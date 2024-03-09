التشكيلية نهلة آسيا: العمل الفني حالة خروج عن الذات إلى عوالم أخرى

أحمد الشوابكة

اضافة اعلان

عمّان- تتبلور تجربة الفنانة التشكيلية والقاصة الأردنية نهلة آسيا مع الفن التشكيلي باعتمادها على البحث والتحري في صياغة أعمالها الفنية المبنية على المفاهيمية، وتوجهها إلى منظور متفرد من خلال توليد الحوارية العاطفية في العمل الفني وقيمته التي تعكس مدى القدرة على ترجمة الأفكار عبر تحكم أدائها الذي يتميز بالثقافة وثراء الفكرة التي تتسم بقوتها ورؤيتها باللغة البصرية.وتعتبر التشكيلية، العمل الفني حالة خروج عن الذات إلى عوالم أخرى، للقيام بالمهمات الأساسية للعملية الإنسانية والإبداعية، وفق تحولات تطرأ على مسار العمل الفني الذي يستقطب المتذوق الحقيقي للتأمل واستقراء مكنونات على اللوحة التي بنيت على الفكرة المراد رسمها وتشكيلها وتطبيقها ونضوجها والوصول إلى أسرارها الإبداعية في عالم الفن الجميل.واعتمدت الفنانة على الفردية لظهور الرموز الحقيقية في عملها الفني ليكون ابداعا، ومن ثم القوانين الإلهامية المبنية على الحس لتكون أكثر فائدة وأكثر قدرة على التفسير والتغيير نحو الأفضل بتوافق الأفكار في تجارب الإبداع والنظر إليها بقصد إنساني يتسم بالوعي والتوجه نحو هدف ثابت وحقيقي لتصل إلى الهدف بتمثيل الإحساس في الحياة بقصد السيطرة على المحاكاة في الطبيعة العملية ومواجهة النظريات الخاطئة في مفهوم الفن والإبداع.ولا تنكر أن اختيار اللون هو أساس اللوحات التي تستعد لرسمها في أجواء هادئة، بعيدا عن الإرهاق، كما أنه مرتبط بالفكرة والمدة الزمنية والمكان لتطبيقه بالصورة المبتغى منها، مشيرة إلى أنها تميل إلى المدرسة الانطباعية التعبيرية التي تميزت بها ووضعت بصمة خاصة فيها كونها تعتبرها المدرسة الوحيدة التي تمثل ملامح شخصيتها الفنية وتمتلك القدرة على التعبير عن مكنونات ذاتها عبر الألوان النارية والصاخبة.واعتبرت مشاركتها في العديد من المعارض المحلية والعربية والدولية مرحلة لا بد أن يمر بها كل فنان، إلا أنها انكفأت على ذاتها من أجل أن تقدم المزيد من الرسائل على اعتبار أن الفن التشكيلي حاله حال الثقافات الإنسانية والذي يلعب دورا مهماً في إثراء الحالة الثقافية المعاصرة التي هي امتداد لما مضى من الحضارات، بل أنها تعتبر أن الفن هو علاج نفسي وذاتي.وقد ساهمت الفنانة نهلة آسيا، وهي فنانة ملتزمة بالقضايا الوطنية وخصوضا القضية الفلسطينية، في تأسيس مجموعة (كونتر ست) في عام 2014 وهي تعنى بالفن التشكيلي واستقطبت العديد من المواهب الشابة التي كانت هي نتاج هذه المجموعة ليرسموا ويشقوا طريقهم في هذا العالم، وانبثق من المجموعة تأسيس جمعية ألوان للإبداع الفني عام 2018 لتشمل عددا من أعضاء الرابطة والرواد الأوائل والهواة من كلا الجنسين.ولا يغيب عن التشكيلية وضع الأسس الفنية والتعمق بالوعي والوجدان، ما أسهم ذلك بوضع أعمالها الفنية في الواجهة، لأن الوعي والوجدان هو السبب في تنشئة العاطفة الحقيقية والأحاسيس الصادقة الممزوجة بالميزة الإبداعية التي غطت جل أعمالها وفق ما ذكرته، مشيرة في السياق ذاته إلى أهمية الوجدان الذي أعتبرته المصدر الأساسي للعاطفة والمشاعر والأحاسيس وكل ذلك يأتي في خضم فهم الفن الحقيقي وواقعه.وتؤكد الفنانة وهي عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو في الاتحاد العام للفن التشكيلي الفلسطيني، وعضو في رابطة الصحافة القومية في اليمن، على أهمية مدركات الإنسان الواعي في تفاعلية الأشكال مع النشاط الإيجابي من خلال رؤية فنية بين الفنان المبدع والحياة، وتكون هذه الرؤية متوازنة في التأمل والخيال ودورهما في توظيف الأشكال الجامدة إلى روحية إنسانية تعبر بذلك طموحات الفنان ليجسد معايير إنسانية صادقة ذات أهمية إبداعية.وقد انقطعت نهلة آسيا عن الفن التشكيلي والأدب منذ أكثر من (22) عاماً، إلا أنها تمكنت في فترة قصيرة أن تعود بقوة وإثبات وجودها في الساحة التشكيلية الأردنية كونها تعمل بهدوء تام لإيمانها المطلق بأنها ما تزال تتعلم وتحبو في هذا المجال، وفق ما قالته في حديثها لـ "الغد ": "عودتي إلى مجال الفن التشكيلي بعد أنهيت دراستي من مركز مهنا الدرة عام (2014)، لأمارس بكل شغف هوايتي المفضلة وإيصال رسالتي الخاصة بالقضايا الإنسانية والوطنية والقومية".واستطاعت الفنانة من خلال ممارستها اليومية للعمل الفني الذي كان نتاجه معرضين شخصيين الأول وهو التجربة الأولى تحت عنوان (حنين إلى الضوء) الذي أرادت من خلاله الاحتكاك بهذا العالم الواسع، وأما المعرض الشخصي الثاني الذي أقامته عام 2022، فتراه الانطلاقة الأولى لها بخطى ثابتة والذي رسم ملامح شخصيتها الفنية، وهو المعرض الذي حمل عنوان (الجذور) وأرادت من خلاله أن تحكي بدايات الحكاية لكل تناقضات هذا العالم، فكان لها فلسفتها الخاصة بلونها الخاص وأسلوبها الخاص.ويشار إلى أن الفنانة نهلة آسيا حاصلة على عدة جوائز محلية وعربية ودولية من أبرزها: (الجائزة الأولى في كتابة القصة القصيرة في مصر عام 2011، والجائزة الأولى في كتابة الرواية في مهرجان الفيوم عام 2011)، إضافة إلى أنها مشارك دائم في الأعمال التطوعية، وتقيم دورات تعليمية للرسم الخاصة بالأطفال، وأصدرت في عام 2016 مجموعتها القصصية الأولى (صدى الأرواح البعيدة).