الخميس الماضي، وتسلم الجائزة مخرج الفيلم.اضافة اعلان
وكان الفيلم، شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نصف شهر المخرجين مسجلًا نفسه أول فيلم أردني قصير يشارك في المهرجان السينمائي، وانطلق بعد ذلك أوروبيًا، حيث شارك في مهرجان ماناكي برازرز السينمائي الدولي في مقدونيا. كما عرض في كندا في مهرجان السينما الجديدة في مونتريال، ونافس في جائزة الفيلم القصير الألماني.
الفيلم يحكي قصة آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة، تسافر إلى مكان ناء حيث اختفى. التقطت بعدسات كاميرا فيلم 16 مم في بلدة ساحرة بجنوب الأردن، تجوب هذه الشخصية الواهنة عبر جماليات الغرب الأميركي السينمائي ممزوجة بالروح الرومانسية لراعي البقر الخيالي.
"البحر الأحمر يبكي" من إخراج فارس الرجوب، ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، بطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل، ومونتاج بينيدكت ستريك، ومدير تصوير محمود بالأكحل، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.
فارس الرجوب، فنان متعدد النشاطات في مجالات عدة منها، السينما وفنون الفيديو. يقيم في مدينة برلين بألمانيا، حيث يلتحق بالدراسات العليا في أكاديمية فنون الإعلام في كولن، وسابقا درس في كلية إيمرسون في بوسطن. يهدف إلى توظيف اللغة السينمائية لاكتشاف سياسات الهوية على هيئة اعترافات تعبير ذاتي، وهو ما يترجم سينمائيًا إلى دراسات الشخصيات لاكتشاف حدة التوتر بين الديستوبيا الاجتماعية واليوتوبيا الحسية.
حصل فيلمه القصير الأول "أحن إليك، أحن إلي" على عرضه العالمي الأول في مهرجان أوبرهاوزن الدولي للأفلام القصيرة بألمانيا، بينما عرض عربيًا للمرة الأولى في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
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