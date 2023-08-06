"الخروج من نوافذ وسقف المركبة" إهمال يصنف عنفا.. وخبراء يحذرون

تغريد السعايدة

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عمان- في ذروة مواسم الحفلات ومواكب التخريج التي تجوب الشوارع، يعبر الكثيرون عن الفرح بأشكال مختلفة، قد يكون أبرزها الخروج من نوافذ السيارات، خصوصا الأطفال غير القادرين على التحكم بثباتهم، من دون إدراك الأهل لخطورة ذلك الأمر.وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة لأعداد الأطفال المتضررين من هذه الحوادث، ووقوعهم من النافذة أو "فتحة السقف"، غير أن الحوادث ما تزال متكررة من السائقين والأهل الذين يسمحون لأطفالهم بإخراج جزء كبير من جسدهم خارج النافذة.وفي مقطع مصور قبل سنوات، ظهرت فتاة صغيرة لم تتجاوز الخمس سنوات، وهي تقع بكل سلاسة من نافذة سيارة والدها، الذي لم يعلم بسقوطها إلا بعد أن نبهه بعض السائقين، ولكن، ولعدم سرعة والدها، لم تصب الفتاة بأذى كبير، ولكن كان هذا المقطع المصور، كفيلا بأن يحذر العديد من الأهل حول خطورة هذا الأمر.في الأردن، يعاقب قانون السير الحالي بغرامة 15 دينارا، كما ورد في المادة 38 في البندين 36 و37 على "تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك، وترك الأطفال دون سن العاشرة داخل المركبة دون مرافق".هذه المواد غير كافية لحماية الأطفال، كما يقر بذلك الخبير في حقوق الطفل مستشار أول الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان، إذ يؤكد ضرورة أن تشمل تجريم المخاطر كافة التي قد يتعرض لها الطفل داخل المركبات، مثل إخراج الجسد من نوافذ المركبة أو ركوب الطفل في صندوق البضائع للمركبة وجلوس الطفل في الصندوق الخلفي للمركبة، في مواد قانون السير الجديد.مؤخراً، شهدت مدينة إربد حادثة سقوط طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام، من مركبة والدها خلال سيرها، ما أدى إلى تعرضها لإصابة خطيرة، وذلك بسبب عدم التزام السائق بالاحتياطات اللازمة، حيث تعرضت لإصابة بليغة، وتم تعليل سبب هذا الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة.ويؤكد جهشان، في حديثه حول هذه الظاهرة "أن إصابات الأطفال بسبب السقوط من نوافذ المركبات ليس "قضاء وقدر"، بل إهمال يصل لتصنيفه عنفاً أو إهمالا بالغا بـ"الأطفال"، وهو مشكلة شائعة وإن كان كثير من الناس لا يعيرونها اهتماما، إلا أنها تعد سببا رئيسا لحدوث الإصابات والأمراض والإعاقات، وأحياناً قد تصل إلى الوفاة".ووفق جهشان، فإن مواجهة المشكلة بكل صرامة، على المستوى الوطني، تأتي بهدف حماية الأطفال وضمان نموهم وتطورهم الجسدي والنفسي، وليس بهدف توجيه اللوم لمن يرعاهم؛ إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد وفيات الأطفال الناتجة عن تعرضهم لإصابات عارضة في بيئة غير آمنة (إهمال) يفوق عدد الوفيات الناتجة عن أعلى ستة أسباب مرضية مجتمعة، وأن 35 % من الأطفال عامة يتعرضون لإصابات عارضة تحتاج لرعاية طبية، وأن 95 % من هذه الإصابات وأكثر من 70 % من الوفيات الناتجة عنها تحدث في بيئات يفترض أن تكون آمنة.والتساهل في إخراج الأطفال من نوافذ السيارات بشكل يعرضهم للخطر، هو إحدى تلك البيئات غير الآمنة، على حد تعبير جهشان، وإن العواقب المأساوية لإهمال الأطفال تشير إلى أهمية تعظيم الجهود للتركيز على الوقاية لمنع حدوث هذه الإصابات وعبر برامج توعية تتحمل مسؤوليتها جهات معنية متعددة.ولكن هذا لا يمنع من وجود مسؤولية أيضاً مشتركة على عاتق الدولة لضمان مواصفات ومقاييس آمنة لكل ما يتعرض له الأطفال داخل بيئتهم المنزلية وخارجها، بما في ذلك الرقابة الفاعلة على الطرق والمركبات، كما أن هناك مسؤولية على الدولة بجمع المعلومات حول أنماط إصابات ووفيات الأطفال في مجتمعنا لوضع استراتيجيات لخفضها، على حد تعبير جهشان."كثيرة هي الحالات التي تواجهنا يومياً بسبب إخراج الأطفال من السيارة دون وعي من الأهل"، هكذا يقول عمر جاد الله، الذي يعمل سائق تاكسي، وتواجهه الكثير من المواقف، والتي يزيد من خطورتها، كما يقول "السرعة الكبيرة التي يقود بها الأب وابنه معلق على حافة النافذة".ويقول جاد الله، إنه وبحكم عمله، وقيادته في الشوارع العامة والأحياء السكنية، يجد أن نسبة كبيرة من الأهل يتعمدون فتح "سقف السيارة" ووقوف الطفل لفترة طويلة، خارج السيارة، ولا يقتصر ذلك على مواكب التخرج فقط، بل إن خطورتها تكمن في كل وقت، وأحياناً "نتعرض نحن للخطر والهروب من السيارة خوفاً على حياة الطفل".وجهشان يبين أن هناك شكلا آخر من هذا النوع، وقد يعتبره كثيرون "معتادا" كما في نقل الأطفال في الصناديق الخلفية للسيارات الكبيرة أو "البكب"، وهذا أمر غاية في الخطورة وقد يقع الطفل في أي لحظة، خاصة في حال عدم وجود شخص بالغ برفقته، وهذا أمر شائع جداً ويمكن مشاهدته يومياً.هي "سلوكيات اجتماعية بحتة وباتت جزءا من يومنا للأسف الشديد"، كما يقول خبير علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، والتي تحدث أثناء قيادة السيارة، وليس فقط إخراج الأطفال منها، إنما أيضا تجاوزات، لذا يجب على قوانين السير أن تفعل بحزم وتعاقب كل من يتجاوزها، ومن ضمنها تعريض الأطفال للخطر بأي شكل كان، بخاصة في مواكب الأفراج، والخريجين الآن.ويؤكد خزاعي، أنها نابعة من العادات والتقليد الأعمى للأصدقاء والأهل والمعارف الذين يمارسون هذه الأخطاء، كنوع من الاحتفال والمباهاة، من دون تقدير للعواقب فيما بعد، وإخراج الأطفال وحتى الشباب من النوافذ جزء من هذه التجاوزات التي يغفل عن خطورتها الكثيرون.ووفق خزاعي، فإن هذا النوع من التعبير عن الفرح، هو "تعبير خاطئ يؤدي الى وقوع الأضرار والخسائر والحوادث"، ولكن الخطورة تكمن بأن هذه السلوكيات تكون تحت موافقة ورضا الأهل، بل إنهم هم من يمارسون السلوك ذاته، لذلك، يعتقد أن الدور الأكبر يقع على عاتق الأهل بعملية توعية وإرشاد الأبناء لعدم ممارسة هذا السلوك.ويوضح جهشان، أن قانون العقوبات اعتبر أن مثل هذه الإصابات هي جريمة يعاقب عليها بنص المادة (289) بأن "كل من ترك قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديما لصحته، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره".كما ينص قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 بالمادة 19، على أن "الجهات المختصة عليها توفير البيئة المرورية الآمنة اللازمة لضمان السلامة المرورية للطفل على الطرق وفي المركبات"، بيد أن جهشان يعتبره "نصا غامضا ومبهما ويحتاج لمزيد من التشريعات والإجراءات العملية التي تحمي الأطفال في المركبات والطرق إن كان بأنظمة خاصة أو بتعديل وإضافة مواد لقانون السير".كما أن اتفاقية حقوق الطفل اعتبرت "الإهمال" من الأشكال الخطيرة لانتهاك حقوق الطفل بالمادة 19 من الاتفاقية، وهنا يؤكد جشهان أن الوقاية من إهمال الأطفال الناتج عن الإخفاق بتوفير السلامة والأمان لهم، هي ضرورة للحفاظ على صحة الأفراد وعموم المجتمع.وبحسب خزاعي، فإن الجهات المعنية في هذا الأمر، وأولهم الأهل، عليهم أن يراعوا الضوابط الاجتماعية والنفسية للأطفال، وكل شخص عليه أن يقوم بتوعية نفسه أولاً، لأن تغليظ العقوبات، ومهما اتبعنا من طرق، سواء بالمخالفات، أو العقوبة، تبقى التوعية بالأضرار هي الأشد حاجة، ولكن "للأسف هذه السلوكيات تحظى بقبول اجتماعي وتشجيع من قبل الأهل في الكثير من الأحيان".