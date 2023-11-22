الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البستاني يحاضر في ذاكرة التاريخ العربي الإسلامي

1700649137427867200
البستاني يحاضر في ذاكرة التاريخ العربي الإسلامي
عمان- أقام منتدى الرواد الكبار أول من أمس، ندوة بعنوان "من ذاكرة التاريخ العربي الإسلامي"، تحدث فيها الدكتور عبدالفتاح البستاني، وأدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص.اضافة اعلان
مديرة المنتدى هيفاء البشير قالت: "نستضيف في هذه الأمسية د. عبد الفتاح البستاني للحديث عن بعض الوقائع من التاريخ العربي الاسلامي، والتي يبين فيها سماحة هذا الدين واحترامه للإنسان والنفس البشرية مقابل ما نشهده من عنف ومجازر في غزة اليوم".
وأضافت، وفي كل يوم تنصب فيه آله الحرب ضد فئة من الناس على هذه الأرض، فنجد أصناف التعذيب والتنكيل والقتل والحرق، وتهجير الشعوب تمارس على أرض الواقع بالرغم مما تدعيه القوانين والمواثيق الدولية من حماية لحقوق الإنسان وصون كرامته في السلم والحرب.
وقالت البشير: "إننا في هذا العصر أحوج ما نكون إلى العودة إلى تعاليم ديننا الحنيف ورأفته واحترامه للإنسان، لذلك ارتأينا أن نتابع ما بدأناه من ندوات مهمة تزامنا مع مجازر الصهيونية في غزة فجاء هذا اللقاء مع الدكتور عبد الفتاح.
من جانبه استعرض البستاني العديد من النصوص والوقائع من التاريخ العربي الإسلامي، التي تتفق مع مواد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي قيدت استخدام القوة في النزاعات المسلحة، وتجنب استهداف المدنيين تماما، كما نجده في قول الرسول الكريم لمن تولى إمارة الجند "انطلقوا بسم الله وعلى بركة رسوله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا طفلا، ولا تخونوا وأصلحوا وأحسنوا. إن الله يحب المحسنين".
وأشار المحاضر، إلى ما قاله الخليفة أبو بكر الصديق: "لا تقطعوا نخلا ولا تحرقوه.. ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة؛ إلا لمأكلة وسوف تمرون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما أفرغوا انفسهم له"، مشيرا إلى أن ما جاء في حديث الرسول عليه السلام وخليفته أبو بكر يتفق تماما مع مواد اتفاقيات جنيف رقم "51"، التي تنص على أن "السكان المدنيين لا يجوز أن يكونوا محلا للهجوم، والمادة "53"، التي تنص على "الأعيان الثقافية وأماكن العبادة لا تكون محلا للهجوم أو الردم"، والمادة "54"، التي تنص على أنه " تمنع مهاجمة أو تدمير المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية ومرافق المياه".
كما تحدث البستاني عن وصية الإمام علي رضي الله عنه، لجنوده عند انتهاء المعركة التي قال فيها: "فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تمثلوا بقتيل ولا تكشفوا عورة، ولا تأخذوا من أموالهم شيئاً ولا تقربوا النساء بأذى وإن شتمن أمراءكم واتقوا الله لعلكم ترحمون" فهذه الوصية تتفق مع المواد 14    40 و41 و76 و77 من اتفاقيات جنيف.
وقد تحدث المحاضر عن الكثير من الوقائع في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وتحدث أيضا عن العهدة العمرية التي أعطاها عمر بن الخطاب لأهل القدس، عندما دخلها مسالما، وأعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم؛ وبأنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم.
كما قرأ البستاني العديد من آيات القرآن الكريم وشرح مضمونها الذي يتفق مع بنود القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن عقيدة الإسلام السمحة وفلسفته تتوافق مع مبادئ الحق والعدل والقانون الدولي، داعيا إلى أهمية العودة إلى التراث العربي والقيم الإسلامية، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينسلخ عن تراثه أو يتنكر لحضارته لأنه يفقد احترامه لذاته. لهذا فإن علينا التمسك بالهوية الثقافية والتراث العربي في مواجهة العولمة بفكر منفتح على الحضارات والثقافات الأخرى، من دون تعصب أو انغلاق والأخذ بالعلم وأساليبه وإنجازاته للنهوض بالأمة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1700652951148070900

في غزة.. الصمود يتسيد الموقف والتعبير عن ألم المشاعر "مشروع مؤجل"

منذ 46 دقيقة
1700650372427934000

"حرب المشاعر".. الصحفيون والمذيعون بين تغطية الحدث وسيطرة الألم

منذ 48 دقيقة
1700650070487916400

"فلسطين بوصلتنا" أنشطة فنية برسائل تضامنية يخطها طلبة "اليرموك"

منذ 50 دقيقة
1700649672147898900

فوائد البابونج.. لماذا يجب أن تحذر هذه الفئة من تناول هذا المشروب؟

منذ 51 دقيقة
الدماغ

3 أنواع من المشروبات اليومية متهمة بمرض "سرقة الدماغ"

منذ 52 دقيقة
394132_0

في زمن الإعلام الرقمي.. الصورة شاهد عدل على مجازر غزة وتقلب قناعات العالم

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة.. الإعلام العربي يبالغ بالتركيز على ضعفنا وخسائرنا

محمود الخطاطبة |اليوم

الترانسفير عود على بدء،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن التزود بالطاقة والمياه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل بعد عدوان غزة

سميح المعايطة |اليوم

بين إعلام مبعثر ومزاج رسمي متشظ

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 