"الحلاقة علينا والابتسامة عليك".. مبادرة تجوب مدارس في الغور الشمالي

علا عبد اللطيف

اضافة اعلان

ما إن علت أصوات المقصات في باحة "جمعية تلال المنشية" في لواء الغور الشمالي، حتى امتلأت زوايا المكان بضحكات الأطفال، ابتهاجا بالتخلص من شعر رأسهم الطويل إلى درجة مزعجة.المبادرة التي تقدم خدمة الحلاقة مجانا لأطفال لواء الغور الشمالي، ضمن المبادرات التي تعمل الجمعيات الخيرية على استقطابها، أطلقتها مجموعة من أصحاب الصالونات الشباب، بالتعاون مع أكاديمية أكسفورد "الحلاقة علينا والابتسامة عليك"، وهي تهدف للتخفيف من الأعباء المادية التي يتكلفها الأهالي في اللواء، لقص وتصفيف شعر أبنائهم، وكذلك تهدف لزرع الابتسامة على وجوه الأطفال ذوي الظروف المختلفة، منهم الأيتام والفقراء والمحتاجون.ويقول الطفل محمد الخالد من اللواء "في بداية الموضوع عندما عرضت علينا الجمعية ذلك، كنت أرفض الفكرة، المبادرة جديدة وقد تعرض الأطفال للإحراج، ولكن عندما شاهدت الإقبال من الأطفال ومن الطلبة، وخصوصا طلبة المدارس، تشجعت وشجعت إخواني وأبناء الحي على ذلك".ويشير أحد الأهالي في اللواء، إلى أن الحلاقة في المنطقة ذات تكلفة عالية جدا، وأيضا عدم توفر صالونات الحلاقة في المنطقة، وهذه المبادرة تخفف من الأعباء المالية التي تلحق بالأهالي، إذ يحتاج رب الأسرة الى حوالي 10 دنانير لكي يتمكن من إرسال أبنائه الى الحلاق، وذلك لبعد المكان وتكلفة الحلاقة، ناهيك عن دور الانتظار، مؤكدا أن هذه المبادرات تخفف الأعباء كثيرا على ذوي الأطفال.ومن جانبها، أكدت رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات، أنه للمرة الثانية على التوالي، تقوم أكاديمية أكسفورد بمدارس الأغوار الشمالية، وبتنسيق وتنظيم من جمعية سيدات تلال المنشية الخيرية، وبالتعاون مع جمعية الصحابي الجليل عامر، بمبادرة الحلاقة المجانية، حيث استفاد منها ما يزيد على 200 طالب، موضحة أن تلك المبادرة خففت أعباء مالية عن ذوي الطلبة، كما أسهمت بنشر البسمة على وجوه الأطفال.وتشير الى أن الجمعيات، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تعاني منها في ظل قلة التبرعات المالية، وبالرغم من كل الضغوطات، إلا أننا ما نزال بأردن الخير.. وأردن الأمل، لكنها تتأمل برسالتها تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.ويعد لواء الغور الشمالي من المناطق الأشدا فقرا، جراء غياب المشاريع الاستثمارية التي تعمل على تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي لأهالي المنطقة.وقال المتطوع في المبادرة محمد حسن، إن عدد المتطوعين حوالي 24 متطوعا، تم توزيعهم على مدارس مختلفة في اللواء، وتم اختيار المدارس بعناية فائقة جدا، وبناء على ظروف ومعطيات، مؤكدا أن المبادرة "لن تتوقف عند هذا الحد، بل سنعمل على شمول أكبر عدد ممكن من الأطفال، وقد نصل الى المنازل في المنطقة لتقديم الخدمة للأطفال الآخرين، فنحن مستمرون بزرع الابتسامة خلال الأيام المقبلة وفي مدارس جديدة".وأثنى تربويون في المدارس على جهود الشبان الحلاقين الذين صمموا على زرع الابتسامة على وجوه التلاميذ ومساعدة ذويهم ولو بقص الشعر، بقولهم: "نحن ندعم المبادرات كافة التي تسهم في تحقيق الفائدة للطلاب وتعزز دور المجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية".وقال المتطوع صابر خالد، وهو صاحب الفكرة "هذه المبادرة ليست الأولى لنا، فقد قمنا قبل عيد الأضحى بمساعدة الأهالي والناشطين، واليوم مع دخول الموسم الشتوي قررنا التخفيف عن الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والمبادرة مستمرة، وهناك المزيد من الحلاقين الذين يعملون على مساعدة المجتمع المحلي عبر مبادرات فردية أو جماعية، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل ارتفاعات الأسعار المستمرة".