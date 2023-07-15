الدراما الأردنية.. هل هنالك أمل؟

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*فراس الورعمان- كنت صغيرا في الرابعة عشرة من عمري.. أو ربما الخامسة عشرة.. لا أذكر بالضبط، وكنا في حقبة الثمانينيات حينها، إنها ذكريات في ذهني أشبه بالطيف العابر الذي يمر من أمامي، ملامح لماض عَبَرَ منذ فترة بعيدة جدا، وكنت أعيش بالكويت حيث اغترب والدي بتلك البلاد منذ أيام شبابه الباكر، واستقر بها حيث وجد الدخل المجزي وراحة البال وكَون ذاته وأسرته بها، واللافت في بالي في تلك الحقبة الدراما الأردنية التي كانت تُبَثْ على التلفزيون الكويتي، فكانت تُعْرَضْ جنبا الى جنب مع الدراما الكويتية حيث كانت تشهد الكويت حركة ثقافية ودرامية نشطة، اتذكر مسلسلين أردنيين شاهدتهما في تلك الحقبة ووجدا الاستحسان عند المشاهدين، تميز ذلك العقد بنشاط حيوي للدراما الأردنية حيث بُثت على قنوات الخليج عدد منها... ثم حدث الذي كان ليس بالحُسْبَان، فحدثت أزمة الخليج وخلقت جرحا مريرا بين الأشقاء العرب ثم توقفت الدراما الأردنية المعاصرة.. واندثرت رويدا رويدا من الوجود.الدراما بالأردن كانت تشهد نشاطا ملحوظا في أواخر عقد السبعينيات وخلال عقد الثمانينيات، وطالَعتُ مقالا مرة من المرات على الإنترنت يناقش بعضا من التاريخ الدرامي لهذه الحقبات حيث أفاد بفقرة من فقراته أن المرحوم الفنان اللبناني محمود سعيد أعلن أنه سافر لفترة إلى الأردن ليحترف العمل بالدراما الأردنية، وهنالك فنانون من الشام سافروا إلى الأردن لكي يعملوا بالدراما الأردنية أيضا، أنه فعليا عصر ذهبي شهد نشاطا رائعا للدراما الأردنية، وفي نفس تلك الحقبة تم إنتاج المسلسل الأردني المشهور العلم نور، حيث شهد انطلاقة أكثر من فنان أردني نحو الشهرة حينها، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الفنانة عبير عيسى والفنان الراحل داود جلاجل وغيرهم من المعروفين والمشهورين، فكان الأردن رائدا في إنتاج المسلسلات في وجود آفاق ثقافية رائعة شجعت هذه الحركة ودفعتها الى الأمام.وعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر مسلسل القرار الصعب للفنان ربيع شهاب حيث ابتدأت شهرته في تلك الحقبة الذهبية.. وإبداعه في مسرحية اللعبة.. ومسلسل الرصيف البارد.. والثنائي الكبير الذي كونه الفنان نبيل صوالحة والفنان هشام يانس، وأذكر من إبداعاتهما مسرحية أهلا برلمان وميزانية التي كانت ناقدة للأحوال الاقتصادية حينها حيث تم عرضها في عام 1993، فكلها محطات مشرقة بحياة الدراما الأردنية وتاريخ يشهد على حركة الدراما النشطة بالأردن، كانت هنالك شعلة كبيرة في بلادنا ولكن فجأة انطفأت بعد أزمة الخليج حيث ساد توتر بين دول الجوار أثرَ على تسويق إنتاجنا المحلي، ومنذ ذلك الحين والفراغ سيد الموقف.لمدة ثلاثين عاما فرغت الأردن من أي نشاط درامي ملحوظ، لم تتحرك خشبات المسارح كثيرا في تلك الفترة وقارب إنتاجنا الدرامي إلى صفر، أصاب البلاد جفاف درامي لم تنجح الحكومات المتعاقبة بتحريكه كثيرا وبقية الأحوال على حالها ليصاب المواطن الأردني بتشويش بذائقته الدرامية، فملأ هذا الفراغ على شاشاتنا الفضائية المسلسلات المصرية والشامية واللبنانية لتصبح حتى اللهجة الأردنية في ماض قديم لم تعد آذان المواطن العربي تستصيغها، بعد أن كان للهجة الأردنية في السابق بريقها بالمحطات الدرامية أصبحت الآن غير مطلوبة فلا تطلبها الفضائيات العربية بأي دورة درامية لديها، شتان بين الثرى والثريا... بين عصر ذهبي كنا به قادرين على معالجة قضايانا المعاصرة وبين عصر لا يشعر به المستثمر بالدراما أن المسلسل الأردني قادر على المنافسة إطلاقا.أنا لا أتكلم على بعض النجاحات أو الإخفاقات التي نشهدها حاليا، فما يتم إنتاجه لا يعادل واحدا أو اثنين بالمائة مما يتم إنتاجه في الشام أو في مصر أو حتى بلبنان، فرغم المشاكل الاقتصادية والسياسية الكبيرة تشهد لبنان إنتاجا دراميا قويا جدا، فمسلسلات البَان اراب سوقت الممثل اللنباني من جديد بنجاح رغم التحديات وأعادت له بريق النجومية، ونحن ما نزال نتطلع إلى عبث مؤسسات ترفض أن تقوم بدورها والالتزام بمسؤولياتها إزاء هذه القضية، غُيبَتْ الدراما المعاصرة عنا وحديثا لم نعد ننتج الا بعض المسلسلات الدينية وعددا ضخماً من المسلسلات البدوية لنسوق صورة لا تتطابق مع حضارتنا المعاصرة، فالبداوة تاريخ نعتز به ولكن التحضر موجود بمدننا ومع كل أسف حقيقة قضايانا المعاصرة غائبة عن الشاشة، الموضوع مفتوح للاجتهاد، ولكن الحلول مفقودة لدى أجيال متعاقبة من حكومات أصبحت لا تعرف حتى ما هي دراما أردنية معاصرة، وبالمناسبة... ماذا يفعل التلفزيون الأردني الذي منذ بضع سنين حمسنا لدورة رمضانية أنتجت بضع مسلسلات خجولة ثم اعتكف عن مواصلة هذا المجهود.. إلى متى هذا الإخفاق والترهل الإداري بمكاتبه لحل هذه القضية؟استوقفني ذات مرة شاب يحمل بكالوريوس في الموسيقى من جامعة حكومية معروفة وكبيرة بالأردن، وهو مدرس لمادته بمدرسة خاصة في عمان، وأثناء حديثي معه سألني عن عملي، فقلت له أنني كاتب وناقد فني، فسألني سؤالا أصبح لا يغيب عن ذهني من شدة صدمتي، دق ناقوس الخطر بالنسبة الي هذا الموضوع، سألني "ماذا يعني نقد فني؟ ما هو عملك؟" أصبح لدينا أجيال متعاقبة من المواطنين لا تعلم عن النقد الفني شيئا بغياب حركة درامية معاصرة تشد المواطن الأردني إلى الشاشة الأردنية، وبالتالي بغياب صحف متخصصة بمعالجة الشؤون الدرامية والفنية، ثقافة النقد أصبحت غائبة عن مواقعنا الإلكترونية، جيلين على الأقل ولدوا وكبروا عمرا وعِلماًوالدراما في بلادنا غائبة وسياسة الدولة بتنشيطها غائبة عنا، المواطن الأردني اصبحت تشده الدراما الأجنبية بغياب حركة درامية تحمل هوية وطنية، أصبحت الأجيال الحالية لا تعرف قيمة التجربة الذاتية لمجتمعنا الأردني بإنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية.. وأسأل كثيرا الناس من حولي عن ذائقتهم الدرامية فلا أجد جوابا.الى متى هذا التجاهل من الدولة؟ الى متى سيبقى فناننا عَطِشْا ليقدم أعمالا أردنية تنشط الرغبة لدى المواطن الأردني ليجلس وارء الشاشة الأردنية ليشاهد عملا يعالج مشاكله المعاصرة، إلى متى ستبقى الأردن متأخرة بالسباق الدرامي المعاصر، الى متى سنبقى ننتج المسلسلات البدوية وحاضرنا مغيب عن الدراما التي تحاكي ما يقلقنا... الى متى سيبقى الفراغ الدرامي مسيطرا على بلادنا.. حضارة الشعوب تقاس بفنونها فأين فننا المعاصر. ماضينا يعبق فيه زمن الفن الجميل وحاضرنا مغيب دراميا ومن دون أسباب وجيهة... وإن لم نفعل شيئا فمستقبلنا مهدد بخطر اللاثقافة الدرامية.. فمن يعيدها إلينا؟ الى متى...كاتب وناقد فني