"البريد" يطرح إصدار طوابع تذكارية "زفاف الأمير الحسين ولي العهد"

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طرح البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية للعام 2023 (زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين)، للبيع للجمهور مباشرة اعتبارا من صباح غد.وبحسب بيان صادر عن البريد الأردني أمس، فإن هذا الإصدار من الطوابع يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لإصدار الطوابع التذكارية التي تم إقرارها العام 2023 والتي تهدف الى حفظ وتخليد إنجازات المملكة والمناسبات الوطنية أو تلك المرتبطة بالاحتفالات الكبرى خلال فترة معينة، ما يتيح لهواة جمع الطوابع التذكارية من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على التراث الأردني وأهم المناسبات.وأوضح البيان أن الإصدار يتكون من طابعين وبطاقة واحدة وقيمة الفئة الواحدة (50 قرشا)، وقيمة البطاقة (50 قرشاً)، وقيمة المجموعة (1.50 دينار)، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة دينارين.وأشار البيان إلى أنه بإمكان الراغبين بالحصول على هذا الإصدار مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح غد، بالإضافة الى توفرها في المكاتب البريدية الآتية: 1. مكتب بريد جبل عمان. 2. مكتب بريد جبل اللويبدة. 3. مكتب بريد وسط البلد. 4. مكتب بريد العبدلي. 5. بريد إربد المركزي. 6. بريد مادبا المركزي. 7. بريد العقبة المركزي. 8. بريد جرش المركزي. 9. بريد مكتب البتراء. 10. مكتب بريد الكرك المركزي. 11. مكتب بريد أم قيس. 12. مكتب بريد عجلون. 13. مكتب بريد السلط. 14. مكتب بريد ماحص والفحيص.