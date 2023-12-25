الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيزاوي يتجلى بإبراز جماليات ورشاقة الخط العربي بأعمال فنية

1703496318244154700
الخطاط علي الجيزاوي-(من المصدر)
عمان- يعتمد الخطاط علي الجيزاوي، بتجاربه في فن الخط العربي، على حسه الفني الذي انعكس على كثير من الأعمال الفنية التي قام بإعدادها، وقد تجلى ذلك بإبراز جماليات الخط العربي بأشكاله وأنواعه كافة: الثلث والنسخ والتعليق والديواني والديواني جلي والرقعة والكوفي وغيرها من الخطوط وفنون الزخرفة الإسلامية.اضافة اعلان
تتميز الخطوط العربية بكونها متصلة، مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال مختلفة، وذلك من خلال المدى والاستدارة والتشابك بالتركيب، وفق ما قال الجيزاوي الذي أكد أيضاً أن الخط العربي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزخرفة العربية الإسلامية؛ حيث يستعمل كلاهما لتزيين المساجد والقصور وعناوين الصحف وأغلفة الكتب والإعلان بشكل عام.
وتشرف الجيزاوي بالمشاركة في كتابة مصحف المدينة المنورة مع ثلة من خطاطي العالم، ممثلاً عن المملكة الأردنية الهاشمية، وأشار في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الخط المستخدم في كتابة المصحف هو خط النسخ، وذلك لسهولة قراءته وظهور تشكيلاته بشكل واضح، مما يسهل عملية القراءة والحفظ. ويعمل الجيزاوي، الحاصل على درجة الإجازة في الخط العربي في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة الأردنية، أستاذا ومحاضراً ومدرباً في الخط العربي والزخرفة الإسلامية وطريقة إخراج اللوحات الفنية لطلبة المعهد الذي يتمتعون بمواهب فنية بهذا المجال.
ويرى الجيزاوي أن الخطاط لا يعد مميزا إلا إذا أتقن خطي النسخ والثلث باعتبارهما أهم الخطوط العربية الرئيسية، وذلك لصعوبة كتابتهما وعمق موازينهما التي تحتاج إلى تمرين عال وممارسة تأتي بعدها الخطوط الأخرى التي ذكرت سالفاً.
ويلفت إلى أن تعلم الخط العربي ليس بالأمر الصعب إذا توافرت الشروط الأولية من إصرار وتمرين ومراعاة القواعد الصحيحة، ومن أهمها: الرغبة في التعلم، ومراعاة بعض الأوضاع الصحيحة، مثل الإمساك بالقلم بطريقة صحيحة، والحفاظ على الوضع الصحيح للذراع، والكتابة على طاولة مائلة، والالتزام بقواعد الكتابة الصحيحة، كذلك توفر الأدوات الصحيحة.
وبالرجوع إلى أنواع الخط العربي التي ذكرت سابقا، نلقي بعض الضوء على بعضها:
خط الثلث: هو خط عربي أصيل اخترع في العصر العباسي على يد الخطاط الوزير ابن مقلة، يستخدم في كتابة الآيات القرآنية، وأسماء الكتب، والمساجد وتزيين القصور والأماكن الفخمة.
خط النسخ: أصوله عربية من العصر العباسي تم تطويره وتجويده على يد العثمانيين، وهو الخط الذي يستخدمه الخطاطون في نسخ القرآن الكريم.
خط التعليق: خط عربي وقام بتطويره الفرس، يتميز بامتداده وانسيابيته، غير قابل للتركيبات الفنية ويستخدم في كتابة العناوين والنصوص المختلفة.
الخط الديواني: ابتكره العثمانيون، وقد استخدموه في الكتابة في دواوين الملوك، يتميز بتقوساته واستلقائه على السطر، ويستخدم حاليا في كتابة عبارات الأفراح والتهنئة والمناسبات السعيدة.
الخط الديواني الجلي: وهو خط مطور عن الخط الديواني، يمتاز بتشكيلاته وزخارفه الكثيرة ويستخدم في كتابة العناوين الرئيسية وصناعة اللوحات الفنية.
خط الرقعة: ابتكره العثمانيون، وهو الخط الذي يستعمل في كتاباتنا الدارجة، يتميز بسهولة الكتابة والقراءة وأحرفه فيها استقامات، إلا أن بعض الأحرف لا تخلو من بعض التقوسات.
الخط الكوفي: ظهر في الكوفة على يد الخطاط الإسلامي ابن مقلة، ويعد أصل الخطوط العربية كلها، وأصله أخذ من الخط المسماري الذي كانت الكتابة به شائعة في تلك المنطقة، سمي بالكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة، وهو ذو أنواع كثيرة جدا يستخدم في كتابة المساجد والقصور والأقواس المعمارية، ويكتب به أهل المغرب العربي المصاحف بما يسمى الكوفي المغربي المصحفي.
وحتى يبقى الخطاط محافظا على تطوير مستواه، لا بد له من الاستمرار في التدريب والتمرين المتواصل، فإذا حصل انقطاع عن ذلك، فإن مستواه سيتراجع ولن يكون هناك تقدم؛ لأن الخط العربي هندسة روحانية وهو ذو موازين متعددة وصارمة يعتمد على التدريب والتمرين المتواصل.
يذكر أن الجيزاوي حصل على العديد من الجوائز، أبرزها: الجائزة الدولية الثالثة في الخط الديواني/ مسابقة ابن البواب/ ارسيكا، وعلى الجائزة الأولى على مستوى المملكة في خطي النسخ والثلث والخط الديواني للأعوام 2023/2022/2021، وهو عضو في جمعية الخطاطين العراقيين، وعضو هيئة التحكيم في مسابقة العقبة للخط العربي، ورئيس اللجنة الفنية ونائب رئيس ملتقى العقبة للفنون الإسلامية.
ولديه العديد من المشاركات منها: المشاركة في مهرجان بغداد الدولي الثاني العام 1993 والثالث العام 1998، والمشاركة في معارض محلية ودولية في مجال الخط العربي، والحصول على العديد من الجوائز وشهادات الشكر والتقدير والأوسمة، والخطاط الرسمي والمصمم لملتقى العقبة للخط العربي والزخرفة، ومهرجان فيلادلفيا للخط العربي، ومعرض ضاد للخط العربي.
وقام الجيزاوي بإعداد ورش تعليمية عديدة في كثير من المعارض والملتقيات، وقام بالعديد من البرامج والمقابلات التلفزيونية الفضائية والإذاعية في مجال الخط العربي وتاريخه وأصوله وتطبيقاته، وأيضا له مشاركة في المؤتمر الدولي التخصصي لرسم وضبط المصاحف وخطها/ليبيا 2022، وأيضا المشاركة في ملتقى دبي للخط العربي والزخرفة 2023.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1703505793294500800

"ليش رحتوا وتركتوني".. أطفال غزة يختبرون مرارة اليتم مبكرا

منذ2 ساعة
1703506636594552300

"ميتا" ترفض إلغاء خاصية تساعد المتحرشين باستهداف الأطفال

منذ2 ساعة
ارتفاع معدل الوزن الزائد عند أطفال الأردن بنسبة 9 %

الصحة العالمية: المحليات الخالية من السكر لا تنقص الوزن

منذ2 ساعة
1703497794734203700

الباحث خمار يؤرخ أسماء الأماكن والمواقع في فلسطين

منذ2 ساعة
جانب من شجرة الميلاد في كنيسة تلاع العلي - (من المصدر)

آلام غزة "تطفئ" احتفالات الميلاد وصلوات الكنائس تتجه نحو الدعاء

24 كانون الأول 2023
أوجاع الغزيين جراء الحرب الاسرائيلية تلقي بظلالها على موسم الأعياد - (ارشيفية)

العدوان على غزة يلقي بظلاله على موسم الأعياد بالأسواق المحلية

24 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

2024 عام استثنائي في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

تدمير صندوق دعم الطالب الجامعي

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

2023.. اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإيرادات.. نحو اقتصاد أكثر تنوعا

رعد التل |اليوم

الأردن دائما مستهدف

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

كيف ستنتهي الحرب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأردن بين الدولة الخامسة والدولة البديلة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات | منذ3 ساعة
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات |24 كانون الأول 2023
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
 