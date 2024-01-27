الحياة مع السكري بظل القصف على غزة.. حكم مؤجل بالموت

مروة عودة

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عمان - واقع يحيط به الخوف والرعب من القصف المتواصل يعيشه الطفل محمد البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما في قطاع غزة، يضاعف ذلك الهلع، عدم القدرة على تحصيل ما يحتاجه من علاج وأدوية، وهو المصاب بمرض السكري من النوع الأول، لتكون هذه الفئة من الأطفال، إحدى الفئات المهمشة "طبيا" بسبب الحصار الصارم على القطاع.التعايش مع مرض سكري الأطفال يحتاج للكثير من التنظيم والبرامج الصحية الغذائية الملائمة، عدا عن الحاجة للفحوصات المتكررة وجرعات "الأنسولين" بأوقات ونسب منظمة، ولكن منذ اندلاع الحرب والحصار الكامل، يواجه محمد مع عائلته ظروفا معيشية صعبة للغاية، ما يدفعه للتساؤل الدائم "إلى متى هذا الحال وهو يعاني من مرض قد يوصله إلى الموت البطيء في حالة عدم المتابعة؟".عدا عن ذلك، لا يتوفر الغذاء بكافة أشكاله، حتى وصل الأمر إلى انتشار المجاعة في بعض المناطق، ويسعى محمد وعائلته الآن البحث عن الغذاء على أمل البقاء على قيد الحياة، وسط الدمار والألم والإحاطة بالأمراض التي تفتك بالناس بلا رحمة. وما يزيد من خطورة الحالة لديه هو عدم وصول الإمدادات الطبية الخاصة بمرضى السكري، لتهاجمه الأمراض الأخرى في ظل الهجمات الصهيونية التي دمرت القطاع الصحي وخروج عدة مستشفيات عن الخدمة.وبحسب بودكاست "وخزة" المتعلق بقضايا السكري من النوع الأول، وفي مقابلتها لحالات للمرضى، كما هو الحال لدى محمد، فإن حالة الخوف والترقب لعدم حصوله على الأنسولين من شأنه أن يضاعف مشاعر الخوف لديه، ما يعني زيادة أعراض السكري الخطرة، وكما يصف محمد نفسه بأن الخوف الذي يشعر به عند كل قصف وهجوم يتسبب في إصابته بتلك المضاعفات والتي قد تصل إلى حد الانخفاض الحاد بمستوى السكري والشعور بالدوار بشكل كبير ويصعب السيطرة عليه.الطبيب هشام حسونة كذلك أحد أولياء الأمور الذي يتحدث عن معايشة ابنته باسمة لمرض السكري، النوع الأول، والتي بدأت المعاناة لديها منذ العام 2016، وهي التي تعد كثيرة التوتر والخوف، وبدا واضحا لديها خلال حرب 2014، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلى ان زيادة الخوف والتوتر خلال الحروب يسرع بإلاصابة بالسكري.ويتحدث حسونة عن دوره كأب مدرك للأعراض وحجم الإصابة، حيث يستذكر الوقت الذي تم فيه اكتشاف مرض ابنته، وانهيار العائلة لعدم وجود الخلفية المعرفية حول ما هية المرض، ولكن لكونه في ذات الوقت مقدم رعاية صحية لابنته، قام بتوجيه عائلته حول المرض من خلال المعلومات الصحيحة لمرض سكري الأطفال.وكان حسونة أحد أهم الداعمين لابنته خلال الحرب، خاصة وأن باسمة من مواليد 2005 عاشت حروب 2012 و2014 و2016 كان بينها تصعيد فشعر بأن كل شيء بغزة مختلف كليا، ولكن تقبلت باسمة المرض خلال تلك الفترة، بيد أن ما يحدث في هذه الحرب هو الأصعب بمراحل كثيرة، تحديدا في رحلة العلاج سواء في غزة أو خارجها، وانتهى بها العلاج إلى تركيب مضخة خاصة بالأنسولين لتنظيم مستوى السكر ومن ثم التخلص من الأمراض الجانبية للسكري.وبأسف شديد يقول حسونة إن الأمور لم تعد كما كانت، بسبب الصعوبات المتعلقة بالحرب الدائرة الآن، والحصار على القطاع الذي حال دون توفير المستلزمات الشهرية للمضخة من قبل الشركة التي توفرها في شمال القطاع، ما دفع العائلة للعودة إلى أقلام الأنسولين، والعودة لحالة عدم انتظام السكر في الدم.عدم الانتظام قد يؤدي بشكل واضح إلى ظهور أعراض مختلفة، بدت ملامحها على باسمة، كما في الشعور المستمر بالتوتر وخاصة منذ اندلاع الحرب، وارتفاع هرمون الكرتزون والاضطراب الهرموني وعدم انتظام الدورة الشهرية، واضطرابات الشهية، وفقدان القدرة على النوم الجيد، إضافة إلى عدم توفر المياه النظيفة بدرجة كافية والغذاء من خضراوات وألياف والمصادر المتنوعة الأخرى للغذاء مما أدى إلى مستويات عالية بالسكر.ولكونه يعمل في المجال الطبي ومقدم رعاية صحية بالأخص لمرضى السكري في غزة، يقول حسونة بحديثه عن طفلة تمثل تقريبا 5000 حالة مشخصة بالسكري داخل قطاع غزة وما ينطبق على باسمة ينطبق على كل المرضى هناك، مع غياب توفر أي معلومات عن مرضى السكري ووضعهم الصحي خلال الحرب بسبب عدم توفر الإنترنت في غزة وهذا مما يؤدي إلى عوائق إضافية، وخاصة من هم معنيون بالجمعيات المتعلقة برعاية الأطفال والمصابين بالسكري.وحسونة هو مقدم رعاية صحية من غزة وحاصل على شهادة درجة البكالوريوس في مجال علوم التمريض والماجستير في علوم الصحة البيئية وله خبرة 20 عاما داخل القطاع الصحي ومنها العمل بأقسام العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي.الصعوبات التي يمر بها المصاب بالسكري خلال الحرب بشكل خاص هي نفسها ما قبل الحرب، ولكن أكثر ألما وقسوة، على حد تعبير حسونة، وخلال هذه الحرب المستمرة ومع انقطاع الكهرباء لم تساعد الثلاجات في تبريد الجرعات الخاصة بمرضى السكري، وكثير من المصابين لم يستفيدوا من أقلام الحقن، وتم التخلص من الأنسولين لانتهاء صلاحيته بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر حافظات خاصة، وعدم القدرة للوصول للعيادات من أجل الحصول على الكمية الكافية.كل ذلك العجز في توفير ما يلزم، يكون سببا في عدم انتظام السكر في الدم، والذي يقود بالطفل إلى حالة من الدوار والكسل واضطراب بالأكل.وبحسب الأرقام، فقد تبين أن الفترة ما بين حربي 2012 و2014، شهدت ظهور أعداد كبيرة لمصابين بمرض سكري الأطفال، ولا يوجود إحصائيات ثابتة لذلك، ولكن هكذا بدت ملامح المرض بحسب الكوادر الطبية في القطاع، من خلال زيادة كبيرة جدا لعدد من المراجعين لأطباء الغدد الصماء وزيادة الطلب على إبر الأنسولين ومع قلة توفرها في المراكز الصحية.إلى جانب ذلك، قالت الدكتورة دانية عدوان رئيسة اختصاصي التغذية في منصة زاد، والمختصة في مجال الحميات في تغذية مرضى السكري، مبينة أن المريض يجب أن يعيش في ظروف مناسبة من نواحي الطعام والمأوى بعيدا عن التوتر والخوف، ووجود الماء الكافي والصالح للشرب، ولكن لا بد من توفر الأنسولين للمريض ليكون بأفضل حالاته.وتحدثت عدوان، عن خطورة الظروف التي يعيشها سكان القطاع، ومن بينهم مرضى السكري، عدا عن القصف المستمر ومشاهد العنف والموت والألم التي من شأنها أن ترفع مؤشر الخوف لدى الأطفال بشكل عام، وأطفال السكري تحديدا، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع سكري الدم بشكل خطير.وتوصي العدوان بضرورة أن تجتهد منظمات الصحة العالمية بأن تضمن إيصال المساعدات للمرضى بأسرع وقت، ومواجهة النقص الحاد في الأنسولين، حيث أشارت الأرقام إلى أنه وبعد 7 أكتوبر، انخفض عدد الشاحنات التي تدخل غزة بشكل خطير جدا، بالإضافة إلى ذلك، فإن ندرة شرائط الاختبار والمياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية تجعل من الصعب لمرضى السكري التحكم في نسبة الغلوكوز في الدم، وتعتقد عدوان أن ما يجري الآن هو بمثابة "حكم بالموت".