التطوع لليافعين: رحلة اكتشاف للذات وتطوير الذكاء الاجتماعي والعاطفي

تغريد السعايدة

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عمان- في عطلة صيفية دامت ثلاثة أشهر، اكتشفت رؤى طارق (16 عاما) شغفها الحقيقي من خلال مشاركتها في أحد البرامج التطوعية الخيرية والتي تعنى بتقديم الدعم والمشورة للأطفال في عدة جوانب. فتحت هذه التجربة محطة جديدة مليئة بالعلاقات واكتشاف الذات.منذ بداية العطلة الصيفية، سعت رؤى بمساعدة والديها إلى استثمار وقتها الطويل في فعاليات وبرامج هادفة وذات جدوى. وبعد اقتراح من أصدقائها، اتجهت نحو التطوع، لتختبر تجربة جديدة خارج إطار المدرسة. فتحت لها هذه التجربة أبوابا وعلاقات مختلفة لاكتشاف مهاراتها وقدراتها وإثبات نفسها بهذا المجال.هذا الأمر ساعد رؤى على أن تكسر من حواجز الخوف لديها، ومن ضمنها، على حد قولها "الرهاب الاجتماعي"، حيث استطاعت أن تشارك أفكارها مع الآخرين، عدا عن قدرتها على خلق صداقات جديدة والشرح للآخرين عن العمل التطوعي، بعد أن كانت تعاني من الخجل لفترات طويلة ومن الوقوف والحديث أمام الناس.وخلال العطلة الصيفية، قد لا يتوفر لدى الكثير من الأهل الفرصة لتسجيل أبنائهم في نواد صيفية ملائمة لمرحلتهم العمرية، وخاصة اليافعون منهم، كونهم يبحثون عما ينمي شخصيتهم ويساعدهم على التطور من مختلف النواحي، لذا قد يكون باب التطوع هو من أكثر المجالات التي تلائم الطلبة في هذه الفترة من حياتهم، خاصة وأنها قد تكون ضمن أطر محددة ومؤسسات رسمية أو أهلية تُشرف على العمل التطوعي وتقدم العون والمساندة لليافعين وتدمجهم بالمجتمع بما يتناسب وخبرتهم ومهاراتهم.لا يقتصر التطوع فقط على مراكز التسلية والترفيه، بل يجد كثيرون شغفهم في مساعدة الأسر المحتاجة من خلال العمل في الجمعيات الخيرية. وتتنوع أشكال هذه المساعدة، لتشمل تقديم المساعدات العينية وتوزيعها على المحتاجين، أو المشاركة في فرق العمل التطوعي المتخصصة في مجالات مختلفة مثل ترميم البيوت، وتنظيم الأماكن، ومساعدة المرضى، وغيرها الكثير من الأفكار التي تثري تجربة العمل التطوعي وتضفي عليه المعنى.سحر زوايدة، أم لخمسة أبناء، حرصت خلال فترة العطلة الصيفية وحتى في عطل نهاية الأسبوع، على أن يشارك أبناؤها في العديد من الأعمال التطوعية التي تشاركهم إياها أيضاً، وذلك بالتطوع في إحدى الجمعيات الخيرية التي تساعد عددا كبيرا من المحتاجين، وفي مختلف مناطق المملكة.وتقول سحر إنها تحرص على أن يكون هناك جزء من وقت أبنائها تحديدا في العطل، بالمشاركة بالعمل التطوعي الخيري، مثل حمل المساعدات المختلفة وتوزيعها على بيوت المحتاجين، أو تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات للعاملين في الطرقات والمباني خلال الموجات الحارة، وغيرها الكثير من الأعمال التطوعية.وبما أن تلك الأعمال التطوعية قد يلجأ لها الطلبة اليافعون في عطلتهم المدرسية، ترى اختصاصية الإرشاد النفسي والتربوي الدكتورة سعاد غيث أن للتطوع الكثير من الفوائد التي يحصدها الطفل والأهل في ذات الوقت، ومن شأنها أن تجعل الإنسان يتحرر من تمركزه حول نفسه، ويرى غيره من الناس وينتقل من مرحلة الأنا إلى "نحن"، والتي تمثل الترابط مع المحيط والتواصل والتشابك الاجتماعي.كما أن العمل التطوعي على اختلافه، كما تقول غيث يساعد في توعية الأبناء على أن هناك من هم ضعفاء ويحتاجون للمساعدة مهما كان نوعها، وأن ما يقوم به هو خدمة كبيرة للآخرين، ومساهمة في المكان الذي يتطوع به، وبالتالي هو ينتمي لمجتمعه بطريقة فضلى، وينتمي إلى أبناء منطقته، ويتعزز لديه الانتماء والروح الجماعية، وأنه شخص "صالح" يحب الخير، وينمي لديه أيضاً شعور بالسعادة والفخر، وأنه شخص مفيد في المجتمع، لأنه يعمل دون أن ينتظر مقابلا، وهدفه فقط إسعاد الآخرين لأجل الخير فقط، وهذه قيمة كبيرة جداً.ووفق غيث، فإن العمل التطوعي لليافعين يساعدهم على تطوير ذكائهم الاجتماعي والانفعالي، كونه خارج المساحات التي اعتادوا عليها، وبالتالي يثرون خبراتهم الحياتية، وأن الحياة واسعة وفيها الكثير من الأشياء، كما أنه يمكن أن يكتشف اليافع نفسه وهواياته من خلال أعمال يدوية أو فكرية أو العمل الجماعي وغيرها من الأمور التي تنمي تطوره وعقله وجسده. لذا، هي فرصة لاكتشاف الذات والتعرف على النفس أكثر وأكثر، بحسب غيث، وأن يقيم اليافع إمكانيته، ويتشجع بأن يكتشف الأماكن، وهذا مهم معرفياً، ويتعلم كيف يطابق سلوكه في المجتمع الذي يتطوع فيه، وأن لكل مكان قواعده، وبالتالي يتعلم الالتزام بالقواعد والقوانين، وأن يكون إنسانا إجتماعيا، وتنمو كذلك لديه روح القيادية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الآخرين، والابتعاد عن الأنانية.لذا، ترى غيث أن فكرة التطوع في الإجازات للطلبة اليافعين هي فرصة ثمينة لتعزيز نمو الطفل لمن كل النواحي، معرفياً من خلال التعرف على الذات والمجتمع، والقدرة على التواصل والتكيف مع الآخربن، من مختلف الأعمار وأنماط القيادة التي يمكن أن يتواجد فيها، كما أنه يتحرر من كونه إنسان يفكر فقط في نفسه.وعلى المستوى الانفعالي يتعلم أن يضبط مشاعره المختلفة، وهذا يساعده على التعبير عن تلك المشاعر في الوقت المناسب لتكون تجربة مناسبة جدا إن تم استثمارها بطريقة جيدة للطفل أو المراهق، ولكن، تؤكد غيث أن يكون الأهل مطمئنين للمكان الذي يتواجد فيه العمل التطوعي وبإشراف من "راشدين" مسؤولين بشكل يحمي المتطوع من أن يتعرض لأي نوع من أنواع المخاطر أو الإساءات والاستغلال، ليكون من أنجح الخبرات التي يمكن أن يمر بها الإنسان من أي مرحلة عمرية.