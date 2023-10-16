الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البصارة "طبق شتوي" يزين موائد العائلات

البصارة "طبق شتوي" يزين موائد العائلات
البصارة "طبق شتوي" يزين موائد العائلات
مادبا- بلهفة وشوق، تتأهب الأربعينية أم رفيف الشوابكة لإعداد المأكولات الشتوية النباتية التي تمنح الطاقة والدفء لأفراد عائلتها، إذ تنهمك في تحضير أكلة "البصارة" التي اعتادت على طهيها لتزين مائدة العائلة بمذاقها اللذيذ. اضافة اعلان
البصارة نوع من أنواع الحساء ومن المأكولات الغذائية المفيدة، وفق ما ذكرته أم رفيف، مؤكدة بأنها تعلمت إعدادها من والدتها وهي في مقتبل العمر. 
وتتكون البصارة من العدس المقشور أو الفول الجاف المجروش والملوخية الناشفة والكزبرة الخضراء وزيت الزيتون والثوم والليمون والبقدونس، مع بعض التوابل التي تضاف حسب الرغبة بالمذاق مثل: (الشطة الحارة وفحول البصل).
تقول أم رفيف: "تؤكل البصارة ساخنة وتعطي الشعور بالدفء، وفيها الكثير من المعادن والفيتامينات والألياف المفيدة للجسم، وطريقة إعدادها سهلة جداً ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت"، مؤكدة أن البصارة تظل الوجبة الرئيسة في فصل الشتاء لأهميتها الصحية. ولتوفير المواد الرئيسة لإعدادها، فقد اعتمدت أم رفيف على تخزين الملوخية بعد تنشيفها في فصل الشتاء كمادة أساسية لهذه الوجبة، وخشية لعدم توافرها في الأسواق، مشيرة إلى أن كافة المواد متوفرة في المحلات الغذائية، بالتالي لن يكون هناك معضلة إذا لم يتوفر العدس المقشور، فالبديل له مادة الفول المجروش، وبحسب الرغبة والمذاق، إلا أنها تفضل استخدام الفول بدلاً من العدس.
وعن طريقة التحضير فقد أكدت أم رفيف أن طريقة تحضير البصارة بسيطة جداً، حيث تبدأ المرحلة الأولى بوضع الفول في قدر كبير، وغمره بالماء، وثم وضعه على النار بدرجة حرارة متوسطة، وسلقه حتى ينضج جيدًا، ويسخن القليل من زيت الزيتون في مقلاة، وأضف البصل، وقلّبه ليصبح ذهبي اللون، ومن ثم يوضع البصل فوق الفول، وتقلب المكونات، ثم تضاف الملوخية والملح والكمون والفلفل الأسود والثوم ونصف كوب ماء، وتمزج المكونات جيدًا، وتترك على النار حتى تغلي وتنضج.
وتصب في أطباق للتقديم ويزين وجه الطبق المائل للخضرة بالتقلية المحمرة المكونة من الثوم والكزبرة، أو بالبصل المقلي والتوابل من أوراق من النعناع والفلفل الأحمر (الشطة الحارة) وزيت الزيتون والليمون والبصل أخضر، وتؤكل ساخنة أو باردة حسب الرغبة. إلا أنها تفضل أكلها ساخنة كأكثر فائدة.
وتؤكد اختصاصية التغذية العلاجية أركان حسن طالب، أن البصارة تساهم في تخفيف الوزن، لأنها غنية بالألياف التي تزيد من الشعور بالشبع وتمد الجسم بالطاقة، وتساعد في حالات مرضى القلب، وتقلل من الكوليسترول، أيضاً تسهم البصارة في تقوية المفاصل والعظام، وتساعد مكوناتها في امتصاص الحديد، لاحتواء الفول على فيتامين (ج) أحد مضادات الأكسدة. كما أنه يساعد في إنتاج مادة الكولاجين وهي البروتين الرئيسي في الأنسجة الضامة في العضلات والجلد والأربطة والغضاريف والعظام والأنسجة. 
وتضيف، كما تعزز البصارة من مناعة الجسم، نظرًا لاحتوائها على الخضراوات، التي تجعل منها وجبة متكاملة وعالية القيمة الغذائية، وتحتوي على مركبات تعمل على مقاومة أمراض السرطان، وتعد أحد الدوافع لعمل القلب بشكل سليم، ولذا فليس لها أي أضرار صحية حتى على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض السكرى أو السمنة أو القلب.
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