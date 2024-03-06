الدورة البرامجية الرمضانية لـ"الإذاعة والتلفزيون".. باقة منوعة وإنتاجات ضخمة

معتصم الرقاد

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أعلن مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد عن الدورة البرامجية للمؤسسة في شهر رمضان المبارك 2024.وقال البواريد خلال مؤتمر صحفي عقد في المؤسسة أمس: "إن الإعداد للدورة البرامجية الرمضانية، التلفزيونية والإذاعية، استمر أشهر عدة، وبذلت جهود كبيرة لتقديم دورة برامجية مميزة تراعي خصوصية الشهر الفضيل".واشتملت الدورة البرامجية التلفزيونية على باقة منوعة من البرامج الدينية والأسرية وبرامج المسابقات والدرما المحلية والعربية، كما اشتملت على أضخم إنتاج درامي أردني العام الحالي، مسلسل بعنوان "الدوار العاشر".وقال البواريد: "إن باقة البرامج التلفزيونية الدينية جاءت العام الحالي، منوعة ومنها البرامج اليومية، برنامج "اسألوا أهل الذكر"، برنامج "المسابقة الهاشمية للقرآن الكريم"، برنامج" قيم"، برنامج في رحاب الكلمة "كلمات في القرآن الكريم، والبرنامج الأسبوعي "المجالس العلمية الهاشمية"، إضافة إلى فترة الغروب اليومية ونقل جزء من صلاة التراويح يومياً".وحول الدراما التلفزيونية، قال البواريد: "إن الدورة البرامجية تتضمن مسلسل "الدوار العاشر" وهو أضخم إنتاج درامي أردني العام الحالي من إنتاج مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، والمسلسل الأردني البدوي" حرائر البادية" والمسلسل الاجتماعي العربي "إمبراطورية م"، المسلسل الكوميدي الاجتماعي "تريند زعل وخضرا"، وسيتم في النصف الثاني من شهر رمضان بث مسلسل "على باب الدكان".كما تتضمن الدورة البرامجية التلفزيونية، باقة من البرامج المنوعة وبرامج المسابقات، ومنها برنامج "رمضان معنا أحلى" أكبر برنامج مسابقات وجوائز في الأردن، وبرنامج "ليالي رمضان"، وبرنامج "أولئك آبائي" وهو أول برنامج بتقنية الذكاء الاصطناعي ويحكي تاريخ شخصيات نسبت عبر التاريخ للأردن أو مناطق أردنية، برنامج "المطبخ"، والبرنامج الصحي "صحتك أهم".وتشمل الدورة البرامجية التلفزيونية أيضا، البرنامج اليومي "من القدس" لإبراز معالم المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة ومعالم المدينة المقدسة.وحول الدورة البرامجية التي ستقدم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، "البرنامج العام" من خلال موجاتها العاملة، قال البواريد: "إن الدورة الخاصة تتضمن برامج دينية واجتماعية وصحية وثقافية وبرامج مسابقات، منها برنامج "مشاهير القراء"، برنامج "قناديل الأخبار"، برنامج "الإسلام والسعادة"، برنامج "حياتنا في سيرة"، برنامج "ادفع بالتي هي أحسن"، برنامج "مقامات رمضانية"، برنامج" أذن خير"، برنامج "تاء التأنيث"، برنامج "فكر وحضارة"، برنامج "صحتك بالدنيا في رمضان"، برنامج "رمضانك بحرفين".كما تتضمن الدورة البرامجية مسلسل "يوميات أبو كريم في الشهر الكريم"، إضافة الى فترة الغروب وبرنامج "ليالي رمضان".وستقدم إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك عدداً من البرامج الخاصة بهذا الشهر الفضيل، منها: تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ الشعراوي، وتفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وبرنامج فتاوى على الهواء، وبرنامج دين ودنيا، وبرنامج حدث في رمضان، وبرنامج ورتل القرآن ترتيلاً، وبرنامج وحي الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.كما ستقوم إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك بنقل فعاليات وأنشطة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومنها: المجالس العلمية الهاشمية، وفترة الغروب، وصلاة العشاء والتراويح، وفترة السحور من مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، إضافة إلى الدروس الدينية اليومية التي تنعقد في رحاب المسجد الحسيني الكبير بعد صلاتي الظهر والعصر خلال شهر رمضان المبارك.وستقدم إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك لمستمعيها عدداً من المسلسلات الدينية التاريخية، منها مسلسل "حياتنا في سيرة"، ومسلسل "رجال صدقوا".وأكد البواريد، أن إذاعة عمان اف ام ستقدم في دورة شهر رمضان العديد من البرامج الخاصة، وبما يتناسب مع روحانية هذا الشهر وطوال أيام الأسبوع، ومن ضمنها برنامج "سهرات رمضانية "، وبرنامج يومي يصحب المستمعين أثناء العودة من العمل، برنامج "حامل المسك"، برنامج "نهاركم سعيد"، إضافة إلى باقه منوعة من الدراما الرمضانية المميزة في بثها الأول والبرامج الدينية، مثل برنامج "حدث في رمضان"، وبرنامج "قضايا رمضانية"، وبرنامج "من المهم تعرف".وسيتم بث ابتهالات دينية جديدة لأول مرة عبر أثير إذاعة عمان إف إم.وحول برامج الإذاعة الأجنبية، قال البواريد: "إن الدورة البرامجية ستشهد ثلاثة برامج ترفيهية من الأحد إلى الخميس، إضافة إلى البرنامج الصباحي، والمسائي، والليلي، وفترة يومية مخصصة "فترة الغروب" ويليها أناشيد دينية بالعربية والإنجليزية.