التشكيلية مرام: ما بين الواقعية والسيريالية يكمن الإحساس بالجمال

أحمد الشوابكة

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عمّان- تبرهن الفنانة التشكيلية الأردنية مرام حسن على قدرتها الفائقة في صياغة اللون التشكيلي عبر أعمالها الفنية من خلال ميولها إلى المدارس والأساليب الواقعية والرومانسية والكلاسيكية التي أسهمت في تعزيز أساسيات اللوحة بدءا من الظل مرورا بالنوع وتكوينات وتشريح وقياس وانتهاء بالإسقاط.تحرص التشكيلية مرام، على متابعة كل جديد في عالم الفن التشكيلي التي وصفته بـ "الجميل"، مما مكنها من الخروج بأساليب توثق هويتها الفنية في مختلف أعمالها الممتلئة بالمشاعر والأحاسيس التي تخاطب أرواح وقلوب عشاق هذا الفن الذي يتمتع بالرقي، وبخاصة ما بين الواقعية والسيريالية يكمن الإحساس بالجمال والألوان المخملية، التي تحاكي واقع وطنها فلسطين.وتقول مرام إن الأحداث التي تدور في فلسطين تعيش في فكرها ووجدانها، وعليه تجسدها في لوحاتها التي تضم عناصر تلامس الوجدان وتعبر عما في داخلها من تناقضات واسقاطات، كما تعبر عن احساسها تجاه الوطن بكل ما فيه من جمال وطبيعة ومعاناة للقضية والتي أثرت وما تزال تؤثر في إنسانيتها كإنسان وفنان لديه ملكة التعبير عبر اللون والفرشاة والمشاعر.وأقامت التشكيلية مرام ستة معارض شخصية وشاركت في أكثر من 75 معرضا محليا ودوليا وعالميا، ونظمت المعرض العالمي The Global Brush في موسمه الرابع إلى الآن، والذي ينظم سنوياً متنقلاً عبر عواصم عربية وأوروبية، مشيرة إلى أنها تستخدم الألوان الزيتية، وفي الورشات التدريبية تستخدم ألوان الأكريليك لأنها تجف بشكل أسرع.الشغف قاد التشكيلية مرام إلى الفن والإصرار في استكمال مشوارها في عالم الفن التشكيلي، فلجأت في بداية مشوارها إلى البحث والمتابعة لتنمية قدراتها وتطوير ذاتها، فانخرطت في دورات تدريبية في الفن التشكيلي، ومن أهمها دورة أشرف عليها الفنان التشكيلي الدكتور حسني أبو كريم الذي كان له الأثر الإيجابي الأكبر في تلك الفترة بمسارها الفني وصقل موهبتها، بحسب ما ذكرته في سياق حديثها لـ "الغد".وتمتلك التشكيلية حسن الحائزة على العديد من الدروع والتكريمات والشهادات من عدة جهات رسمية ودولية، طموحاً في عالم الفن التشكيلي، فنمت موهبتها بإصرار ومتابعة وشغف لا يوصف لتصبح مدربة دورات تدريبية لتعليم الرسم للطلاب، ومن ثم انطلقت لتؤسس مؤسسة "الدار آرت"، بالتشارك مع الفنان التشكيلي محمد الهزايمة في عام 2016 ليمهد لها ذلك انطلاقة قوية في إقامة المعارض والمشاركة فيها، إضافة إلى المشاركة في المسابقات، وهي الآن تمتلك أول وأكبر جاليري في مدينة إربد، حيث أن الجاليري يحتوي على متحف الفن التشكيلي، باعتباره معاصرا باحتوائه لعدد كبير من لوحات لفنانين من خارج وداخل الأردن ومعهد الدار للتدريب وتعليم الرسم، والمتفرع منه جمعية الدار للثقافة والفنون التابعة لوزارة الثقافة الأردنية، وتعتبر من أنشط الجمعيات الثقافية الفنية في مدينة إربد ومجلة الدار العربية.في غضون ذلك، تحاول التشكيلية حسن الحاصلة على دبلوم هندسة إلكترونية عضو نقابة الفنانين الروسيين ورئيسة فرعها في الأردن ومؤسس جمعية الدار للثقافة والفنون ومؤسس مؤسسة الدار ارت جاليري ومديرها التنفيذي، جادة أن تخطو خطوات قوية بأن تكون بين فنانين كبار في الأردن والوطن العربي والعالم، حامدة الله عز وجل بأن هناك أصداء جميلة ورائعة لأعمالها الفنية وحضوراً جماهيرياً أثناء إقامة معارض شخصية لها. وفق قولهاوحول ما يدور في ذهنها، تؤكد الحاصلة على الميدالية الفضية في مسابقة الرسم التي أقامتها الأكاديمية الدولية الروسية للفنون المعاصرة 2021 بمشاركة أربعين دولة حول العالم، سعيها في إيجاد أساليب جديدة في الرسم ومواضيع تمس الشارع والمجتمع والهوية الفلسطينية بما فيها من موروث حضاري وفكري وثقافي.وتقول: "بلدنا يزخر بالتراث والفكر الثقافي، لذلك فإن الفنان إنسان يلعب دوراً مهماً ومؤثراً لتوثيق موروث عبر تجسيده في أعماله الفنية النابضة بمشاعره وأحاسيسه، فبحسبها، هناك حالات إنسانية نراها جلية في كل الزقاق والزوايا يتفاعل معها الفنان بمنظوره وإحساسه الخاص"، مشيرة إلى أن تطور الفن التشكيلي يدفع معشر الفنانين دوماً بالبحث والمتابعة والتجديد بما يتناسب مع التطور الزمني والفكري.وتضيف، تقارب الموروث الثقافي في مجتمعاتنا العربية، يجعل اللوحة الفنية التشكيلية محل إحساس واهتمام لدى جمهور الوطن العربي المتذوقين والمتعطشين لهذا النوع من الفنون المعبرة في مضامينها، وهذا الانفتاح الكبير عبر التواصل الاجتماعي جعل العالم بلا حدود والتنقل فيه سريع الأمر الذي يساعد الفنان بالانتشار وتوصيل رسالته للعالم بشكل سهل لوصول اللوحة بما فيها من قيم وارث وفكر وثقافة لكل العالم.وتعود في لحظة إلى زمن الماضي الجميل، وحصوصاً مرحلة الجلوس على المقاعد الدراسية سواء في المدرسة أو في الكلية، والتي شاركت فيها بالعديد من المعارض في مدينة إربد الأحب إلى قلبها كونها مسقط رأسها وفق ما بينته، مشيرة إلى أنها تحمل في جعبتها أجمل الذكريات التي ما تزال قابعة في الذهن ولن تمحى، لأن الفن التشكيلي هو الأثر الباقي للحضارات الإنسانية، وهو أيضاً المسلكية الوحيدة لتعبر عن مدى ثقافة الأمم التي وصلت إليها من تطور عبر فن العمارة والزخرفة والرسومات والألوان.وتختتم التشكيلية حديثها بالقول: "أتمنى أن أصل للعالمية مع أنني أجد أنني بالوسط الفني العربي والدولي لي حضور قوي بفضل الله، وتم اقتناء أعداد كبيرة من لوحاتي في داخل وخارج الأردن، ومن جهات رسمية بشكل خاص".