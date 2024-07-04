 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التمارين الرياضية تمنع تلف الأعصاب أثناء العلاج الكيميائي

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تعبيرية
الدوحة- أظهرت دراسة حديثة، أن ممارسة تمارين رياضية محددة عند تلقي علاج للسرطان، يمكن أن تمنع تلف الأعصاب في كثير من الحالات.
وأجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة عالمة الرياضة الدكتورة فيونا ستريكمان من جامعة بازل وجامعة الرياضة الألمانية في كولونيا، ونشرت نتائجها في مجلة جاما إنترناشيونال ميدسن في الأول من تموز (يوليو) الحالي، وكتب عنها موقع "يوريك أليرت".اضافة اعلان
الاعتلال العصبي المحيطي الناجم عن العلاج الكيميائي
لسوء الحظ، فإن العديد من أدوية السرطان، بدءا من العلاج الكيميائي وحتى العلاجات المناعية الحديثة، تهاجم الأعصاب وكذلك الخلايا السرطانية. وتجعل بعض العلاجات -مثل أوكساليبلاتين أو قلويدات فينكا- 70 إلى 90 % من المرضى يشكون من الألم أو مشاكل في التوازن أو الشعور بالخدر أو الحرقة أو الوخز.
ويمكن لهذه الأعراض أن تكون منهكة للغاية، كما يمكن أن تختفي بعد علاج السرطان، ولكنها تصبح مزمنة عند نصف المرضى تقريبا، ويطلق المتخصصون على هذه الأعراض اسم الاعتلال العصبي المحيطي الناجم عن العلاج الكيميائي (chemotherapy-induced peripheral neuropathy).
تمارين التوازن
وشملت الدراسة 158 مريضا بالسرطان من الذكور والإناث الذين كانوا يتلقون العلاج إما باستخدام أوكساليبلاتين أو قلويدات فينكا.
وقسم الباحثون المرضى عشوائيا إلى ثلاث مجموعات؛ كانت الأولى عبارة عن مجموعة مراقبة تلقى أعضاؤها رعاية قياسية دون تمارين رياضية، فيما أكملت المجموعتان الأخريان جلسات التمرين مرتين في الأسبوع طوال مدة العلاج الكيميائي، واستمرت كل جلسة ما بين 15 و30 دقيقة.
وقامت إحدى هذه المجموعات بتمارين ركزت في المقام الأول على التوازن على سطح غير مستقر بشكل متزايد، وتدربت المجموعة الأخرى على لوحة الاهتزاز.
نتائج الدراسة
وأظهرت الفحوص المنتظمة على مدى السنوات الخمس التالية، أنه في المجموعة الضابطة كان عدد المشاركين الذين عانوا من الاعتلال العصبي المحيطي الناجم عن العلاج الكيميائي نحو ضعف عددهم في أي من مجموعات التمرين.
وبمعنى آخر، تمكنت التمارين التي أجريت جنبا إلى جنب مع العلاج الكيميائي من تقليل تلف الأعصاب بنسبة تتراوح بين 50 و70 %.
وبالإضافة إلى ذلك، أدت التمارين إلى زيادة جودة حياة المرضى، وقللت الحاجة لخفض جرعات أدوية السرطان المستخدمة، كما خفضت معدل الوفيات في السنوات الخمس التالية للعلاج الكيميائي.-(الجزيرة نت)
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