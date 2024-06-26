التميمي يحول المواد التالفة لمجسمات ذات قيمة جمالية

أحمد الشوابكة

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عمان - يبتكر الفنان التشكيلي الأردني وليد التميمي، أسلوبا خاصا به في عالم الفن التشكيلي الذي يغوص في عمق التفاصيل ليبحث ويكتشف أسرار عالم الإبداع، ساعيا إلى تطويع وتحويل مواد حديدية تالفة إلى مجسمات معدنية فنية لأشكال مختلفة بتقنية بسيطة ودقة كبيرة، مما جعل أسلوبه منفردا ومميزا عن غيره من الأساليب الفنية الأخرى، لأنه يسعى إلى تصور فني يتسم بالإبداع يعتمد عليه ويتميز به، تماشيا مع المدرسة التشكيلية التجريدية المتأثر بها، حسب ما أكده في سياق حديثه لـ "الغد".ويوظف التميمي في مشروعه مواد وأدوات تالفة أو تستعمل لأغراض صناعية وميكانيكة وبلورتها لإنتاج مواد ذات قيمة جمالية، من خلال تجميع عدد معين من "المانيكانات" التي تجسد المرأة، وتوظيف مواد أخرى، بحيث تشكل في النهاية عملا فنيا تركيبيا هادفا يحمل رسالة معينة من الاضطهاد والمعاناة أو رساله للقوة والتضحية والصبر.ويشكل اختيار العمل على المعادن الصلبة -خاصة الحديد- تحديا بالنسبة للتميمي، لكنه نجح في كسب التحدي وتشكيل تركيب مجسمات تحمل دلالات عن معاناة المرأة، معتمداً في عمله على استخدام المطرقة والكماشة وآلة تلحيم المعادن مثل، البراغي و"الصواميل" و"الرنديلات" والأسلاك والزجاج والمرايا والعملات المعدنية وقطع من الأقراص المدمجة التالفة والكرات الزجاجية الصغيرة، إضافة إلى الألوان الزيتية، بحيث تشكل في النهاية عملا تركيبيا لتشكيل مجسمات تكاد تنطق.ويطوع التميمي، الحديد ويكسبه أشكالاً بعضها يحمل بصمة الأنوثة كما يتجلى في مجسمات نسائية معدنية بعضها على هيئة إنسان، وفق ما أكدته أن مشروعه الفني يقوم على استغلال مخلفات البيئة وتوظيف المواد واستعمالها لهدف آخر غير ذلك الذي صنعت من أجله؛ وهو إظهار الجمال الفني، مضيفا أن أعماله الفنية تحمل رسائل متعددة؛ أبرزها إظهار معاناة المرأة حين تضطر إلى العمل بمجالات غير مناسبة لها، وأيضا تثمين كفاحها وصمودها وتضحيتها في المجتمع الشرقي.ويقول التميمي: "إن تركيب المجسمات النسائية عملية ليست سهلة، لأنها تحتاج إلى دقة متناهية وصبر في تنفيذ هذا العمل الذي يعتبره تحديا مهما وغير مألوف"، مضيفاً أنه كثير البحث عن الابتكار والتجديد، مبتعداً عن التعقيد في عمله الفني فينتج أعمالا فنية تركيبية (مجسمات)، بعد اختمار أفكار تراوده أو من خلال ما يسمعه من الناس، لأنه يؤمن بأن الفنان يعكس روحه في أعماله.ويضيف: "أمارس تجسيد صنع وتركيب المجسمات بوسائلها لتطبيق ما أؤمن به فكرياً ووجدانياً وروحياً في صياغات ومعالجات فنية تتلاءم مع الإبهار البصري للمتلقي أو المشاهد تجعله يغوص في بحر الفكرة، ويتوه في أعماقها ويسرح في خيوطها إلى أن يفهم ما ترمز إليه فكرة العمل"، مؤكداً أن أعماله تصور معاناة المرأة حين تضطر إلى العمل في مجالات غير لائقة لكسب المال، واختبائها وراء مظاهر هي لا ترغب بها ولكنها مجبرة عليها لكسب العيش. وأحقق ذلك عن طريق تركيب واستعمال عملة معدنية وأسلاك وألوان وقطع من الأقراص المدمجة.وبهذا الخصوص، قال التميمي: "كان لي مشاركة فنية لتمثيل الأردن في المعرض الدولي الثامن "فن النفايات" أو ما يسمى إعادة تدوير المواد التالفة وتحويلها إلى عمل فني كجزء من مهرجان Nasimi للشعر والفن والروحانية في باكو عاصمة أذربيجان". وأقيم هذا المهرجان في محمية غالا التاريخية والإثنوغرافيا في باكو بمشاركة 21 تشكيليا يمثلون 14 دولة، قاموا من خلال ورشات عمل بتحويل المواد التالفة إلى أعمال فنية جمالية لاقت إعجاب الحاضرين"، مضيفا أن الأردن الدولة العربية المشاركة الوحيدة في هذه الدورة، إضافة إلى الأردن، الدولة المضيفة أذربيجان، إيران، أوزباكستان، روسيا، اليابان، كرواتيا، تركيا، الهند، فنلندا، الجبل الأسود، والصين، ومقدونيا.وأوضح، تتنوع المواد والأساليب المستخدمة ما بين المواد المعدنية والخشبية والألمنيوم والزجاج والمرايا والأكياس والحجارة والكرات الزجاجية والفلين وأوراق الصحف والعديد من المواد التالفة، وأن هذه المشاركة تعتبر تحديا بالدرجة الأولى، وتمثل العمل بجدارية مقاس مترين ونصف × متر ونصف، إذ تم تشكيل رجل متصوف الذي يرمز للشاعر عماد الدين نسيمي.ويؤكد التميمي، أن فن تركيب المجسمات بدأ يظهر في البلدان العربية والأجنبية، كظاهرة جديدة وهي تحويل المواد التالفة إلى أعمال فنية ضمن توجهات وضع الفن البصري المعاصر، في خدمة البيئة، وتخليصها من النفايات المتعددة المصادر والمواد والخامات. من خلال تدويرها وتحويلها إلى أعمال فنية معاصرة مسطحة (لوحات، معلقات) ومجسمة (كتل في فراغ) بهدف التخفيف من تراكمها الذي يشكل ضغطاً وعبئاً على النظام البيئي.وبالتالي تحفيز وتشجيع بعض الفنانين المشتغلين في حقول هذه الفنون، على استخدام مواد وخامات ووسائل جديدة، للتعبير عن أفكارهم وانطباعاتهم.ويستخدم الفنانون الذين يتصدون لعملية تدوير النفايات وتحويلها إلى أعمال فنية مسطحة ومجسمة، مواد وخامات عديدة في إنجازها، بعضها تخلفه الصناعات والحرف كالخردة، والورق، والكرتون، والأسلاك، والأقمشة، والبلاستيك، والعلب الفارغة المتعددة المواد، والزجاج، والخشب، والأدوات التي استنفدت مهامها ووظائفها في خدمة الحياة اليومية للإنسان، والبعض الآخر من هذه المواد والخامات، تخلفه الطبيعة نفسها، كأوراق الشجر، والثمار الجافة، والبذور، والنباتات والحشائش، والأغصان.. وغيرها.وأضاف أن هناك دوافع ومبررات لعملية تدوير النفايات في أعمال فنيّة معاصرة، من جمعيات حماية البيئة، والمراكز الثقافية الأجنبية، وصالات العرض، والإرساليات الثقافية الأجنبية العاملة في بلادنا العربية أو من يمثلها من فنانينا التشكيليين.. وغيرها من الجهات الرسمية والخاصة، جملة من الأهداف والمبررات والدوافع والغايات، لتبنيهم وتشجيعهم ودعمهم، لهذه الفنون منها: زيادة الوعي البيئي.ولفت انتباه الناس عموماً، والمشاركين في إنجاز هذه الأعمال خصوصاً، إلى أهمية هذه العملية الفنية التي تقوم بتوظيف مواد وخامات ووسائل مجانية أو رخيصة جداً، في إنجاز أعمال فنية بيئيّة جماليّة، مصدرها الأساس، القمامة، ومخلفات المصانع والورشات المهنية، ونفايات المدن والطبيعة.. وغيرها.ويرى التميمي أن الفن التشكيلي من الفنون التي تعبر عن المشاعر والأحاسيس، يتم ترجمتها إلى لوحة جمالية تتسم بالإبداع، وذلك من خلال الاعتماد على الخيال ثم الأسلوب الذي يتميز به الفنان، تماشيا مع المدرسة التشكيلية المتأثر بها، مشيراً إلى أن عالم التجريد عالماً عميقاً مليئاً بالغموض والتوقعات غير الواقعية، وكل ما كانت بصيرة الملتقى عميقة في فهم الجمال اللوني، كلما كان أقرب إلى الوصول في فهم عالم اللوحة الفنية التجريدية، وغالبا لا يضع اسم العمل الفني التجريدي، بعكس المدارس الواقعية التي يكون لكل عمل اسما، من هنا تختلف عناوين الأعمال التجريدية من متلق إلى آخر.ويدعو التميمي في ختام حديثه الفنانين التشكيليين إلى أن يتوجهوا إلى التجديد في إبداعاتهم، وألا يبقوا في خانة واحدة، فالفن التشكيلي أصبح واسعاً، متأملاً أن يكون هذا بدعم من مؤسسات القطاع الخاص والجهات التي تعنى بقطاع الشباب، من أجل إبراز الجمال الفني، فضلاً عن أن هذا المجال قد يشكل مصدر دخل لبعض المشتغلين فيه، عن طريق توظيف المنتجات لخدمة الحياة العملية.ويذكر أن التميمي عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين ونائب رئيس رابطة الفنانين سابقاً، وعضو هيئة إدارية في جمعية "لونها بالأمل" والتنظيم والإشراف على الملتقيات الفنية المحلية والعربية والدولية، وشارك في العديد من المقليات الفنية المحلية والعربية والدولية مثل: تركيا، مصر، تونس، الجزائر، عمان، كوسوفو، قبرص، لبنان، وأذربيجان وبلغاريا.وشارك في العديد من المهرجانات الفنية المحلية والعربية والدولية مثل: الإمارات، المغرب، سلطنة عمان، الجزائر، المغرب، وتونس. وشارك في العديد من المعارض الفنية المحلية والعربية والدولية مثل: كوريا الجنوبية، إيطاليا، تركيا، النمسا، لبنان، أذربيجان وبلغاريا.وله معرض فردي/شخصي في كندا، ومعرض جماعي في بودابست/ هنغاريا، ومعرض فردي/شخصي في الأردن.