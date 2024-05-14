الدروس الخصوصية.. حاجة ملحة وسط عبء مادي يثقل كاهل الأسر

منى أبو حمور

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عمان- مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، يواجه العديد من أولياء الأمور تحديا صعبا يتمثل في الحاجة إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية لتعزيز تحصيل أبنائهم، خصوصا في المواد الأساسية. هذا الواقع يشكل عبئا ماليا إضافيا على كاهل العائلات، مما يفاقم من صعوباتهم الاقتصادية.يرجع أولياء الأمور ضعف تحصيل أبنائهم في المواد الدراسية وصعوبة فهمهم للمواد العلمية بشكل كاف للامتحانات إلى قصر الفصل الدراسي الثاني، مما اضطر المعلمين إلى شرح المناهج بشكل مكثف لتغطية المقرر قبل بدء الامتحانات.تشكل ظاهرة الدروس الخصوصية عبئا ماليا إضافيا على كاهل العائلات، ولا تقتصر هذه المشكلة على طلاب المدارس الحكومية فقط، بل تمتد لتشمل طلاب المدارس الخاصة، فالعديد من أولياء الأمور في هذه المدارس يلجأون إلى إعطاء أبنائهم دروسا خصوصية بشكل دوري، مما يضاعف تكاليف التعليم.يواجه أبو أشرف عبئا ماديا جديدا يتمثل في تكاليف الدروس الخصوصية لأبنائه، على الرغم من دراستهم في إحدى المدارس الدولية. ويرى أن هذه الدروس ضرورية لضمان فهم أبنائه للمواد الدراسية وتحقيق النجاح.يقول أبو أشرف "في البداية، ظننت أن المشكلة تكمن في أبنائي، لكنني اكتشفت أن العديد من أولياء الأمور يواجهون المشكلة ذاتها، وخلال اجتماع أولياء الأمور عبروا عن مخاوفهم من ضعف مستوى التحصيل الدراسي لأبنائهم، واللجوء إلى الدروس الخصوصية كحل أساسي".يلجأ العديد من أولياء الأمور إلى مجموعات "فيسبوك" الخاصة بالأهالي والدارسين للبحث عن معلمين ومعلمات للدروس الخصوصية، وذلك بهدف تقوية أبنائهم في المواد الدراسية وسد ثغراتهم في التعليم ومساعدتهم على اجتياز الامتحانات النهائية بنجاح.لاقى هذا المنشور تفاعلا كبيرا من قبل أولياء الأمور، الذين عبروا عن همومهم ومعاناتهم من ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي أصبحت تشكل عبئا ماليا إضافيا على أكتافهم، بعكس ما يعتقد البعض بأنها رفاهية. وأوضحت أم رواد أنها تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى أقساط المدرسة الشهرية. وتعرب عن استغرابها لعدم قدرة أبنائها على فهم الدروس داخل المدرسة، وعدم تركيزهم بشكل خاص في المواد العلمية، مما يضطرها إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية بشكل دائم. وتشير إلى أن الغريب في الأمر هو حصول أبنائها على علامات ممتازة بعد تلقيهم الدروس الخصوصية.تلك الأعباء المادية الجديدة، تجبر الأهالي على دفع تكاليف إضافية للدروس الخصوصية لأبنائهم، سعيا وراء التعليم الأفضل لأبنائهم، وتعويض النقص في الدروس، لاسيما في المواد الأساسية.تراجع ملحوظ في مبحث الرياضيات، لاحظته منار حسن على ابنتها التي عبرت مرارا وتكرارا عن صعوبة المادة وعدم فهمها داخل الحصة الصفية، وينعكس ذلك على علاماتها الصفية، وهو ما دفعها لإعطائها دروسا خصوصية لتعويض ما فاتها.في حين لم تقف الظروف المادية الصعبة التي تمر بها أم قصي عائقا أمام تسجيل ابنها عند معلمة خاصة لتعيد له جميع دروس الصف الأول، خصوصا اللغة العربية، لتعليمه القراءة والكتابة، وكذلك اللغة الإنجليزية، بسبب انشغال معلمة الصف بالعدد الكبير في الشعبة، وهو ما دفعها للعمل من المنزل لتأمين ثمن الدروس.من جهته، يعتبر التربوي الدكتور عايش النوايسة الدروس الخصوصية، ظاهرة تعليمية بارزة في الحياة التعليمية المدرسية وأحياناً الجامعية، وهي بكل صورها برزت نتيجة تركيز جزء كبير من التعليم على المعرفة والحفظ والتلقين.من جهة أخرى، فإن تراجع دور بعض المعلمين، بحسب النوايسة، في الغرفة الصفية واعتمادهم على الدروس الخصوصية لزيادة الدخل مع غياب المساءلة والمتابعة، أجبر أولياء الأمور على إعطاء أبنائهم دروسا خصوصية، خصوصا في مرحلة الثانوية، وتجاوز الأمر المواد العلمية ليصل إلى مواد الحفظ أيضا.وأربكت الدروس الخصوصية أوضاع الأسر المالية ودفعت بعض المعلمين للتخلي عن أدوارهم الحقيقية في إعطاء المادة الدراسية وتدريسها، وعدم الاهتمام بتوضيح المضامين، وتحيزهم إلى طلاب دون غيرهم لأنهم يأخذون عندهم دروسا خصوصية، وفق النوايسة. وتفاقمت الحاجة إلى الدروس الخصوصية، بحسب النوايسة، حتى أصبح كل بيت فيه طلاب إلا ويأخذون دروسا خصوصية.ويحذر النوايسة من ظاهرة مقلقة تتمثل في وجود نظامين تعليميين متوازيين: نظام رسمي في ساعات الصباح داخل المدرسة، ونظام خصوصي بعد انتهاء الدوام المدرسي. هذا التناقض قد يؤدي إلى عزوف الطلاب عن الاهتمام بالتعليم داخل المدرسة، واعتمادهم بشكل أساسي على الدروس الخصوصية.الدكتورة سعاد غيث، تؤكد أهمية دور المعلم في مساعدة الطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم، ومحاولة حل مشكلاتهم، وتخصيص وقت إضافي لهم لمساعدتهم على تجاوز ضعفهم.وتشدد على أهمية اعتماد المعلمين على أساليب تدريس حديثة وتفاعلية في شرح المناهج الدراسية، هذه الأساليب تسهم في تعزيز عملية الفهم والاستيعاب لدى الطلاب، وتساعد في سد فجوات التعليم عند بعضهم، وتمكينهم من إتقان المادة التعليمية.