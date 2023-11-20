"البناء الأخضر".. أبرز التقنيات المستخدمة في العمارة المستدامة

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البناء المستدام، أو البناء الأخضر، يهدف إلى تبني ممارسات تهتم بالمسؤولية البيئية وتحقق الاستدامة في استهلاك الموارد طوال دورة حياة المبنى، بدءًا من مرحلة التصميم والبناء وصولًا إلى مراحل التشغيل، والتجديد، أو الهدم. يتم تحقيق ذلك عن طريق، استخدام كميات أقل من الطاقة والمياه والمواد مقارنة بالممارسات التقليدية للبناء، وبالتالي الحد من توليد النفايات. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".هناك العديد من السبل التي يمكن اتخاذها لتعزيز الاستدامة في قطاع البناء والتشييد ومنها:استخدام مواد بناء مستدامة: استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة وتقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة للمساهمة في تحسين جودة الهواء الداخلي، وتقليل النفايات الناجمة عن عمليات البناء.تبني أساليب البناء الخضراء وتشمل، استخدام تقنيات البناء المستدامة والتي توفر الطاقة، وتصميم المباني بحيث تكون فعالة من حيث استخدام الطاقة والموارد المتجددة.تكنولوجيا البناء المستدامة: تشمل استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات البناء، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد ونمذجة معلومات البناء (BIM) وبرمجيات إدارة المشاريع.تطبيق ممارسات البناء المستدامة: يشمل تنفيذ مبادئ البناء المستدامة في جميع مراحل العمل، مثل تركيب الألواح الشمسية.