السبت 26 آب 2023
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البصمة الوراثية.. ماذا نعرف عنها؟

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البصمة الوراثية.. ماذا نعرف عنها؟
عمان - ما هي البصمة الوراثية، وماذا نعرف عنها؟ سؤال يتبادر للكثيرين فهناك الصمة العادية بصمة الأصبع وبصمة العين والأكثر دقة والتي تعتبر ثورة في عالم الهندسة الوراثية وشكلت جزءا مهما ومدخلا لفهمنا حول طبيعة تكويننا الوراثي وما هي الأمراض التي عجز الطب عن علاجها.اضافة اعلان
يتم حفظ المعلومات الوراثية لصنع الخلايا الجديدة والبروتينات الضرورية للبناء الخلوي في نواة الخلية والتي تحوي بدورها على النيوكلوتيدات التي تحوي على الحمض النووي الرايبوسومي منقوص الأوكسجين (DNA).
وتقوم الخلية بمضاعفة كمية الحمض النووي وقت انقسام الخلوي بشكل تلقائي وبشكل سريع مع وجود نظام تصحيح للأخطاء خلال النسخ، عموما تصل سرعة النسخ والمضاعفة إلى 1000 قاعدة نيتروجينية في الثانية الواحدة داخل الكائن الحي.
 في العام 1984 حدثت ثورة في الهندسة الوراثية، حيث اكتشف العالم الإنجليزي من جامعة ليستر (Alec John Jeffreys ) أن المادة الوراثية غير قابلة للتكرار أكثر من مرة، بحيث لا يمكن لها أن تتشابه إلا في حالة التوائم المتماثلة فقط، وتشكل احتمالية تشابه بصمتين وراثيتين بين شخصين واحد من ترليون. يعتمد الأسلوب الذي طوره Jeffrys على تقطيع عينة الــ DNA بواسطة إنزيم معين (Taq polymerase ) وهو إنزيم قطع مستخرج من بكتريا تعيش في المياه الحارة، من صنف البكتريا القديمة التي حافظ على وجودها من بداية الحياة.
تحمّل هذا الأنزيم للحرارة العالية هو السبب في اختياره من قبل هذا العالم الإنجليزي، طريقة عالم الجينات Jefferys عرفت لاحقا باسم Polymerase chain reaction أو تختصر لـ PCR وهي تقنية حيوية مهمة في مجال Molecular Biology لاستنساخ وتضاعف الجينات أو التحكم بقطعة محددة من الحمض النووي لكي يتسنى إجراء اختبارات وفحوصات إضافية وتفصل القطع عن بعضها باستخدام الترحيل الكهربائي thermal cycler في وسط هلامي من الأجار كل النمط الناتج عن توزيع هذه الأجزاء (Bar Code / خطوط عريضة داكنة اللون على شكل مدرج طيفي ) نمطاً فريداً لكل فرد.
وهذا سر عملية PCR ولذلك يمكن تحديد هوية الأشخاص من عينة صغيرة جداً من سوائل جسمه. تعرف تلك التقنية في الأوساط العامة بالبصمة الوراثية وأحدثت ثورة في بعض نواحي أعمال الأدلة الجنائية .. الحامض النووي يقاوم عوامل التحلل بشكل نسبي.
ويسهل الحصول عليه من أي مخلفات بشرية جافة أو سائلة كاللعاب والشعر والدم، والعظم، كما يمكن استخدام هذه التقنية في تحديد الأنساب. ولهذا فإن استخدام تلك المخلفات أو القطع يتيح اكتشاف الجناة والضحايا، وتحديد هوية ضحايا الحرق والغرقى والمفقودين، وتعتبر بصمة الجينات الوراثية من أقوى القرائن في مجال الإثبات الجنائي، فهي تساعد في الكشف عن مرتكبي الجرائم وشخصية الضحية.
البصمة الوراثية رغم قبولها العلمي والقانوني لكنها لقت معارضة من قبل الدوائر الفقهية. رغم ذلك تبقى تلك التقنية مفتاحا لأبحاث قادمة في المستقبل قد ترفع حالة الغموض لفهم تكويننا الحيوي.

الصيدلي إبراهيم أبو رمان
 وزارة الصحة
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