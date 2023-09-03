الحقيبة المدرسية الخيرية.. "باب عطاء" يفرح أطفالا محتاجين

تغريد السعايدة

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تبقى الحقيبة المدرسية هي الفرحة الأولى التي ترسم على وجوه الأطفال في بداية العام الدراسي، لذلك يحرص الأهل على تحضيرها مع مسلتزماتها بألوان زاهية، كونها تعد من أهم المقتنيات الخاصة ويتباهى فيها الطالب أمام أقرانه.ولكن، هناك من العائلات من لا تجد قوت يومها، ولا يوجد فائض لحقيبة الطفل المدرسية، وقد يكون الحل، كما يفعل بعضهم، بـ "كيس بلاستيكي وربما قماش قديم"، لصنع حقيبة مدرسية تساعد الصغير على حمل كتبه والتوجه للمدرسة، وقد تكون خالية من أي مستلزمات سوى قلم رصاص يصغر يوماً بعد يوم.لذلك، تعمد الكثير من المبادرات الفردية أو الجمعيات منذ أشهر على توفير الحقائب المدرسية بهدف توزيعها على الطلبة، واختيار الأماكن المناسبة لذلك، بعد دراسة حالة للمنطقة المستهدفة، أو من خلال علاقات شخصية للمبادرات الفردية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة المحتاجين والذين يقبلون على مدارسهم بكل فرح وحب.العديد من الجمعيات الخيرية نشرت قبل فترة من الوقت إعلانات لأهل الخير والمحسنين لمن يرغب بأن يكون سبباً في رسم الفرحة في البيوت التي تسعد بسعادة أطفالها، ومن ذلك ما قامت به جمعية "دار الكتاب المُقدَّس"، بالتعاون مع جمعية مسار الخير للتنمية المستدامة، من حملات لتوزيع حزمة قرطاسية لأكثر من 2000 طالب بالمدارس الحكومية في قرى محافظة الكرك ومادبا ومعان.هذه المبادرة الخيرية أتاحت للكثير من العائلات الاستفادة من هذه الحملة التي تم التنسيق فيها لاختيار الأماكن الأكثر حاجة وعوزاً في قرى الجنوب، حيث بين الأمين العام لدار الكتاب المقدس منذر النعمات، أن هذه الحملة جاءت للتخفيف عن الكثير من الأُسر غير القادرة على توفير هذه اللوازم المدرسية، وسيتم الاستمرار في عدد من المحافظات الأخرى، بعد أن انطلقت لهذا العام من لواء الأغوار الجنوبية في الكرك.كما قامت جمعية بسمة الحياة للعمل التطوعي بإطلاق حملتها لتأمين الحقائب المدرسية للطلبة المحتاجين كما تقوم بذلك في كل عام، وفي هذا العام تميزت الحملة بأن فريق الجمعية التطوعي حرص بأن يكون توزيع الحقائب للطلبة المحتاجين ضمن فقرات وفعاليات ترفيهية تزيد من البهجة والفرح في نفوس الأطفال، الذين يستقبلون عامهم الدراسي بكل سعادة.وقال المنسق في الجمعية يحيى أبو دياب إن الحملة لهذا العام شملت فعاليات ممتعة للأطفال تضمنت فقرات ترفيهية، حيث جاءت تحت شعار "مشروع الحقيبة البسموية.. بالبسمة راجعين للمدرس"، والذي يحمل في طياته الكثير من الفرح والبسمة للأطفال، مستهدفاً عدة أماكن في المملكة.وكان من ضمن تلك الفقرات المرافقة لتوزيع الحقيبة المدرسية المجهزة بالكامل بالقرطاسية لهم، وتنظيم زيارة متحف الأطفال، والغداء الجماعي برفقة المتطوعين، وتأمين التنقل من وإلى منازلهم، حيث تعتبر هذه الحملة الخيرية سنوية ويتم التحضير لها من أشهر سابقة، نظراً لأهميتها كونها تستهدف الأطفال وتخفف العبء عن العائلات في ذات الوقت.إلى ذلك، نظمت تكية أم علي حملتها لهذا العام للتبرع لصالح فعالية توزيع الحقائب المدرسية للأطفال في الأسر المستهدفة من خلال مشاريع التكية، وكان ذلك من خلال التبرع بطرد مدرسي وحقيبة مدرسية مجهزة بالكامل بما يقدر قيمتها بـ 26 دينارا، ليتمكن 31,879 طالبا من إكمال يومهم الدراسي بحيوية ونشاط.لم يقتصر الأمر على الجمعيات الخيرية والمبادرات الخيرية المنظمة، بل كان هناك تجاوب فردي من قبل الكثير من العائلات، التي عبر بعضهم عن تعاطفهم مع الأطفال ممن لا يملكون حقيبة مدرسية، وبخاصة ممن هم في المرحلة الأساسية في عمر الطفولة، الذين تُفرحهم "حقيبة وقلم وممحاة".ومن ذلك، ما قامت به والدة الطفل سيف في الصف الثالث، الذي استغلت عيد ميلاد ابنها قبل الدوام المدرسي بأيام، وقامت بدعوة مجموعة من أصدقائه لحفلته المتواضعة التي تحمل الكثير من الحب، كما تقول، حيث تعمدت أن يكون بين الحضور ثلاثة من زملائه في المدرسة حتى تقدم لهم هدايا من ابنها، فكان أن أهدت حقائب فيها كل ما يلزمهم من أدوات المدرسة.وتقول والدة سيف إنها تعرف هؤلاء الأطفال منذ العام الماضي، وكثيراً ما كانت ترى أنهم من الأقل حظاً بين الطلبة، ولا يملكون حقائب تساعدهم على حمل كتبهم المدرسية، لذلك، خرجت بتلك الفكرة التي يمكن أن تساعدهم وتحفظ لهم كرامتهم وتشعرهم بالسعادة في هذه الأيام.ويُلاحظ أن الكثير من الدول العربية تتعمد مؤسساتها الأهلية والخيرية تنظيم حملات التبرع بالحقائب المدرسية بين طلبة المناطق الأقل حظاً فيها، أو المنكوبة، وذلك من خلال قنوات تواصل وتطبيقات خاصة للتبرع بالحقيبة المدرسية التي يتم تخصيص مبلغ مالي محدد لها ويتم الإعلان عن تلك القنوات، والتي تجد في العادة الكثير من المتبرعين والداعمين.وعلى الرغم من كون هذه الحملات سنوية وموسمية، إلا أنها تحمل الكثير من المعاني الإنسانية التي تراعي مشاعر وحقوق الطفل في الحصول على مستلزمات الدراسة خلال عام دراسي طويل، وحقه بالتعلم في أجواء أكثر مساواة بينه وبين أقرانه من الطلبة، وخاصة أن المدارس تضم مئات الطلبة في ذات المحيط.اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي تحدث عن العمل الخيري وتقديم يد العون ونشر الفرحة في القلوب، فهي صورة عن التكاتف والتراحم والتعاطف الذي ينتشر في المجتمعات ويظهر عند الحاجة ووفق الظروف التي يمر بها الأفراد، خاصة و"أننا في الأردن نتعامل مع فئات في المجتمع تعاني ظروفاً معيشية صعبة تنعكس عل أطفالهم، ومن خلفيات وجنسيات مختلفة ويعانون من ظروف اقتصادية صعبة".ووفق خزاعي، فإن العمل الخيري والمساعدات سواء أكانت عن طريق جمعيات خيرية ومبادرات أو أفعال خيرية فإن فيها الكثير من المعاني السامية، التي يمكن أن تنعكس على أخلاق الأبناء ويترسخ لديهم مفهوم التكافل الاجتماعي وإلغاء الفروق ما بين الأقران.ويشدد خزاعي على ضرورة أن يتشارك الجميع في الأعمال الخيرية مهما كانت بسيطة، فلها كبير الأثر الإيجابي في النسيج المجتمعي وبث الأمان والثقة بين الأفراد، خاصة عندما يكون التكافل والتعاون يتعلق "بالطفولة والحقوق الخاصة".