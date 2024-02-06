الدعوات الرقمية.. هل باتت تهدد تقاليد المناسبات الاجتماعية؟

رشا كناكريه

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عمان - تواصل ومحادثات رقمية مختصرة باتت تغزو حياة الناس، فالرسائل بكلماتها المحدودة أصبحت كفيلة بسد فراغ التفقد والسؤال، بل وذهبت لأبعد من ذلك لتكون البديل حتى في الدعوات الرسمية من عزائم وجاهات وحفلات الزفاف والنجاح.وفي الوقت الذي يتقبل كثيرون ذلك التحول السريع، هنالك من يعتبر هذا التواصل يفتقد لمعايير التقدير والود والمحبة ويقلل من قيمة الأشخاص.وهو ما شعر به أبو محمد ( 61 عاما ) الذي تغيرت ملامحه بعد أن قرأ رسالة على الواتس اب مفادها "دعوة لزفاف" على شكل صورة من صديق قريب منه.وما كان منه إلا أن عبر عن غضبه واستيائه لصديقه بأن عصر التكنولوجيا لا يعني نسيان عادات أساسية بتواصل من القلب بشكل مباشر وليس برسائل أو صور رقمية قد لا يتم الانتباه لها أو قراءتها أو الالتفات لها.ويؤكد ابو محمد أن البعض قد يتقبل هذه الطريقة، ولكن آخرون قد يجدون فيها قلة تقدير، كما شعر هو، ولذلك يرى أن على الجميع ان يضع العادات الاصيلة في الاعتبار ويبادر بالتواصل الحقيقي في مثل هذه المناسبات والتي قد تفقد قيمتها وأهميتها والرغبة في الحضور بسبب طريقة الدعوة.مشاعر الاستياء لا يعيشها أبو محمد لوحده بل يشاركه الكثيرون ذات المشاعر، اذ إن غياب التواصل المباشر يخلق فجوة ما بين الاشخاص.و في هذا العصر غزت الدعوات الرقمية العلاقات الاجتماعية وأصبحت "تسد" مكان الدعوة الرسمية الوجاهية ليغدو التواصل التقني البديل الأفضل والأسرع عن التواصل المباشر سواء وجاهيا أو عبر اتصال هاتفي.ويتساءل كثيرون: هل فقد الإنسان رغبته تماما في التواصل المباشر؟!من الجانب الاجتماعي يبين الدكتور محمد جريبيع أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات جذرية في بنية المجتمع وفي منظومة القيم والعلاقات التي تحكمه وهذا مرده إلى تغيرات مجتمعية هيكلية، بالإضافة إلى تطور نمط الحياة مع تطور وسائل التواصل.ويتابع أن ما يحدث هو أحد ارتدادات وتأثيرات مرحلة جائحة كورونا والتي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي خلالها أحد أهم وسائل التفاعل مع الآخرين نتيجة للبعد الذي فرض عليهم والخوف من الأمراض وعدم الاختلاط.ويوضح جريبيع أن تأثيرات هذه المرحلة امتدت وكذلك تأثيرات "السوشال ميديا" وتغير نمط الحياة ونمط العلاقات، إذ أصبحت تدار بنسبة عالية جدا إلكترونياً، حتى الدعوات للمناسبات الاجتماعية سواء الأفراح أو الجاهات أصبحت تتم عبر هذه الوسائل وحتى في واجب التعزية.ويذكر جريبيع أن الكثير من الأشخاص يتلقون الرسائل بأغلب المناسبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فأصبحت إلى حد ما مقبولة عند فئة كبيرة، وهذا النمط الجديد من العلاقات نمط غير "ملزم" وبالتالي عندما كانت العلاقات بالأساس تقوم على التواصل المباشر والوجاهي كان هنالك التزام أدبي وأخلاقي سواء بالحضور أو بالمشاركة، ولكن عندما أصبحت الأمور تدار عبر وسائل التواصل ذهبت صفة الالزامية من تلبية الدعوة أو القيام بالواجب.ومن جهة أخرى، ما زالت هنالك فئة اجتماعية، خاصة من كبار السن لم يعتادوا بالدرجة الاولى على هذه السلوكيات بحسب جريبيع، ويكون لديهم موقف سلبي بأنها دعوات للعمومة، وبالتالي ليست دعوة ملزمة او شخصية.ومن جهة أخرى، جميع هذه السلوكيات الجديدة فرضت نفسها على الواقع الاجتماعي وهي سلوكيات طارئة بحسب جريبيع، وتخالف تماما المنظومة التي حكمت المجتمع الأردني لسنوات طويلة، وبالتالي جميع الناس يعرفون بعضهم معرفة شخصية، والنمط الذي لا يقوم على التواصل المباشر ويعتمد على الافتراضي له أثره الكبير ومن شأنه أن يضعف العلاقات.ومن الجانب النفسي يبين الاختصاصي النفسي والتربوي موسى مطارنة أن الصيغة الرقمية باتت تحكم الحالة الاجتماعية، ولفهم الامر ينبغي أن نعود للوراء فجيل كبار السن لديهم ثيمة الاحترام أساسية وما يعنيهم التواصل الحقيقي المبني على التقدير والمودة. ولكن من جهة أخرى فإن إرسال الدعوة بصيغة رقمية تخلص المتلقي من حمل الحضور من عدمه.ووفقا لذلك، هنالك اختلاف بين الأجيال، ففئة كبار السن لا تستوعب الصيغة الرقمية في شكل الدعوات وغيرها من طرق التواصل، غير أن جيل الشباب بات يرى في ذلك الحل الأنسب.ومن الجانب الآخر يتساءل بعض الأشخاص: هل أنت تدعوني باهتمام وإصرار على الحضور والمشاركة أم هي رسالة عادية لتجاوز العتب الاجتماعي، فالصيغة الكلامية واللفظية والكتابية مهمة أيضاً في إبراز أهمية الدعوة.ويبين مطارنة أن الجيل الحالي "التكنولوجي" يميل للطرق الأكثر سهولة وغير المرهقة، وبالتالي يجد فيها وسيلة سهلة للاتصال لا تكلفه الكثير، وتخلصه من مواقف قد تكون محرجه، ولذلك يرسل الدعوة من دون أن يشعر بأي حرج.وعلى مستوى التفاعل الاجتماعي الوجاهي الذي بات يتلاشى بعض الشيء فهو نتيجة لانتشار وسائل التواصل بحسب مطارنة، وسهولة استخدامها والوصول واختصار الوقت فهذه جميعها أمور دفعت الناس للاهتمام بالصيغة الرقمية بمجالات مختلفة منها السياسية والتجارة والاجتماعية أو المعرفية وهذا أيضا ينطبق على الدعوات، لذلك لا نستطيع أن نقيس سمة العصر الحاضر على الماضي.ويؤكد مطارنة أن الجانب الاجتماعي والنفسي للجيل الماضي قائم على مفهوم الاحترام والتواصل، فأساليب التنشئة لديه كانت بالتعبير بطريقة وجاهية على عكس الجيل الحالي الذي فتح عيونه على أن وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلته الأساسية.وينوه مطارنة أن العائلة باتت تتحدث سويا عبر وسائل التواصل وعبر مجموعات الواتس اب، يتبادلون الآراء ويتناقشون ويتحاورون وكأنها الوسيلة الأسهل والأقرب لهم.ويختتم مطارنة حديثة بأن الثقافات والمفاهيم النفسية تغيرت، وأصبح الجانب المادي متسيدا، كما أصبحت المجاملات الاجتماعية هي الطاغية وتزيد منها التحولات السريعة نحو الحياة الرقمية وتلاشي اللقاءات الوجاهية التي كانت متسيدة سابقا.وكشف تقرير عالمي حديث حول الواقع الرقمي في الأردن، أن عدد مستخدمي جميع منصات التواصل الاجتماعي في المملكة بلغ قرابة 7 ملايين مستخدم نشط.