"البقاء على قيد الحياة".. أمنية تختزل أوجاع الغزيين بنهاية 2023

تغريد السعايدة

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مع نهاية هذا العام، لم تعد الأماني والأحلام تتجاوز حدود السماء. فالحرب والدمار في قطاع غزة والموت الذي غيب حياة الآلاف والجرحى الذين يعانون أوجاعا لا تنتهي، كلها أمور جعلت من العيش بأمان حلما بعيد المنال، لتكون أقصى الأمنيات أن تتوقف الحرب فقط، وتحظى العائلات هناك بفرصة الحياة والبقاء.لكن حتى هذه الأمنيات، قد تبدو مستحيلة في ظل استمرار العدوان الصهيوني الدامي على قطاع غزة. فكل يوم يمر يشهد المزيد من الدمار والخراب. وكل لحظة تمر تأخذ معها المزيد من الأرواح البريئة وتهدم ذكريات من بقي على قيد الحياة.وسط كل هذه الأجواء المظلمة، يظل الأمل بالحياة هو النور الذي يسكن قلوب الغزيين. ففي كل مسكن تم تدميره، هناك قصة تروي حكاية لطفل يحلم بالعودة إلى المدرسة، أو شاب يحلم ببناء مستقبله والالتفاف حول عائلته، وأم وأب يحتضنان أطفالهما، متمنين العيش بسلام بلا خوف وفقدان.الربع الأخير من العام الحالي كان مختلفاً بكل المقاييس لأهل غزة، بل وللعالم أجمع، بيد أن الشعب الغزي الذي يقبع تحت نيران الحرب الإسرائلية الشرسة، في ظل حصار خانق ومميت، يمنع حتى المواد الغذائية من دخول القطاع المحاصر بالأصل منذ سنوات، لا يجد في نفسه حتى في رفاهية الوقت للحديث عن أمنيات العام على أعتاب النهاية، ولا حتى التفكير بما يحدث في العالم من مظاهر بالعام الجديد.في الوقت الذي ينتظر فيه الملايين، في دولهم، إطلاق الألعاب النارية في نهاية العام، وإطلاق الدعوات العامة والخاصة لهم في، لا يجد مليونان من أهل غزة أنفسهم سوى تحت نيران القصف، التي تضيء سماءهم كل ليلة، أو بتلك القنابل المضيئة التي تسبق عادة القصف المدفعي أو الطيران.كثيرة هي الأحاديث التي أطلقها أهل غزة في مقاطعهم المصورة، أو كلماتهم المكتوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الإخبارية، يتحدثون فيها عن نهاية هذا العام، وما يجول في خاطرهم عن تلك النهاية الحزينة المجبولة بالدموع والدماء، لا يوجد عائلة في غزة إلا وفقد فيها أحدهم عزيزاً أو حبيباً أو صديقاً أو قريباً، لذلك محدودة هي تلك الأمنيات التي يتحدثون بها في جلساتهم في "خيم النزوح أو البيوت المهدمة على ساكنيها"، لكن تتصدرها أمنية "أن نبقى مقاومين وعلى قيد الحياة"."أتمنى أن تنتهي الحرب لأعيد بناء بيتي وأن أعود أدراجي إلى شمال القطاع الذي نزحنا منه هرباً من شبح الموت والجوع على أطفالي"، يصف أحد الآباء الحال لديه الآن وهو يقف أمام إحدى بوابات الخيمة التي تؤويه وعائلته، ويتأمل خيراً أن يكون العام الجديد مليئا بالخير لأهل غزة المكلومين الذين سيعيشون أعواماً يتذكرون أحبابهم الذين فقدوهم في نهايات هذا العام "القاتم".فيما تمشي طفلة أخرى وتمسك بيد رفيقتها، وتقول إنها تتمنى أن تنتهي الحرب فقط وأن تعود لمدرستها بعد نهاية هذا العام، وتقول بكل قوة وعزم "لن نخرج من غزة حتى لو تدمرت حجرا حجرا"، وبتلك الكلمات تبني الطفلة آمالاً على العام الجديد عله يكون أفضل من سابقه.في فيديو متداول، وقبيل نهاية العام 2015، لطفل "غزاوي" من خلال مقابلة صحفية، تم سؤاله عن أمنياته مع بداية العام المقبل، ليجيب الطفل وبسرعة "أتمنى أن أموت ليلة رأس السنة"، وذلك في التعبير عن الوضع الصعب الذي يعانيه، كونه يتيما، ربما بسبب الحروب المتتالية على غزة، ويعمل في بيع الصحف ليجمع قوت إخوته، في حين أنه كان يتمنى أن يكون مع أصدقائه في المدرسة.ربما تلك الأمنية لهذا الغزي، تعد صورة "قاتمة" عن الوضع الذي يعيش به سكان غزة، في ظل حصار شديد يمعنهم من الحياة كما باقي الشعوب، منذ سنوات، ولكن ما يثير الحزن لدى سكان غزة، أنهم وفي كل عام، يجدون ما "ينغص على بعضهم فرحة استقبال عام جديد"، ولكن هذه المرة جميع سكان غزة من شمالها إلى جنوبها ينتظرون ساعة وقف إطلاق النار فقط، وهي أمنيتهم الوحيدة مع نهايات ديسمبر.ربما لم تتوقع تلك السيدة الغزاوية أن تكون تلك أمنيتها مع نهاية العام الدامي في مدينتها، "بتمنى من كل قلبي انه إذا ما استشهدنا أن لا أرى ابني مقطعا إلى أشلاء"، على حد تعبيرها، وهو ما يشير إلى تمكن اليأس منها جراء ما يحدث."أن نبقى على قد الحياة"، مقطع آخر ينقل معاناة أهل غزة التي تتمثل في أمنيات نهاية العام، فيما تقول إحدى الفتيات في المقطع "الموت يحيط بنا بكل مكان ولكن نتمنى أن نموت شهداء ونجد من يكرم جثث الشهداء فينا"، فيما تمنى آخرون أن تعود الحياة أدراجها إلى الخلف "لكي نشبع من أحبابنا وذكرياتنا"، فلم يعد هناك أمنيات للعام الجديد ونحن إما فاقدو شهيد أو مشاريع شهداء مع دوران عجلة الحرب السريعة."المرة الأخيرة قبل نهاية العام في غزة"، عنوان لمقطع مصور يجمع الكثير من اللقطات التي تعبر عن مدى فظاعة المشاهد وكمية الوجع الكبيرة فيها، كما يظهر "آخر حضن، آخر وداع، آخر قبلة، آخر فيديو مصور، آخر صورة، آخر عناق، وآخر رمق في غزة".يعبر هذا الفيديو عن مدى تقلص أمنيات أهل غزة قبيل نهاية العام، لم يعد هناك متسع لها، إذ نشر البعض صوراً من سنوات سابقة، اجتمعت فيها العائلات والأصدقاء في نهايات الأعوام الماضية، يتحدثون عن إنجازاتهم المحاصرة، وعن أحلامهم وأمنياتهم الجديدة للعام الجديد، ولم يفكر أي شخص منهم بما يحدث الآن في غزة، ولما آل له الوضع الإنساني في القطاع، الذي يزحف ساكنوه نحو الجنوب بحثاً عن الأمان، لعل هذا الزحف يوصلهم للعام الجديد "أحياء فقط".بعض ممن يعتريهم الأمل بالعام الجديد، يعولون على بعض التصريحات، حتى وإن كان يشوبها الكثير من الغموض وعدم المصداقية، ولكن على أمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وسقف زمني لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهنا يتأمل كثيرون علها تكون بداية النهاية للحرب التي لم تترك شيئاً إلا وأحرقته بنيرانها المسعورة.وفي كل يوم يمر ويقترب من نهاية العام، يزداد الشهداء عدداً، والجرحى ألماً، والثكالى حرقة على الأحباب، والدماء تروي تراب غزة كل يوم. ويصف الغزيون المشاهد القاتمة عند رؤيتهم الشهداء في الساحات والطرقات بأنهم لا يجدون من يكرمهم بالدفن، بل إن هناك جثثا تحللت في الشوارع، الأمر الذي يزيد من وجع الغزيين الذين ما يزالون على قيد الحياة، وينتظرون العام الجديد على أمل أن يكون هناك توقف للحرب بشكل دائم.تلك القصص هي التي تعطي الأمل للسكان، وتجعلهم يؤمنون بأن الحياة ستعود يوما ما إلى طبيعتها. وحتى ذلك اليوم، سيظل الأمل هو السلاح الوحيد الذي يحمي السكان من اليأس والإحباط، وأن الأرض ستعود يوما لأصحابها، أصحاب الحق.