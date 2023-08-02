"الحرية النفسية" تقنية علاجية نحو الخروج من "دوائر الاختناق" وتغيير السلوكيات

علا أبو الخير

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عمان- مشاعر سلبية عديدة ومختلفة يمر بها الإنسان خلال يومه، مثل القلق والتوتر وغيرها من المشاعر الأخرى، تضعه في اختبار شعوري تجاه إدارة الضغوطات والتعامل مع التراكمات النفسية في حياته.تسهم تلك التراكمات السلبية من الشعور، بالتسبب بعدد من الأضرار الجسدية والنفسية، الأمر الذي يستلزم تفريغ ذلك الفائض الشعوري لنخفف من وطأتها. ما طرق تفريغها؟ وكيف يمكننا التعامل معها؟ وكيف يؤثر وجودها على جودة الحياة؟بعد تعرضها لضغط وظيفي كبير لمدة طويلة تولد لديها شعور بالاستنزاف النفسي وسرعة الانفعال. يسرى (25 عاما) تقول إن ذلك الوضع النفسي أسهم في ظهور عدد من المشكلات الصحية لديها، متمثلة في الصداع، القولون العصبي والأرق.ومن جانبه، يبين أشرف (37 عاما) أن تراكم الضغوط المالية ودخله المحدود سببا لديه قلقا شديدا حول متطلبات أسرته وتدبيرها، لم يستطع أشرف إدارة شعوره بالقلق والضيق حتى تحول تراكمه إلى حاجز شعوري بينه وبين الإحساس بالسعادة والراحة.بحسب دراسات وأبحاث متنوعة، هنالك العديد من الطرق المساعدة على التفريغ النفسي منها ما يعتمد على التنفيس اللفظي أو الكتابة، والبعض الآخر على الحركة كممارسة الرياضة أو المشي.وبعضها يعتمد على الاسترخاء والاتصال الذاتي بواسطة التقنيات النفسية المختلفة، أبررها تقنية الحرية النفسية.يعرفها الاختصاصي النفسي، الدكتور موسى المطارنة، بأنها نهج علاجي يهدف إلى التحرر من الآلام الجسدية والنفسية، عن طريق تحفيز الأطراف في نقاط الطاقة في الجسم، وإطلاق الإنسان لمشاعره.تجمع "الحرية النفسية/ العاطفية" بين علوم النفس الحديثة وعلم الطاقة، وتعرف أيضا بالاختصار "Eft" المأخوذ من اللغة الإنجليزية."Emotional freedom tackiness".يوضح المطارنة دور هذه التقنية في معالجة السلوكيات النفسية ذات العمق الانفعالي، والصدمات العاطفية والنفسية. إلى ذلك التحرر من الأزمات والخروج من دوائر الاختناق الحياتية، كما وصفها.الى ذلك، معالجة الأمراض الجسدية ذات المنشأ النفسي مثل الصداع، اضطرابات النوم، اضطرابات الشهية، ألم العضلات، القولون العصبي واضطرابات الهضم.ويرى أنها تساعد على التحرر من العراقيل والقيود النفسية التي تصنعها المشاعر والمعتقدات السلبية، ما يمنح الشعور بالحرية من تلك القيود الوهمية المتولدة من المخاوف والمشكلات.ويشير المطارنة إلى إمكانية تطبيقها على أنواع المشاعر كافة دون استثناء.. الفوبيا، قلة الثقة بالنفس، الشعور بالرفض، الشعور بالعار، وغيرها الكثير من المشاعر المركبة والمتراكمة. ويتم دمجها مع الأساليب العلاجية الأخرى من قبل المختص النفسي أو استخدامها بشكل ذاتي بعد تعلم خطوات تطبيقها.ومن جانبها، تقول المعالجة في تقنية الحرية العاطفية وعلوم الطاقة، رجاء عبد الهادي "يواجه كل منا العديد من المشاعر والتوترات السلبية على مدار اليوم بسبب المواقف المختلفة، ما يولد في داخلنا الشعور بأننا محاصرون في حواجز نفسية ناتجة عن الغضب، الحزن، الخوف، عدم التقدير، إساءة المعاملة وغيرها الكثير من العواطف".وبحسب عبد الهادي، يؤدي هذا التراكم السلبي إلى توليد الضغط النفسي وفقدان السيطرة، بل وتحويل مسار تفكيرنا بأكمله نحو السلبية. لذلك من الضروري تفريغها للتخلص من هذا العبء الذي يعيق اتصال الشخص بذاته وبإمكاناته الحقيقية.وتوضح، يتطلب العلاج بالحرية النفسية ترديد عبارات معينة مع "الربت" على المناطق التي تمثل مسارب طاقة في الجسم، لانتظام عملها. ويتمثل ذلك في (الجزء العلوي من الرأس، فوق الحاجبين، بجانب الحاجبين، تحت العينين، تحت الأنف، نقطة الذقن، عظام الترقوة والذراع).وفي هذا السياق، يبين الدكتور المطارنة، أنها تقوم على تحسين تدفق الطاقة الحيوية في الجسم، إذ من الممكن أن تسبب اختلالات الطاقة في نقاط معينة توليد اضطرابات ومشاكل صحية ونفسية.ويكمل، تعتمد استراتيجية التطبيق على عدة خطوات بسيطة، تبدأ بتحديد مشكلة معينة نشعر بها، وصياغتها بشكل واضح ومحدد، ثم تصنيف حدة الشعور المرتبط بها.يتبعها في الخطوة التالية محاولة تقبل النفس على الرغم من وجود المشكلة من خلال ترديد عبارات الإثبات الإيجابية الوجهه للذات، مع عملية الربت والنقر على مناطق الطاقة في الجسم بتسلسل وبالترتيب، تبدأ بالكف ثم الجزء العلوي من الرأس وحتى نقطة أسفل الذراع، وتكرر لعدة مرات حتى يختفي الشعور.يتبعها في الخطوة التالية تقبل الذات، على الرغم من وجود المشكلة، ثم البدء بعملية النقر والربت على بعض المناطق من الجسم لعدة مرات متتالية ومتسلسلة، مع ترديد مجموعة من العبارات الموجهة للذات.وتهدف هذه الخطوات، وفقا لعبد الهادي، إلى تجهيز الطاقة في الجسم وتحفيز الأعصاب الموجودة في مناطق الربت ليزول الألم. إلى ذلك تنبيه جانبي الدماغ الأيمن والأيسر من خلال الإثارة الحسية.كما يسهم ترديد عبارات الإثبات الإيجابية مع تكرارها لعدة مرات في تبديد الشعور السلبي من خلال الاعتراف والقبول ثم علاج المشكلة. وفي مثال على تلك العبارات، "على الرغم من أنني أعاني من الخوف من ركوب المصاعد إلا أنني سأفعلها وأتقبل نفسي تماما وبعمق".وبهذا الصدد، تشير المعالجة عبد الهادي إلى أن جميع المخاوف والإحباطات، الشعور بالذنب وضعف الشخصية وحتى الصدمات والاكتئاب، تنتج عن وجود خلل في نظام الطاقة وعدم اتزان الطاقة الكهربائية في الجسم.وهذا يعود إلى طبيعة الجسم البشري، حيث يعمل العقل والأعصاب وأجزاء الجسم كافة من خلال الإشارات الكهربائية، وجميع الرسائل تنتقل من أجزاء الجسم إلى الدماغ، ومن دونها لن نتمكن من الإدراك أو تفعيل الحواس.وتبين أن هناك أمراضا ومشاعر عدة تم علاجها بتقنية الحرية النفسية التي أثتبت فعاليتها بالأدلة العلمية.في حالة تدل على ذلك، حققت عبد الهادي تقدما ملحوظا في مساعدة سيدة كانت تعاني من "فوبيا" الخروج من المنزل نتيجة لتعرضها لصدمة نفسية، حيث كانت تفشل تماما عند محاولتها رؤية الباب. وبعد فترة زمنية من ممارسة تقنية الحرية النفسية، أصبحت قادرة على الخروج والاستمتاع دون أي خوف.وحالة أخرى لسيدة كانت تعاني من خوف شديد من زيارة المستشفى وإجراء الأشعة بسبب معتقدات خاطئة لديها عن الألم في منطقة ظهرها، وبعدما تم تحرير تلك الاعتقادات والمشاعر السلبية، اختفى الألم والخوف في الوقت نفسه.وتكمل عبد الهادي، تقوم تقنية الحرية في مبدئها الأساسي على تقوية الأداء الشخصي ومعالجة المعتقدات والسلوكيات القديمة والمستعصية، إضافة إلى المشاعر الراسخة من مرحلة الطفولة.وبدوره، يبين الدكتور المطارنة دورها في التنفيس عن الانفعالات والشوائب النفسية السلبية العالقة من أحداث الماضي، والرفع من دافعية الشخص واتساع مفاهيمه.يتفق المطارنة وعبد الهادي في دور الوضوح مع الذات وتحديد مشكلة واحدة محددة في فعالية التطبيق والاستجابة للعلاج، مع إمكانية تكرار الخطوات على الشعور نفسه حتى الاختفاء.وفقا لدراسات نفسية، قد يشعر البعض خلال ممارستهم لتقنية الحرية النفسية/ العاطفية، في وخز أو حرارة واحتقان في بعض المناطق في الجسم، وهو شعور لحظي ناتج عن حركة الطاقة في الجسم وتحرر الطاقة السلبية، نظرا لانتقال الألم والشعور من منطقة الكبت إلى منطقة الوعي.يذكر أن تقنية الحرية النفسية تنتمي إلى العلم التطبيقي الحديث حيث ظهرت في 1997. وتم اعتمادها كعلاج نفسي مبني على البراهين من قبل الجمعية الأميركية لعلم النفس في العام 2015. وعلى الرغم من حداثة التقنية وتعدد الدراسات حولها، إلا أن هناك نسبة كبيرة من المختصين أجمعوا على فعاليتها في التعافي الذاتي، فضلا عن أنها وسيلة آمنة وسهلة التطبيق.