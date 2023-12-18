الحرب الدامية على الغزيين تزيد حدة "عقدة الذنب"

ديمة محبوبة

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تتسلل لنفس الفرد العديد من الأفكار الموجعة والشعور بالذنب مع كل مشهد يبث من غزة وينقل الحرب الدامية والعدوانية والإبادة الجماعية، وما تخلفه من خوف وفقدان وتحطيم لكل ما تحمله عبارة "العيش الكريم"، وهذا ما يسمى متلازمة "عقدة الذنب"، وفق ما يفسره خبراء.ومع تتبع نشرات الأخبار وما ينشر عبر صفحات السوشال ميديا ورؤية ما يحدث من ظلم وفقد وقتل ووحشية في التعامل مع الأهالي في فلسطين، وتحديدا ما يحدث في غزة، من حصار إنساني وجوع ومرض وحزن وخوف، جميعها مشاهد تشعر الفرد بالذنب بأنه يعيش حياة طبيعية، بينما هناك أناس من دم واحد وثقافة واحدة لا يتوفر لهم أقل مورد للحياة وليس للحياة الطبيعية.واليوم، لا تخلو أي جلسة من أحاديث حول ما يحدث في غزة، وهو الحوار العاطفي الذي يتضمن مشاعر مؤلمة من فقدان متعة الأشياء وممارسة الحياة بكل تفاصيلها، في الوقت الذي تنتقض فيه غزة باحثة عن نقطة ماء نظيفة وكسرة خبز ناشفة تسد رمق الجوع.تتحدث الثلاثينية يارا عيسى، بأنها ومنذ ما يقارب السبعين يوما وخلال متابعتها أبشع ما يمكن أن يعيشه الفرد بما يحدث من عدوان دموي على شعب غزة، وحصار وقصف متواصل واستهداف المستشفيات والصحفيين والأطفال والنساء وكبار السن، وكل ما يتنفس في غزة، جميعها مشاهد توجع القلب وكأن الحياة توقفت بالنسبة لها.وتبين أنها باتت تشعر بغصة مع كل وجبة طعام تتناولها، وهي تعلم أن هنالك عائلات لا تجد كسرة من الخبز وعطش يعانونه لا يرويه شيء، وخوف وبرد لا كسوة فيه يمنح شعور الدفء.التربوية النفسية رائدة الكيلاني، تبين أن ما يشعر به العالم الحر مهما كان جنسه أو ثقافته أو دينه، هو شعور إنساني ويحدث في حالات تعرض الآخر لحجم ظلم كبير، مؤكدة أن الكثير من مشاهد الفيديو تعرض أمهات يبكين لما يشاهدنه من ظلم وغيره مما يتعرض له أهل القطاع غزة، ويتحدثن عن عدم استطاعتهن تحضير وجبات لهن ولأسرهن في ظل وجود من يبحث عن ثمرة أو لقمة ليبقى على قيد الحياة ومع ذلك يتقاسمها مع غيره.وتشرح أن هذه المشاعر لها تفسير نفسي ومسمى في علم النفس، هو "متلازمة عقدة ذنب الناجي"، وفق الكيلاني، التي تفسر حالة المشاعر التضامنية لدى من نجا من الحرب وشاهد القتل والدماء والفقد والجوع عند الآخرين.وتوضح أن هذا الشعور بالذنب ينشأ عندما يكون الضحايا من مجموعة لديها هوية جمعية مشتركة، مثل دين مشترك أو قومية مشتركة، ويشعر الناجي أنه يجب عليه أن يتقاسم مصير هؤلاء الأفراد من المجموعة التي ينتمي إليها.وتقول "مهما تم النظر لصمود الغزيين وصبرهم على ما يحدث لهم، لا يمكن غض الطرف عن التأثير النفسي الكارثي للحروب وما تسببه من إصابات بالاكتئاب الحاد ونوبات الهلع واضطرابات القلق العام وغيرها، إلا أن من يتابعون الأخبار من بعيد لا يمكنهم قياس ما يمر به أهالي القطاع على أنفسهم.وتشير الكيلاني إلى نقطة مهمة، وهي التركيبة النفسية المختلفة لمن يعيش في فلسطين، فقد شهد على فكرة الاحتلال وعيش الظلم في أرضه، فالأطفال في فلسطين يلعبون لعبة الشهيد ويعرفون معنى الألم والفقد، فقد عاشوه عشرات المرات قبل العدوان الأخير، فتركيبتهم النفسية أقوى من المشاهد لهذه المجازر.وتشدد على أن هذا لا يعني بأن هذا الشعب الغزي العظيم لا يتأثر، ولكن إيمانه وعقيدته يجعلان روحه دوما مقاومة، ويبحث عن النصر وسط كل هذه الأوجاع.في حين يقول اختصاصي علم الاجتماع د.حسين خزاعي "إن الشعور الجمعي الذي يعيشه العالم الحر والأردني على وجه التحديد لما يحمله من دماء مشتركة ومصير مشترك مع الفلسطينيين على مر العصور والتلاحم بين الشعبين، يعني أن الروح واحدة والفكر واحد والمشاعر واحدة، ومصابهم مصابنا ومصيرهم مصيرنا والروح الاجتماعية في الأردن متجهة إلى غزة وما يعايشونه اليوم من ظلم وقهر وفقد وحرب غاشمة"، مؤكدا أن الشعب الأردني يعيش مشاعر التكافل بكل تفاصيلها مع الغزيين.ويبين أن الغزيين يتعرضون للقصف والأذى إلى جانب عدم توفر احتياجات أساسية للحياة وإبادة جماعية، فأرواحهم التي تخرج، تخرج معها أرواح الشعب الأردني، فوحدة الدين والدم والعادات والتقاليد والعقيدة والمستقبل هي شعور طبيعي للناس الأنقياء.ويبين أن الشعور الجمعي، حسب المصطلح الرائد لهذه المشاعر في علم الاجتماع، يجعل الفرد يتقمص الحياة ذاتها حتى مع توفر سبل الحياة، والشعور بالذنب والحزن لعدم توفر سبل الحياة والظلم على الغزيين تحديدا والفلسطينيين كافة، حتى أنه يشعر نفسه يشاركهم الألم ذاته بكل ما فيه.وذكرت دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأميركية للطب، أن مشاعر الذنب لدى الناجين يمكن أن تؤدي إلى دفعهم لتغيير حياتهم بشكل إيجابي تغييرا جذريا، وتغيير منظورهم لما مروا به وإدراك أنهم نجوا لغرض ما، مثل تبني قضية الضحايا وإخبار العالم بقصصهم، أو الانخراط في عمل فعال يجعل العالم أكثر عدلا.وهذا بالفعل يقوم بعه الكثير من الناشطين وحتى غير الناشطين عبر صفحاتهم على السوشال ميديا، إذ يروون تفاصيل لشعب فلسطين ولضحايا هذا العدوان، ويشعرون بأنهم يقاومون من خلال بث الحقيقة وتغيير بوصلة العالم بالنظر والشعور والهتاف لحرية فلسطين.