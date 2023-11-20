الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"البناء الأخضر".. أبرز التقنيات المستخدمة في العمارة المستدامة

1700475867154728300
تعبيرية
  البناء المستدام، أو البناء الأخضر، يهدف إلى تبني ممارسات تهتم بالمسؤولية البيئية وتحقق الاستدامة في استهلاك الموارد طوال دورة حياة المبنى، بدءًا من مرحلة التصميم والبناء وصولًا إلى مراحل التشغيل، والتجديد، أو الهدم. يتم تحقيق ذلك عن طريق، استخدام كميات أقل من الطاقة والمياه والمواد مقارنة بالممارسات التقليدية للبناء، وبالتالي الحد من توليد النفايات. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".اضافة اعلان
هناك العديد من السبل التي يمكن اتخاذها لتعزيز الاستدامة في قطاع البناء والتشييد ومنها:
استخدام مواد بناء مستدامة: استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة وتقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة للمساهمة في تحسين جودة الهواء الداخلي، وتقليل النفايات الناجمة عن عمليات البناء.
تبني أساليب البناء الخضراء وتشمل، استخدام تقنيات البناء المستدامة والتي توفر الطاقة، وتصميم المباني بحيث تكون فعالة من حيث استخدام الطاقة والموارد المتجددة.
تكنولوجيا البناء المستدامة: تشمل استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات البناء، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد ونمذجة معلومات البناء (BIM) وبرمجيات إدارة المشاريع.
تطبيق ممارسات البناء المستدامة: يشمل تنفيذ مبادئ البناء المستدامة في جميع مراحل العمل، مثل تركيب الألواح الشمسية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

"شتاء غزة": حلم الشتاء يتحول لكابوس تعيشه عائلات بلا مأوى

منذ2 ساعة
تمثال أبو الهول بالجيزة

هل ساهمت الطبيعة في تشكيل تمثال أبو الهول؟

منذ2 ساعة
غلاف الكتاب -(من المصدر)

"الشهادة والاحتجاج في الرواية".. الباحثة سونا بدير توثق أعمال حسن يوسف أنموذجا

منذ2 ساعة
تعبيرية

B12 يساعد على تجديد الأنسجة.. دراسة تكشف

منذ2 ساعة
ما المبدأ الأساسي للتغذية الصحية؟

ما المبدأ الأساسي للتغذية الصحية؟

منذ2 ساعة
"أحداث غزة" تؤجج مشاعر وحوارات مغلفة بالحنين للعودة بين آباء وأبناء

"أحداث غزة" تؤجج مشاعر وحوارات مغلفة بالحنين للعودة بين آباء وأبناء

19 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

فريهان سطعان الحسن |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم

غزة تزيل الأقنعة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات | منذ2 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 