الجيزاوي يتجلى بإبراز جماليات ورشاقة الخط العربي بأعمال فنية

أحمد الشوابكة

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عمان- يعتمد الخطاط علي الجيزاوي، بتجاربه في فن الخط العربي، على حسه الفني الذي انعكس على كثير من الأعمال الفنية التي قام بإعدادها، وقد تجلى ذلك بإبراز جماليات الخط العربي بأشكاله وأنواعه كافة: الثلث والنسخ والتعليق والديواني والديواني جلي والرقعة والكوفي وغيرها من الخطوط وفنون الزخرفة الإسلامية.تتميز الخطوط العربية بكونها متصلة، مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال مختلفة، وذلك من خلال المدى والاستدارة والتشابك بالتركيب، وفق ما قال الجيزاوي الذي أكد أيضاً أن الخط العربي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزخرفة العربية الإسلامية؛ حيث يستعمل كلاهما لتزيين المساجد والقصور وعناوين الصحف وأغلفة الكتب والإعلان بشكل عام.وتشرف الجيزاوي بالمشاركة في كتابة مصحف المدينة المنورة مع ثلة من خطاطي العالم، ممثلاً عن المملكة الأردنية الهاشمية، وأشار في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الخط المستخدم في كتابة المصحف هو خط النسخ، وذلك لسهولة قراءته وظهور تشكيلاته بشكل واضح، مما يسهل عملية القراءة والحفظ. ويعمل الجيزاوي، الحاصل على درجة الإجازة في الخط العربي في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة الأردنية، أستاذا ومحاضراً ومدرباً في الخط العربي والزخرفة الإسلامية وطريقة إخراج اللوحات الفنية لطلبة المعهد الذي يتمتعون بمواهب فنية بهذا المجال.ويرى الجيزاوي أن الخطاط لا يعد مميزا إلا إذا أتقن خطي النسخ والثلث باعتبارهما أهم الخطوط العربية الرئيسية، وذلك لصعوبة كتابتهما وعمق موازينهما التي تحتاج إلى تمرين عال وممارسة تأتي بعدها الخطوط الأخرى التي ذكرت سالفاً.ويلفت إلى أن تعلم الخط العربي ليس بالأمر الصعب إذا توافرت الشروط الأولية من إصرار وتمرين ومراعاة القواعد الصحيحة، ومن أهمها: الرغبة في التعلم، ومراعاة بعض الأوضاع الصحيحة، مثل الإمساك بالقلم بطريقة صحيحة، والحفاظ على الوضع الصحيح للذراع، والكتابة على طاولة مائلة، والالتزام بقواعد الكتابة الصحيحة، كذلك توفر الأدوات الصحيحة.وبالرجوع إلى أنواع الخط العربي التي ذكرت سابقا، نلقي بعض الضوء على بعضها:خط الثلث: هو خط عربي أصيل اخترع في العصر العباسي على يد الخطاط الوزير ابن مقلة، يستخدم في كتابة الآيات القرآنية، وأسماء الكتب، والمساجد وتزيين القصور والأماكن الفخمة.خط النسخ: أصوله عربية من العصر العباسي تم تطويره وتجويده على يد العثمانيين، وهو الخط الذي يستخدمه الخطاطون في نسخ القرآن الكريم.خط التعليق: خط عربي وقام بتطويره الفرس، يتميز بامتداده وانسيابيته، غير قابل للتركيبات الفنية ويستخدم في كتابة العناوين والنصوص المختلفة.الخط الديواني: ابتكره العثمانيون، وقد استخدموه في الكتابة في دواوين الملوك، يتميز بتقوساته واستلقائه على السطر، ويستخدم حاليا في كتابة عبارات الأفراح والتهنئة والمناسبات السعيدة.الخط الديواني الجلي: وهو خط مطور عن الخط الديواني، يمتاز بتشكيلاته وزخارفه الكثيرة ويستخدم في كتابة العناوين الرئيسية وصناعة اللوحات الفنية.خط الرقعة: ابتكره العثمانيون، وهو الخط الذي يستعمل في كتاباتنا الدارجة، يتميز بسهولة الكتابة والقراءة وأحرفه فيها استقامات، إلا أن بعض الأحرف لا تخلو من بعض التقوسات.الخط الكوفي: ظهر في الكوفة على يد الخطاط الإسلامي ابن مقلة، ويعد أصل الخطوط العربية كلها، وأصله أخذ من الخط المسماري الذي كانت الكتابة به شائعة في تلك المنطقة، سمي بالكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة، وهو ذو أنواع كثيرة جدا يستخدم في كتابة المساجد والقصور والأقواس المعمارية، ويكتب به أهل المغرب العربي المصاحف بما يسمى الكوفي المغربي المصحفي.وحتى يبقى الخطاط محافظا على تطوير مستواه، لا بد له من الاستمرار في التدريب والتمرين المتواصل، فإذا حصل انقطاع عن ذلك، فإن مستواه سيتراجع ولن يكون هناك تقدم؛ لأن الخط العربي هندسة روحانية وهو ذو موازين متعددة وصارمة يعتمد على التدريب والتمرين المتواصل.يذكر أن الجيزاوي حصل على العديد من الجوائز، أبرزها: الجائزة الدولية الثالثة في الخط الديواني/ مسابقة ابن البواب/ ارسيكا، وعلى الجائزة الأولى على مستوى المملكة في خطي النسخ والثلث والخط الديواني للأعوام 2023/2022/2021، وهو عضو في جمعية الخطاطين العراقيين، وعضو هيئة التحكيم في مسابقة العقبة للخط العربي، ورئيس اللجنة الفنية ونائب رئيس ملتقى العقبة للفنون الإسلامية.ولديه العديد من المشاركات منها: المشاركة في مهرجان بغداد الدولي الثاني العام 1993 والثالث العام 1998، والمشاركة في معارض محلية ودولية في مجال الخط العربي، والحصول على العديد من الجوائز وشهادات الشكر والتقدير والأوسمة، والخطاط الرسمي والمصمم لملتقى العقبة للخط العربي والزخرفة، ومهرجان فيلادلفيا للخط العربي، ومعرض ضاد للخط العربي.وقام الجيزاوي بإعداد ورش تعليمية عديدة في كثير من المعارض والملتقيات، وقام بالعديد من البرامج والمقابلات التلفزيونية الفضائية والإذاعية في مجال الخط العربي وتاريخه وأصوله وتطبيقاته، وأيضا له مشاركة في المؤتمر الدولي التخصصي لرسم وضبط المصاحف وخطها/ليبيا 2022، وأيضا المشاركة في ملتقى دبي للخط العربي والزخرفة 2023.