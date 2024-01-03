الحرب على غزة تحفز روح البحث عن التاريخ الفلسطيني والمقاومة وشخصياتها

ديمة محبوبة

عمان- يجلس إبراهيم جمال أمام شاشة الكمبيوتر، يفتح الإنترنت، يدخل إلى "يوتيوب"، يبدأ البحث، يكتب "تاريخ فلسطين"، ويضغط زر البحث، فتظهر قائمة بعدد كبير من الفيديوهات أمامه.

يسير يوسف حسين، في وسط البلد مع زوجته، يشاهدان "كشك كتب"، يقطعان الشارع باتجاهه، يستطلعان بعيونهما عناوين الكتب، ولا يجدان ما يلفت الانتباه، يسألان الشاب داخل الكشك عن كتب تحكي عن تاريخ فلسطين والصراع فيها، يبدأ بالترشيحات، يستقران على ستة كتب، ثلاثة لكل منهما، حتى يقرآ عن القضية ويتعمقا فيها أكثر.

تقول هبة أسامة، التي تحمل بيدها كتابا يحكي عن فلسطين، وتستمع إلى بودكاست، عن تاريخ القضية والصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، إنها عادت إلى القراءة عن القضية بعد عملية طوفان الأقصى، ومن ثم الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتشير أسامة، إلى أن "طوفان الأقصى" أعاد التذكير بالقضية الفلسطينية وأهميتها، وضرورة قراءة التاريخ بتمعن، إذ إنها تحاول التعمق في قراءة تاريخ القضية وفلسطين إجمالا، حتى تتمكن من شرح ذلك لأطفالها، وتشكيل الوعي لديهم، حتى تبقى القضية حية للأجيال المقبلة.

هذه النماذج جزء من نسيج المجتمع الذي أعادت إليه عملية طوفان الأقصى ارتباطه بالتاريخ، وفلسطين وقضيتها كقضية مركزية، تشكل جوهر الصراع القائم في المنطقة، إذ لم تتوقف حرب غزة بعد، ومنذ انطلاقة معركة طوفان الأقصى التي أوضحت للعالم انهزامية العدو المحتل الصهيوني في السابع من تشرين الأول، وعلى الرغم من حجم الخسائر وفقدان الأرواح الطاهرة في قطاع غزة، إلا أن حجم الانتصارات في قتل جيش العدو أمر لم تشهده فلسطين منذ 75 عاما.

اختصاصي علم الاجتماع د.محمد جريبيع، يقول إن معركة طوفان الأقصى لها ارتدادات إيجابية على شعوب العالم وعلى الإنسان العربي على وجه الخصوص، مؤكدا أن ما يقال اليوم من إنجازات وارتدادات إيجابية لا يعني أن الوجع من فقد الأحبة وقتل الأبرياء بدم بارد هو أمر هين.

ويشير إلى أن معركة طوفان الأقصى لم تسطر تاريخا جديدا للعالم العربي وللمقاومة في فلسطين وحسب، بل لها ارتداد على الفئات العمرية كافة اليوم في العالم العربي ومن يعيش في دول العالم.

ويؤكد أن أهم الارتدادات لعدوان الكيان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، أعاد صحوة الوعي ونفض الغبار عن المسلمات التي سيطرت على الشعوب في قرارة ذاتها، إذ أعاد للكثيرين حب البحث وقراءة التاريخ من جديد، وخصوصا التاريخ المتعلق بقضية فلسطين لعصور عدة، قبل وجود هذا الكيان وكيفية دخوله أرضها وسيطرته عليها حتى قبل النكبة في العام 1948.

ويبين جريبيع أن العدو الإسرائيلي اتخذ أساليب لم تستخدم في حروب العالم كافة من إبادة جماعية بلا حسيب ولا رقيب، بل على العكس بموافقة عدد من دول العالم، وهذه الحرب غيرت مسلمات الشعوب والبحث عن القضية الفلسطينية وحركات المقاومة على مر العصور وقادتها والتغني بهم بشتى السبل، وحجم التضحيات التي بدأت من الحجارة والوصول لأسلحة احترافية صنعت في قطاع محاصر منذ أعوام عديدة.

ويضيف أنه يوجد تحركات فردية كبيرة لقراءة التاريخ وحركات المقاومة العالمية في عدد من المعارك والدول التي حاربت محتلها والقوى الظالمة، وما قدمته هذه الشعوب من تضحيات لتحرير الأرض أو انتهاء العبودية، إذ جميعها قدمت الدماء العزيزة لبناء شعبها وللإنسانية جمعاء للحصول على الحرية والتمتع بالحقوق، مرددين "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

ويقول جريبيع "العودة إلى التاريخ ما هي إلا بحث عن نصر الحاضر وأمان المستقبل، من خلال تصبير القلوب الجريحة أن ما يحدث اليوم من انتهاك لكافة حقوق الإنسان المطالب بحقه وأرضه دفاعا عن شرف أمة عربية، ما هو إلا أمر محتوم ولا يحتاج إلا للعزم والقوة والصبر ثمنا للحرية".

ومن جهة نظر مشابهة، أن ما حدث في معركة الطوفان أعاد الشباب والكثير من شعوب العالم إلى التاريخ وقراءته بشكل مختلف، وأنها حق وليس رفاهية أو مادة تاريخ تدرس بحثا عن علامة بنهاية الفصل، بحسب اختصاصي الإعلام د.تيسير أبو عرجة.

ويتدرج أبو عرجة بهذه القضية وهذه الظاهرة، بأن طبيعة هذا العدوان الغاشم أفرزت حقائق كثيرة وزرعت القدرة الإيجابية على الصبر والتحمل، مؤكدا أن أكثر من مليوني إنسان، على الرغم من تهدم منازلهم واستشهاد أحبائهم، كانوا عند خروجهم من تحت الركام يقولون "الحمد لله وكله فداء لفلسطين". ويضيف أن هذه صورة إيمانية ثورية توقفت عندها شعوب العالم ككل، فالجميع اليوم يبحث عن التكوين الإنساني والفكري والاجتماعي والديني لحملة هذه الصورة.

جريبيع يعود ليؤكد أن استمرار الحرب، وتضحيات الشعب، تثير في الناس غريزة البحث عن هذه العظمة، وكيف استطاع هذا الشعب المجبول على حب الوطن والحرية أن يغير من فكر العالم بأسره بقياداته الثورية وتحقيق الكثير من الهزائم بجيش ادعى العالم القوي أنه جيش لا يقهر.

ويرى أن التطور التكنولوجي اليوم جعل الناس يبحثون عن الحقيقة واستشراق المستقبل، من خلال طرق كثيرة تذكرهم بالماضي، والبحث عن قصص ثورية من خلال الكتب ومشاهدة التقارير والأفلام وسماع البودكاست وغيره.

من ناحيته، يرى أبو عرجة أن ما حدث في غزة من ازدواجية معايير العالم وتشكيك برواية العدوان الصهيوني وكشف أكاذيبهم المستمرة، جعل الكثيرين يبحثون عن التاريخ الحقيقي لكافة الروايات الثورية التي تحدث عنها العالم، ليكتشف الإنسان العربي أنه تعرض إلى سنوات عديدة من التسطيح الفكري والإعلامي والخداع بأن هناك جيشا لا يقهر، واليوم يتعرض لخسائر كبرى رغم أن الإمكانيات لا تقارن، لكن إيمان الفلسطنيين بالقضية وبالأرض والحرية أهم بكثير من إمكانات العالم في مجال التسليح.

ويؤكد أبو عرجة، أن الغزيين أظهروا للعالم مفاهيم كانت موجودة في الكتب فقط، فهي وليدة لحظة الألم والفقد، من مجتمع محاصر يعاني كل أنواع الظلم والطغيان والسرقة من كيان صهيوني مدمر، لكن الفلسطينيين أصحاب حق وأرض وكرامة وعقيدة، وكيف لهذا الشعب الذي يحارب ويقدم الأرواح فداء الوطن، وكيف أن هذا الشعب اليوم لا يحارب فقط العدوان الصهيوني، وإنما تكاتف حكومات عظمى بمالها ودعمها وتصويتها ضد الحق والإنسانية، رامية ما تحدثت عنه لسنين طويلة عن حق العيش والحياة والحرية وما كانت اليوم إلا شعارات تعرت أمام شعوب العالم.

ويضيف، أن هذه المقاومة أيقظت الشباب على السؤال والبحث عن الحقيقة وطبيعة التكوين ونوع الثقافة ونوع الخطر وأهمية الوجودية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فما يظهر اليوم تجد أن فلسطين بشعبها بإيمانهم وثقافتهم وكأنهم يعيشون على كوكب مختلف والعالم على كوكب آخر، فهذه الحرب أعادت مسارات الحياة وأولوية الأمور والوقوف مع النفس.

ويؤكد أن الإنسان العربي يبحث في التاريخ مستندا إلى الحاضر، وإعادة العزة لأمة تربت على العزة وحاولت الدول العظمى طمسها، لكن هيهات "باقون ما بقي الزيتون".

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