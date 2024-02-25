التشكيلية بتول تصنع نسيجا خاصا بالإيقاعات الهندسية والشخوص

أحمد الشوابكة

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عمان- تمكنت الفنانة التشكيلية الأردنية بتول إياد من أن تشق طريقها بنجاح في عالم الفن التشكيلي من خلال إنتاج إبداعات فنية برسومات منتقاة تمثل، بورتريهات لوجوه شخصيات عامة ومناظر طبيعية باستخدام ألوان الأكريليك والفحم والرصاص.وتبرز الفنانة بتول الملامح الجمالية وإدخال أدق التفاصيل في رسوماتها الفنية، كونها تجيد أنواع الرسم كافة، ضمن مدارس الفن التشكيلي، لتعكس ما يجول بداخلها من أفكار ومشاعر تجسد على لوحاتها التي تستوحي شخصياتها من الواقع الحياتي، لترسمها بطريقة جمالية تحتوي على تفاصيل دقيقة.وتبوح الفنانة بتول بأسرار عوالمها التشكيلية الخاصة، حيث أنها اكتشفت موهبتها في الفن منذ نعومة أظفارها، جراء ممارساتها العفوية لرسم الأشخاص من دون معرفة التفاصيل الفنية والحرفية لفن الرسم، ما جعلها تعجب بموهبتها المكتشفة حديثا والتي قادتها إلى الميل لعالم الفن التشكيلي "البورتريه"، والذي لم تتعامل معه بنمطه المعتاد، بل قامت على إحداث فكرة جديدة بتحويل الرسومات البورتريه الجامدة بلونيها الأبيض والأسود إلى لوحات فنية ملونة.وتؤكد التشكيلية في سياق حديثها لـ "الغد"، أن الفن قبل أن يكون رسالة للجمال، هو أيضاً متنفساً للسعادة، وهبة من الله ومتعة وإبداعات تخلد أعمالها في التاريخ، وأن تبقى شاهداً على العصر، وبخاصة حين يتأمل المشاهد في تفاصيل لوحاتها تدهشه الألوان والمفردات وما تحمله من رسائل إنسانية ومتعة وبهجة.وتبرهن قدرتها على إتقان رسم اللوحات التي تنبثق من داخلها لكل ما في خلجات روحها من طاقات إيجابية أو سلبية تجسدها في العمل الفني وتشكله بالفرشاة وألوان الأكريليك والفحم والرصاص، مشيرة إلى أنها تمتلك مشاعر وأحاسيس صادقة وقدرات مكنتها من إظهار مشاعرها في أعمالها الفنية عبر لمسات في غاية الإتقان والإبداع والجمال.وتشير إلى أهمية الفن بكل أشكاله، كونه منتجاً يستهدف الجمهور، ومن ثم لا بد أن يقدم بصورة تخاطب إحساس المتلقي، وترتقي بذوقه العام من خلال مفردات بصرية تلمس وجدانه، ويستطيع فهمها العقل الجمعي للمجتمع، وتكون مستوحاة من بيئته وثقافته، وليكون هدفها الأساس هو تحسين ذائقة المجتمع بأكمله، وهذا هو الدور المنوط بالفنانين في كل مجالات الفن، لافتة إلى أنها توائم بين الإيقاعات الهندسية التعبيرية، والشخوص والمناظر الطبيعية، لتحقق بذلك نسيجاً خاصاً بلوحاتها التشكيلية.وتسعى الفنانة بتول للخروج من موقف المتفرج والمتلقي لمكان المتداخل والفعال، وكان ذلك كافياً، كي يمنحها رغبة بالانطلاق، وبقرار سريع آخر قفزت لتتخطى جميع الحواجز وتبدأ مرحلة جديدة من حياتها الإبداعية في عالم الفن التشكيلي، مشيرة إلى الفن بمفهومه الشامل، الذي يضم إنتاج الفنان الإبداعي من خلال التعبير عن ذاته ومشاعره وانتمائه لوطنه، باعتباره لونا من ألوان الثقافة الإنسانية، إلى جانب أهمية الفن الكبيرة في المجتمع، وهي أمور تدعو جميعها إلى العمل الجماعي من أجل الارتقاء بالفن للعالمية.وتلفت إلى السعادة التي لا يمكنها وصفها لحظة شراء أدواتها الفنية، مؤكدة أن فرشاتها وألوانها وأوقات ممارستها للفن هي العالم بأكمله، تعزل نفسها فيه لتجد راحة عقلها، مبينة أن للمرأة نصيب وافر في أعمالها الفنية، وأنها بحكم كونها إمرأة فهي أكثر فهماً للمرأة وأكثر إحساساً بهمومها أكثر من الفنان الرجل.وأنشأت بتول إياد، مشروعا خاصاً بها لرسم بورترية بالفحم والرصاص ولوحات فنية لديكور المنزل للعيش، من إنتاج الفن كمصدر رزق لها، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)، لترويج أعمالها وبيعها، غير ناكرة أن موهبتها وفرت لها فرصة عمل تعتاش منها، أفضل من تقف مكتوفة اليدين تنتظر الوظيفة.واختتمت حديثها، بتقديم نصيحة للشباب الذين يمتلكون مواهب بضرورة استثمارها بالشيء الذي يعود بالفائدة عليهم.