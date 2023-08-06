"التهجير الشركسي" لقاء يحاكي دور "الشركس" في بناء الوطن لمحمد أزوقة

عزيزة علي

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عمان- نظم منتدى الرواد الكبار، أول من أمس لقاء مع عضو اللجنة الثقافية في المنتدى الروائي محمد أزوقة للحديث عن "التهجير الشركسي إلى الأردن"، أدار هذا اللقاء الناقدة الدكتورة دلال عنبتاوي.حضر اللقاء العديد من رواد المنتدى والمهتمين بالشأن الثقافي، إلى جانب مديرة المنتدى هيفاء البشير التي قالت: "إن الشعب الشركسي العظيم، قد عانى من بطش القياصرة بسبب أنه يقف على الحق متمسكاً بدينه الحنيف، ولكنه ظل أبياً على الخضوع ثم هجر من أرضه قسرا إلى بلاد الله الواسعة، ليكون نصيبنا في الأردن إخوة لنا وقفوا معنا، وشكلوا عضداً في ملحمة الشعب الأردني المتآخي مع أقرانه".وأضافت البشير، أن الشركس، عرفوا بالوفاء والإخلاص، وظلوا على تمسكهم بعاداتهم وأعرافهم، واليوم "تجدنا بحب وفخر تتضافر أيدينا معا في بناء الوطن، لكن يظل لقصة التهجير تاريخا، نجدنا الآن أمام شاهد من أهلها ليحدثنا عن أهم تفاصيلها".من جانبه قال محمد أزوقة: "إنه في هذا القاء يحاول أن يلقي الضوء على التواجد الشركسي في الأردن، كنتيجة لحرب دامت مائة سنة، منذ العام 1763 وحتى العام 1864، بين القبائل الشركسية والقيصرة الروسية، التي انتهت بخسارة الشراكسة للحرب، وطرد معظمهم من بلادهم بالقوة إلى زوايا الدنيا الأربع، وذلك برغم الشجاعة والقوة والصلابة التي أبداها مقاتلو الشراكسة ضد القيصرة الروسية".ثم قدم المحاضر لمحة تاريخية مختصرة عن الشراكسة، قائلا: "يجمع جمهرة العلماء الذين استكشفوا الآثار والقبور والدولمينات القديمة، والمؤرخين الذين درسوا تاريخ المنطقة، على أن الشراكسة استوطنوا شمال القفقاس، امتداداً من الساحل الشرقي للبحر الأسود وحتى الحدود الغربية للداغستان المشاطئة لبحر قزوين، منذ فجر التاريخ المكتوب، أي حوالي عشرة آلاف سنة، وأن تواجدهم مستمر في تلك المنطقة حتى يومنا هذا، مبينا، أن الأمة الشركسية تشكلت من اثنتي عشرة قبيلة، كانت أكبرها عدداً قبيلة القباردي، الذين استقروا في الأماكن الوسطى من القفقاس".وتابع أزوقة، "لم تكن علاقة الشراكسة بالقياصرة عدائية دوماً، فقد تحالف القباردي وقبائل أخرى مع القيصرة الروسية منذ القرن الثاني عشر الميلادي، لمجابهة غزوات المغول والتتار الذين احتلوا أجزاء كبيرة من روسيا، واستمرت غزواتهم المدمرة على روسيا والقفقاس ثلاثمائة سنة".وفي الجانب الأردني قال أزوقة: "بدأ وصول المهجرين الشركس إلى شرقي الأردن العام 1878، من قبيلتي الشابسوغ والقباردي. وقد سكن الشابسوغ في كهوف المدرج الروماني بقرية عمان، وامتدوا إلى السفوح الجنوبية لجبل القلعة، وسكن القباردي قرب سيل عمان حول منطقة الجامع الحسيني. بدأ توزيع المهجرين من أبناء القبائل الأخرى في وادي السير وصويلح والرصيفة والزرقاء وناعور وجرش، حيث وزعت السلطنة العثمانية عليهم الأراضي وحرصت على إسكانهم قريباً من مصادر المياه. وفي الفترة الأولى من التواجد الشركسي، شكل الزعيم ميرزا باشا قومق، قوة شركسية قوامها ثلاثمائة فارس، ساهمت بشكل أساسي في حفظ الأمن".وأضاف المحاضر، "في الحرب العالمية الأولى، قاتل الشراكسة في صفوف العثمانيين، حتى أن قوة منهم اشتبكت مع القوات البريطانية على الضفة الشرقية لقناة السويس، كذلك قاوم الشراكسة القوات البريطانية في شرق الأردن، خاصة أبناء وادي السير آنذاك"، مشيرا إلى أن الإنجليز تعاملوا بشيء من التساهل مع الشراكسة بعد أن استقر لهم الوضع في عمان بالذات، إذ "روى لي جدي الحاج لقمان أزوقه رحمه الله، أن الإنجليز اكتفوا بمصادرة القطعة الرئيسة من بندقيته لمدة تقارب الأشهر الثلاثة حتى ساد الأمن تماماً".وتحدث أزوقة عن الهدف من إرسال الشراكسة إلى شرق الأردن وسورية وفلسطين قائلا: "جاؤوا للاستفادة من خبراتهم الزراعية، لإنتاج القمح الذي يحتاجه العثمانيون لإطعام جيوشهم، وكذلك الاستفادة من خبراتهم العسكرية لحماية طريق الحج الممتد من جنوب تركيا مروراً بسورية وشرق الأردن إلى الحجاز. ثم تطورت الحاجة بعد ذلك إلى حماية الخط الحديدي الحجازي بعد وصوله إلى عمان، العام 1908، ثم توالت موجات المهجرين الشراكسة حتى أوائل القرن العشرين، حين وصلت مجموعة منهم واستقرت عند نبع رأس العين حيث سمي الحي بعدهم بالمهاجرين".وتابع المحاضر حديثه مبينا، أنهم في البداية بدأوا بالزراعة والخدمة العسكرية، وبعض المهارات مثل، الحدادة والبناء، فبنوا بيوتهم من اللبن الطيني الممزوج بالقصل (التبن الصلب)، بحيث شاع هذا الطراز في عمان ودمشق بشكل خاص. كذلك زرعوا أشجار الفاكهة وحدائق الخضار المتنوعة، وجلبوا لها آلات زراعية لم تكن معروفة، مثل العربات التي تجرها الثيران والخيول، وكذلك أدخلوا أدوات زراعية مثل المحراث العميق والشاعوب والمذراة والمنساس وغيرها.وتحدث أزوقة عن مشاركة الشراكسة بالعمل العام؛ مبينا أنهم في بداية العهد الهاشمي، التحقوا بكل الأجهزة العسكرية والأمنية، وعندما بدأ تشكيل الأحزاب السياسية، برز عدد منهم في اللجان التأسيسية مثل المرحوم شمس الدين جراندوقه في حزب الشعب العام 1927، وكان عضواً في اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشعب الأردني العام 1928، بصحبة المرحومين سعيد المفتي ووصفي ميرزا، وكان أحد مؤسسي الحزب العربي الأردني العام 1946.وخلص أزوقة، إلى أن الشراكسة في الأردن يشكلون خيوطاً أساسية في النسيج الوطني الأردني، وأنهم لم يتصرفوا يوماً على شكل أقلية عرقية أو إثنية، بل يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم، ويحملون حب الأردن وشعبه ومليكه في قلوبهم، من دون أدنى تردد.