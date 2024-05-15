التعليقات السلبية: "عدو" افتراضي يهدد العلاقات ويؤذي المشاعر

رشا كناكرية

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عمان- في هذا العصر الرقمي، باتت عبارات بسيطة مثل "مشاركة" و"تعليق" و"إعجاب" أكثر من مجرد كلمات، بل تحولت إلى أفعال أساسية تشكل محور حياة العديد من الأشخاص.يتنقل الفرد بين منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يتصفح محتوى يقدمه المؤثرون ورواد هذه المنصات. لكن في الآونة الأخيرة، باتت التعليقات السلبية تسيطر على المشهد، فبين انتقاد لاذع وهجوم غير مبرر، يسقط بعض رواد هذه المنصات ضحية لظاهرة مقلقة وغير مبررة.تتحول منصات التواصل الاجتماعي أحيانا إلى ساحة معركة للظواهر السلبية التي تُلقي بظلالها على الأفراد والمجتمع على حدٍ سواء. فمع انتشار ظاهرة التعليقات السلبية، يزداد التساؤل حول ما إذا كانت هذه السلبية سمة طاغية في المجتمع.استيقظت سمية (28 عاما)، على تنبيهات الهاتف. نظرت بشغف لترى ما الذي يحدث، لتجد نفسها أمام سيل من التعليقات على مقطع فيديو قصير "ريلز" شاركته على إنستغرام لها ولصديقتها المسافرة.اكتشفت أن العديد من التعليقات كانت سلبية للغاية، بل وصل بعضها إلى حد الإساءة، فلم تتوقع ردة فعل كهذه على فيديو بسيط عبر عن حبها واشتياقها لصديقتها.التعليقات المؤذية ملأت هاتف سمية، تاركة وراءها شعورا بالصدمة والألم. لم تكن تتوقع أن يتحول مقطع فيديو بسيط مع صديقتها إلى ساحة معركة افتراضية تهاجم فيها شكلها ولباسها.واجهت هذه التعليقات باستغراب، كما تقول. لكن اعتبرت أن من يكتبون تلك التعليقات هم مجرد أشخاص سطحين لا يرغبون حتى في فهم ما تحاول إيصاله من خلال الفيديو. لم تلتفت سمية لما يكتب لأنها تتمتع بصحة نفسية جيدة ولإدراكها أنهم يريدون فقط افتعال المشاكل بالتعليق والهجوم لهذا تجاهلت ما يكتب.عبد الرحمن (21 عاما) تأثر بكم من التعليقات السلبية وزعزعة ثقته بنفسه، ويذكر حينما شارك عدة صور من رحلة قام بها مؤخرا ليجد العديد من التعليقات تهاجمه، الأمر الذي صدمه بالبداية ودفعه ليتسأل بينه وبين نفسه هل شاركت شيئا خاطئا؟.ويقول عبد الرحمن معبرا عن غضبه "انتقادات وهجوم مباشر هذا ما يقوم بها أغلبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من دون قراءة أو فهم لما يتم نشره ومشاركته عبر منصات التواصل".ويشير عبد الرحمن إلى أن هذه التعليقات بقيت راسخة في داخله وأثرت به نفسيا وقادته ليبتعد عن الاختلاط مع الناس ويمتنع عن مشاركة أي شيء على منصات الاجتماعي، فقد أصبح يشعر بالارتباك.يشير أستاذ علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، إلى أن انتشار التعليقات السلبية على منصات التواصل الاجتماعي لا يمثل ظاهرة جديدة، بل هو انعكاس لمنظومة القيم في المجتمعات العربية، والتحولات الجذرية في طبيعة العلاقات الإنسانية.ومن أكثر الظواهر السلبية هي التي تقوم على الانتقاد والتقليل من جهد الآخرين، وتؤدي بالنهاية إلى حدوث نوع من الخصام والخلافات، متسائلا جريبيع: هل أصبحنا فقط نميل للانتقاد والهجوم على الآخرين؟ويعتقد جريبيع أن التحولات التي حدثت بالعالم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير إلى ظهور العديد من الممارسات السلبية.ووفق قوله، إن الناس الإيجابيين هم من يشجعون الآخرين ولا يقللون من جهدهم، لكن ما يحدث هو الانتقاد المنتشر على منصات وسائل التواصل ومشاعر الغيرة والحقد والايذاء، وحرمان الآخرين من تحقيق النجاح.ويضيف جريبيع أن المجتمع يوجد فيه الجانبان الإيجابي والسلبي، لكن الحقد والغيرة أوجدت خلافات كثيرة في المجتمع وانتشار المشاكل والأمراض النفسية التي تغيب الاستمتاع بالحياة.ومن جهة أخرى يبين الاختصاصي النفسي موسى مطارنة أن الاشخاص الذين يعلقون على أي موضوع دون معرفة تفاصيله فقط بقصد النقد والتجريح أو الإساءة بشكل أو بآخر هم أشخاص "فارغون" وليس لديهم أي فكر منطقي يناقشون فيه، ويرغبون بلفت الانتباه وافتعال المواقف.ويؤكد مطارنة أن هذا التصرف هو بقصد جلب الاهتمام، منوها إلى أنه اضطراب نفسي نمطي سلوكي ينتج عن الشعور بالضيق والعجز ويحرف الشخص عن المهارات الثقافية والفكرية، لذلك هؤلاء دائما نجدهم في كل مكان من أجل النقد وإثارة الجدل.ويشير إلى أن هولاء الأشخاص يحاولون جذب الاهتمام نتيجة لعجز في داخلهم، فما يهمهم هو أن يطرحوا أي رأي وفكرة وجذب الاهتمام من خلال النقد.ومن جهة أخرى، فإن هؤلاء الشخصيات بالتأكيد مروا بمواقف حياتية ولديهم تراكمات من الإحباطات النفسية، ونتيجة للتنشئة المضطهدة، ويحاولون إظهار أنفسهم بشكل أو بآخر في أي مجال.ويتابع إن الاهتمام بهذه الفئة هو تأكيد على وجودهم ودورهم، لذلك ينبغي ألا نمنحهم مساحة أكبر. ويعتقد مطارنة أن الإنسان الواثق من نفسه وفكره ومحتواه لا ينظر إلى هؤلاء، إنما يتجاهلهم، فالإنسان الواثق من نفسه لديه فكر ومبدأ لا يناقش أو يتعمد الإساءة للآخرين، وإذا طرح فكرة أو رأيا يطرحه بطريقة منطقية معتمدا على فرضيات علمية وأفكار حقيقية.ويختم مطارنة حديثه مؤكدا أن مثل هؤلاء الأشخاص علينا تجاهل تعليقاتهم أو حذفها من دون إعطاء أهمية أو مساحة لهم حتى لا يشعروا بالانتصار أو تحقيق النجاح.