البشيتي تحافظ على تصنيفها بقائمة العلماء المؤثرين

منى أبوحمور

اضافة اعلان

عمان- لم يكن طريقها سهلا، بل كانت إرادتها أقوى وإصرارها أكبر بأن تضع لها بصمة مؤثرة في علم الصيدلة السريرية، لتحافظ الأردنية الأستاذ الدكتور إيمان البشيتي على لقب أحد أفضل 2 % من العلماء المؤثرين ‎على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، وهي أستاذ فخري في جامعة سيدني المصنفة رقم 20 عالمياً.اجتهاد البشيتي المتواصل منحها مكانة علمية مرموقة، من خلال حصولها على مجموعة من الجوائز العالمية مثل: جائزة المدرس المتميز من كلية الصيدلة في جامعة سيدني، جائزة الباحث الشاب، إلى جانب تكريمها كواحدة من أكثر القيادات النسائية الملهمة في المؤتمر الدولى الثامن لمعامل التأثير العربي، والتصنيف العربي للجامعات.اختيار البشيتي كأفضل 2 % من علماء العالم ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد، جاء اعتماداً على قاعدة بيانات سكوبس بالتعاون مع كبرى دور النشر العالمية إلسفير بتخصص صيدلة سريرية للعام الثالث على التوالي.ويصدر هذا التصنيف، بحسب البشيتي، سنوياً، طبقاً لدراسة يجريها مجموعة من العلماء في جامعة ستانفورد الأميركية العريقة، حيث يعرف في الوسط الأكاديمي باسم "تصنيف ستانفورد".وتعتمد الدراسة، بحسب البشيتي، على المعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات Scopus ودار النشر العالمية Elsevier، وتشمل مجموعة من المعايير تعتمد على عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الرصينة والمفهرسة أيضاً في قواعد البيانات العالمية مثل: Scopus and Web of Science، عدد الاستشهادات العلمية للأبحاث والباحثين، عدد الاقتباسات لكل ورقة علمية مفهرسة في قواعد البيانات، إضافة إلى جودة الأبحاث المنشورة والتي تحل مشاكل مهمة ومتعددة.وإلى جانب مكانتها العلمية، تعد البشيتي نشطة اجتماعيا باعتبارها عضوا في الهيئة الاستشارية والتوجيهية لجمعية عون الثقافية الوطنية، التي يرأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.تدرك إيمان البشيتي أهمية ترجمة نتائج وتوصيات الأبحاث في تحويلها الى ممارسة فعالة في حقل الصحة، وبعد عدة سنوات من البحث العلمي في مجال تطوير خدمة المراجعة الدوائية في الأردن، أطلقت بدورها مبادرة خدمة المراجعة الدوائية محلياً، والتي خدمت العديد من المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وأضافت الى دور الصيدلاني السريري في الأردن.الموازنة بين الإدارة والبحث العلمي تعد من أكثر العقبات التي كانت تواجه الباحث، خصوصا وأن البحث العلمي يعد من أولويات الأكاديمي، في الوقت الذي تفرض به الإدارة الكثير من الانشغالات، ومن جهة أخرى، يعد البحث العلمي بمثابة جواز سفر للأكاديمي في رحلته العملية ورصيد مهم في خدمه الجامعة والمجتمع والبلد الذي ينتمي له.استطاعت البشيتي تجاوز هذه العقبة من خلال تعيين مساعد باحث للمساعدة في إنجاز تجميع بيانات البحث، ومع المكافأة المالية والدعم المادي الذي توفره الجامعات الأردنية، فذلك بمتناول جميع الأكاديميين الباحثين في الجامعات الوطنية."إضافة الى التشارك مع باحثين مرموقين من جامعتي الثانية، جامعة سيدني وجامعات عالمية أخرى لإجراء أبحاث قوية على مستوى عال، يفيد المجتمعات بالنتائج والتوصيات الناتجة عنه"، وفق البشيتي.وعلى الصعيد العائلي، تعتبر البشيتي، كثرة السفر من العقبات التي تواجه حياتها الأسرية، إلا أنها تمكنت من تخطي هذه العقبة من خلال مرافقة أحد أفراد عائلتها في كل سفرة، وبذلك هانت عليها تحديات السفر، وكان للسفر مع أفراد عائلتها فوائد، منها قضاء وقت في كل مرة مع فرد واحد من أفراد العائلة، مما يقوي العلاقة بينهم بشكل جيد.وتقول البشيتي "دور المرأة في الإدارة العليا في مجتمعاتنا ليس بالسهل، ولكن مع الإصرار والعمل الجاد بإخلاص والتعلم من الآخرين ومساعدتهم عند الحاجة وفهم طبيعة مجتمعاتنا، يصبح النجاح بذلك الدور أسهل".وتضيف البشيتي لـ"الغد": بالنسبة لي، أنا سعيدة لخوض تجربة الإدارة في مناصب مختلفة، منها عميد كلية ومساعد رئيس ونائب رئيس ورئيس لجامعات وطنية ناجحة".وشغلت البشيتي سابقا منصب عميد كلية الصيدلة لمدة 8 سنوات، ونائب رئيس ورئيس لجامعة العلوم التطبيقية، لتكون بذلك أول صيدلانية تشغل منصب رئيس جامعة في الأردن وأول امرأة منذ أكثر من 20 سنة، وتشغل حالياً منصب نائب رئيس جامعة جدارا، ولديها ما يزيد على 200 بحث في مجلات عالمية مرموقة، مع مؤشر H-index 30 واستشهادات تزيد على 3500 استشهاد، الأعلى في مجالها وفي الجامعة التي تنتسب إليها، وأكثر من 100 محاضرة أو بحث تم عرضها في مؤتمرات عالمية، ولديها العديد من الجوائز المحلية والدولية لتميزها في البحث العلمي، ومنها جائزة سامية منكو للباحثات المتميزات في الكليات العلمية والهندسيّة والصحية على مستوى الأردن.