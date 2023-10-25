"التعب المعلوماتي".. متلازمة تضاعف المتاعب الجسدية والنفسية للمتابعين

ديمة محبوبة

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عمان- لم تتوقع رغد محمد (45 عاما)، أن يمنعها طبيبها الخاص من متابعة الأخبار بشكل مستمر؛ حيث أثر ذلك عليها بشكل ملحوظ، من ارتفاع بالضغط وحالات من "التشنج" والصداع، والبكاء المستمر، حزنا على ما تراه كل يوم من مشاهد قتل وتدمير وحرق وإبادة لأهالي قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر.رغد، رغم كل ما نصح به طبيبها، والمحاذير من استمرار متابعتها للأخبار، إلا أنها لا تستطيع أن تمنع ذاتها من مشاهدة القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وإن أثر ذلك سلبا على صحتها النفسية والجسدية، كما يحاصرها الشعور الدائم بأنها "مقصرة" بحق فلسطين وما يجري فيها من مآس وقهر.منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، واستشهاد الآلاف من الأطفال والشباب والكبار بالسن، تتدفق الأخبار من كل مكان، لدرجة أن المتابع لا يستطيع أن ينفصل عما يراه ولو لدقائق. هذا التعرض المستمر لحجم هذه المعلومات، تصفه دراسات بـ"متلازمة التعب المعلوماتي"، الذي يسبب إرباكاً نفسياً شديداً لدى الكثيرين، وذلك وفقاً لخبراء الصحة النفسية.أدى عدوان الاحتلال المستمر على غزة إلى معاناة شديدة للسكان، حيث تنعدم شروط الحياة الأساسية، مع انقطاع الكهرباء والماء والوقود، وخروج عدد كبير من المستشفيات والمؤسسات من الخدمة. كل هذه الظروف الصعبة تضع المتابع في حالة من الإرباك النفسي الشديد، والشعور بالعجز بكيفية المساعدة.تتحدث رقية السلمان، أنها تطارد أخبار ما يحدث في غزة منذ بدء العدوان، مؤكدة أنها تتابع القنوات الإخبارية العالمية والمحلية، وتجلس باستمرار أمام الشاشة لتتابع أخبار القنوات أيضا، والمواقع الإخبارية والتحليلات السياسية.ولا ينتهي الأمر، كما تصف، بما تراه من المواقع والقنوات الرسمية للخبر، إنما تتابع كل صفحة تنشر عن فلسطين وغزة لمعرفة ما يدور فيها، فلم تتعد ساعات نومها خلال الأيام الماضية الساعتين في اليوم الواحد.وتؤكد أنها وصلت إلى مرحلة الانهيار النفسي؛ حيث تشعر بالتعب الشديد والاكتئاب، مما أثر سلبا على صحتها الجسدية والنفسية؛ حيث أجبرتها عائلتها على ترك كل ما في يدها، ومنعها من هاتفها الشخصي كي لا تتصفح مواقع السوشال ميديا.وتشعر بتعاطف شديد وخوف على أطفال غزة، وتخشى عليهم. هذا الخوف والعجز جعلاها "مهووسة" في تتبع كل ما هو جديد عن الأحداث، حتى أنها لا تستطيع ممارسة حياتها الطبيعية، وأهالي غزة يعانون.ويؤكد اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة، أن كثرة الوصول للمعلومات في عصرنا الحالي، باتت تؤدي إلى ظهور أزمات ومتلازمات جديدة، منها "متلازمة التعب المعلوماتي". هذه المتلازمة تصيب الإنسان من كثرة تدفق المعلومات والأخبار بشكل كبير ومستمر، وبأشكاله المتعددة، كالخبر والمقال والتقارير والتحليلات وحتى الفيديوهات التي تعرض بشاعة عدوان الاحتلال على أهالي غزة وفلسطين.ووفق مطارنة، عندما كانت الأخبار تأتي من مصادر محددة، مثل الصحف والقنوات التلفزيونية، كانت تأتي كاملة وافية؛ أي أنها كانت تقدم للفرد كل المعلومات التي يحتاجها لفهم الأحداث بشكل جيد. وهذا كان يعني أن الفرد ينتظر الصحيفة يوميا لقراءة ما دار من أحداث في اليوم السابق، أو يستمع إلى الأخبار وينتظر التحليل في اليوم الآخر. وفي هذه الحالة، كان الفرد يحصل على "وجبة دسمة" من المعلومات، تجعله متصلا بالعالم بشكل محدد وموزون. ويؤكد أن ما يحدث اليوم هو التنوع الكبير بمصادر المعلومات والكم الهائل مما يتلقاه الفرد لحظة بلحظة، وهو ما يزيد من "التعب المعلوماتي".وينصح مطارنة بضرورة التعامل مع الأخبار بشكل منطقي ومسؤول، حتى لا تؤثر سلبا على الفرد. فكثرة متابعة الأخبار والتركيز عليها بشكل متواصل من دون انقطاع، يمكن أن تؤدي لتضاعف أعراض "متلازمة التعب المعلوماتي" والإرهاق الذهني والعاطفي، والشعور الدائم بالقلق والعزلة عن الآخرين.الى ذلك، أن يبتعد الشخص، وإن كان لوقت قليل، عن مواقع التواصل الاجتماعي حتى يستطيع أن يشحن نفسه من جديد ويخدم القضية من خلال إظهار الحقيقة للعالم بالنشر والمشاركة وتفنيد روايات الاحتلال ومقاطعة المنتجات التي تدعمهم.ويلفت مطارنة إلى أن تفاعل الناس مع الأحداث الواقعة في فلسطين اليوم، وتحديدا غزة، يختلف من شخص إلى آخر، فهنالك من لديه هشاشة نفسية ومع تعرضه لتدفق الأخبار والفيديوهات يدخل في عوالم نفسية سلبية يتخللها الإحباط والاكتئاب، وهنا يحتاج إلى علاج نفسي حقيقي.ووفق ما يقول مطارنة، فإن أبناء غزة يتمتعون بصلابة نفسية، رغم ما يتعرضون له من مآس وفقد، فهم لا يتهاونون وسط كل ما يحدث لهم، وقادرون على تجاوز هذه المحنة بالقوة والصبر على تحمل الشدائد، مبينا أن دورنا يكمن بدعم أبناء غزة ومؤازرتهم.التربوي والنفسي د.علي الغزو، يؤكد أن التعامل الكثيف مع الأخبار والصور والفيديوهات التي تبث في العالم ككل، قد يؤدي إلى اختلالات نفسية في حياة المتابع؛ حيث يشعر بالرعب والخوف، لكن هذا لا يعني أن يكون الفرد أنانيا منفصلا عن العالم وألا يتعاطف مع غيره، ويؤازره بأشكال الدعم كافة.ويؤكد أنه يستمع إلى الكثير من الفئات العمرية التي تشعر بالعجز وعدم القدرة على الفصل بين حياتها اليومية وأحداث العدوان على غزة، مما يؤثر سلبا على سير حياتهم الطبيعية ويسبب لهم القلق والخطر والصدمة والاكتئاب.ويلفت الغزو إلى أن الشعوب العربية، اليوم، بحاجة إلى التركيز على القضية الفلسطينية وتناقل كل ما يفيدها، لكن بصحة قوية صلبة تساعد الشعب الفلسطيني على طول الخط.ويتفق الغزو مع مطارنة، على نصائح معينة للحد من الأثر السلبي للأخبار وكثرة المعلومات التي تسبب أزمات نفسية على المتابع، كي لا يصل الفرد لمرحلة ضيق النفسي والصداع والخدر في اليدين، وهي أعراض خطيرة.كما ينصح من تسبب له الأخبار القلق أو التوتر لهذا الحد، أن يحد من التعرض لها، وأن يتبعها بأنشطة تساعد على التخفيف من التوتر، مثل تمارين الاسترخاء أو الرياضة أو قراءة كتاب مفيد، والتوجه للدعاء للأهل في غزة.