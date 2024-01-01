التشكيلية الطويل تنسج من الطبيعة والتراث مفردات أعمالها الفنية

أحمد الشوابكة

عمان- تستوحي الفنانة التشكيلية الأردنية لميس الطويل، من تفاصيل الواقع وما يدور بخيالها، مجمل أعمالها الفنية، مشكلة أسلوبا فنيا جميلا نابعا من إحساس عفوي.

تمتلك الفنانة مفردات وقدرة في عالم الرسم التشكيلي الذي وصفته بـ"الفضاء الشاسع"، وتجيد رسم البورتريه بمهارة ودقة وإتقان، رغم أنه يعد أحد أنواع الرسم المعقد الذي يعتمد على تقديم الشخصية عبر ملامح الوجه بإتقان ومهارة عاليين، مشيرة إلى أنه كلما برع الرسام في توضيح الشخصية وفهمها المشاهد، كان العمل ناحجاً، إذ يتبارى الرسامون لتقديم أفكار جديدة لإثراء هذا الفن بتجسيد ملامح الوجه والشخصية من خلال التركيز بدقة على الملامح بواسطة ألوان الفحم وقلم الرصاص والظلال.

وللطويل تجربة في الرسم التجريدي الذي يعتمد في الأداء على أشكال ونماذج تنأى عن مشابهة المرئيات في صورتها الطبيعية والواقعية، وفق ما قالته، إن بمقدرة الفنان رسم الشكل الذي يتخيله سواء من الواقع أو الخيال في شكل جديد تماما قد يتشابه أو لا يتشابه مع الشكل الأصلي للرسم النهائي مع البعد عن الأشكال الهندسية.

وشاركت الطويل في كرنفال فعاليات احتفالات "يوم السياحة العالمي والفنون"، الذي أقيم في مصر، بمشاركة 50 فنانا من 22 دولة عربية وأجنبية، وقدمت عملا فنيا نال إعجاب الجميع، وتم تكريمها مع الفنانين المشاركين في هذه الفعاليات التي استمرت لمدة أسبوع، ومن الدول المشاركة في هذه الفعاليات: رومانيا، السعودية، إيطاليا، ألبانيا، كوسوفو، تركيا، الأردن، السودان، لبنان، صربيا، كازاخستان، روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، اليونان، إسبانيا، العراق ومصر.

كما شاركت الفنانة التشكيلية الطويل بعدة معارض وملتقيات فنية دولية، ومن ضمنها مهرجان جرش ومهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون، ومعرض وجود في فلسطين، وأيضا شاركت بمعارض وسمبوزيومات محلية في الأردن، من ضمنها معرض "بشاير جرش"، ومعرض "ذاكرة ومكان"، ومعرض "كن نبراسا" وغيرها.

وأشارت الطويل إلى أهمية الفن التشكيلي الذي يعد نتاجاً حضارياً وتعبيراً ثقافياً، ما يستدعي على الفنان أن يوصل فكره، وأن يهتم بالقضايا المصيرية، وأيضاً يجب أن يؤمن بفكرة ويسعى لتحقيقها، لافتة إلى أن الفنان يسعى دائماً إلى تكريس اللون والخدمة لخدمة الجمال والمحبة والإنسان؛ فالفنان حر طليق يختار ما يناسبه ليرسم ما يشعر أنه يتناغم مع مشاعره وينسجم مع تطلعات ريشته.

ويترك حرية الاختيار لأهوائه بدراسة دقيقة أثناء عملية تطبيق وبناء اللوحة في إطار المعايير الضرورية المتعارف عليها والمبنية على أسس وثوابت، كون الرسم وسيلة للتعبير عن أفكاره وتحريرها من القيود؛ لتخرج من الوجدان وتملأ فراغات اللوحة باللون، ثم تضفي متعة لا يشعر بها إلا الفنان.

يشعر المتلقي أمام لوحات الطويل بحيوية واندهاش وأناقة، إذ تملأها العديد من مفردات المواقع الأثرية والسياحية والبيوت القديمة التي تعشقها بكل إرثها الفلكلوري والتاريخي والجمالي، لأن شغفها بالفن اشتعل منذ طفولتها، عندما بدأت الرسم والتلوين باكراً، فحظيت بتشجيع من عائلتها في تطوير مساعيها الفنية شيئا فشيئا، وأظهرت قدرتها على التقاط العالم من حولها بصور ملائمة لأسلوبها في عالم التشكيل، لتعبر عن "نوستالجيا" الحنين للماضي، من خلال مجموعة رسومات لهذه المواقع الأثرية والسياحية التي تملأ الشوق الذي جاء مدوياً بالألوان والخطوط للحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية لهذه المواقع على امتداد الوطن.

وتطمح الطويل الحاصلة على درجة البكالوريوس في علم المحافظة على الآثار من الجامعة الهاشمية بتفوق، وعلى دبلوم من معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة، إلى إبراز هوية الحضارة الإنسانية، من خلال صياغة المعالم الرئيسة للمواقع الأثرية المفعمة بالحيوية، لتحتفي بأصالة الجذور، وفق ما قالت: "أرسم كل هذا الدمج للتراث والأصداء الرنانة للحضارة والإيقاع المتناغم للوجود المعاصر، حيث أدمج في كل لمسة جوانب الهوية الإنسانية في إطار التأثيرات، لأصوغ منها كياناً فنياً متعدد الوجوه لتبلور مفهوماً حقيقياً للإبهار البصري الذي يجسد تفاعلاً بين الألوان والأشكال، إذ تتشابك وتنسج قصصاً تم صياغتها بأسلوب جديد".

وتشير الطويل، في حديثها لـ"الغد"، إلى تأثرها بالطبيعة كمصدر إلهام ومحور أساسي ومهم في معظم أعمالها التي تتجلى في الأسلوب المتطور لتعبيراتها الفنية من خلال حتمية الاعتزاز بتراثنا الثقافي، وربطه بسلاسة مع الحاضر، وإثراء المستقبل المتنوع الواعد.

وتبين أهمية المشاركة في المعارض الخارجية التي نسجت علاقات مهمة في الفن التشكيلي والتي وصفتها بـ"المحورية للمضي قدماً في هذا الفن"، مشيرة إلى أنها رسمت بوحي من ألوان المواقع الأثرية والبيوت القديمة والتشكيلات الجيولوجية لوحات نابضة بالحياة لهذا المواقع باستخدام درجات الألوان الأرضية الدافئة والألوان الغنية الدقيقة التي تتوافق مع الثقافة المكانية، ما أدى إلى انعكاس للأهمية التاريخية لأسلوب الحياة ليضفي إحساساً بهياً للمواقع الأثرية والسياحية والبيوت القديمة.

وتوضح الطويل، وهي عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، أن هناك أنواعا عديدة للرسم وكذلك خامات عدة تتيح للرسام أن يخرج المنظر بصورة رائعة تؤهله أن يحجز مكاناً بين الفنانين، كما أنه يتميز في الرسم بالفحم عن الألوان واستخدام أنواع أخرى من الأحبار، وأيضا برسم البورتريه.

ويشار إلى أن الفنانة التشكيلية لميس الطويل تعمل في مجال الفنون بتدريب وتدريس الرسم علمياً ونظرياً في عدة مواقع في الأردن من خلال دورات جماعية وفردية، ولديها لوحات معروضة للبيع، وترسم بورتريهات أو abstract أو طبيعة، ولديها ميول كبيرة لرسم الآثار، بالإضافة إلى لوحات مختصة بآثار الأردن.

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